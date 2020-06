Florencia Kirchner, lapidaria con la mesa de Mirtha Legrand tras los dichos de Baby Etchecopar

La hija de Cristina Fernández criticó al programa conducido por Juana Viale y defendió a su madre después que un invitado dijo que era "el cáncer" del país

La noche del sábado del programa conducido por Juana Viale, en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, dejó mucha tela para cortar. Es que sus invitados fueron nada menos que los polémicos Baby Etchecopar, Oscar González Oro, Eduardo Feinmann y Fernando Carota.

Fue Etchecopar quien dejó una frase que recibió el repudio de propios y extraños, dedicada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Cristina es el cáncer de la Argentina", sentenció Baby, una afirmación que provocó, entre otras cosas, que 65 legisladores denunciaran al periodista ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual por "violencia de género simbólica en dos de sus modalidades, mediática y pública-política".

Fue tan grande la repercusión que el propio Etchecopar tuvo que salir a pedir disculpas por su exabrupto.

Florencia Kirchner salió a defender a su madre tras los dichos de Etchecopar

"La verdad que me arrepentí de esa frase, por mi hijo y por Cristina", aseguró el conductor, cuyo hijo, Leandro, padece cáncer y enfrenta un tratamiento.

"Lo que pasa es que, a veces, quiero significar el daño que nos hace su maldad. Pero pido disculpas por esa frase. Tendría que haber dicho 'el gran problema de la Argentina'. La verdad que tuve una palabra desafortunada", agregó.

En medio de la polémica, la que se expresó fue Florencia Kirchner, la hija menor de CFK. La joven se expresó en las redes sociales y no solo le dedicó su mensaje a Etchecopar sino que en su reclamo incluyó a la mesa de Mirtha, conducida durante la pandemia por su nieta Juana.

"Y el bronce misógino del año va para la mesa más demodé", escribió la guionista, replicando un posteo de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, donde se ve el fragmento en el que Baby habla de la ex presidenta. "Violencia machista", agregó.

Tras el exabrupto, Baby tuvo que pedir disculpas

Te puede interesar Por qué algunas personas no progresan a pesar de tener buenos ingresos

El descargo de la hija de Cristina reaviva una vieja polémica que enfrenta políticamente a los Kirchner con la producción del ciclo televisivo, que el año pasado tuvo un capítulo especial cuando la propia Mirtha manifestó públicamente su voto a favor de Mauricio Macri y planteó que no invitaría a Alberto Fernández a su programa.

Legisladoras del Frente de Todos denunciaron a Baby Etchecopar

Diputadas y senadoras del Frente de Todos presentaron este lunes una denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual contra el periodista Baby Etchecopar, a raíz de "las expresiones de odio y violencia" hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el programa "La Mesa de Mirtha" emitido el sábado.

En el transcurso del programa, Etchecopar se refirió a Cristina como "el cáncer de la Argentina" y añadió que "mientras Cristina Kirchner ‘moje’ en política, no va a haber paz nacional".

"Etchecopar utiliza un mensaje estereotipado y discriminatorio, que reproduce la desigualdad en las relaciones de género y busca naturalizar un rol de subordinación de la mujer en la sociedad; más aún presupone que una mujer está ‘sola’ si no tiene un hombre que la acompañe, asociando esta ausencia con algo negativo que necesita ser completado, reparado", sostuvieron las legisladoras.

Asimismo, enfatizaron que "en el discurso del periodista se asocian una serie de características negativas y peyorativas al título de ‘señora’. Además, se asimila a Cristina Fernández a un ‘cáncer’, una metáfora patologizante que, además, tiene un significado pesado en la historia de nuestro país. Todo esto constituye el ejercicio de violencia público-política hacia las mujeres".

"Es clara la violencia simbólica y política que representa este mensaje para una mujer que se desenvuelve en la vida pública. A través de la afirmación y reproducción de ideas y concepciones sociales estereotipadas sobre la vicepresidenta de la Nación se perpetúa la desigualdad y discriminación en las relaciones de género, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad", concluyeron.

"Hoy Cristina Kirchner @CFKArgentina es el cáncer de la Argentina, si ella sigue en nuestro país Argentina se termina", dijo Baby Etchecopar @angeletchecopar en #MesazaEnCasa. — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) June 21, 2020

La denuncia fue firmada por las diputadas y diputados Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Cerruti, Cecilia Moreau, Graciela Landriscini, Estela Hernández, Nelly Daldovo, Graciela Caselles, Melina Delú, Fernanda Vallejos, Lia Verónica Caliva, Mónica Macha, Alejandra Obeid, Paola Vessvessian, Carolina Gaillard, Nancy Sand, Paula Penacca, Claudia Ormachea, Mayda Cresto, Ayelén Spósito, Lucila Masin, Gabriela Estevez, Liliana Schwindt, Claudia Bernazza, Lucía Corpacci, Hilda Aguirre, Silvana Ginocchio, Daniela Vilar, Mara Brawer, Magdalena Sierra, Liliana Yambrun, Carolina Moisés, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, María Jimena López, Itai Hagman, Leonardo Grosso, Juan Emilio Ameri, Federico Fagioli, Juan Carlos Alderete, Rosa Muñoz, Silvana Ginocchio, Laura Russo, Gisella Marziotta, Mabel Caparrós, Santiago Igon, Pablo Yedlin y Carolina Yutrovic.

Te puede interesar Cómo es y cuánto cuesta el auto eléctrico argentino del que ya se vendieron 30 unidades

Firmaron también el escrito las senadoras Norma Durango, Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón, Inés Blas, Ana María Ianni, María de los Ángeles Sacnun, Beatriz Mirkin, Nancy González, Eugenia Catalfamo, Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, Teresa González, Cristina López Valverde, Silvia Sapag y Magdalena Solari Quintana, Nora Del Valle Giménez, Claudia Abdala de Zamora y María Inés Pilatti Vergara.

Qué dijo Baby Etchecopar

El conductor Baby Etchecopar, quien suele decir frases controvertidas, criticó duramente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, e incluso llegó a decir que "es el cáncer de la Argentina", si bien decidió dar marcha atrás a esa calificación y pidió disculpas.

En su participación como invitado en el programa La Noche de Mirtha (Eltrece), que conduce Juana Viale y que además contó con la presencia de Oscar González Oro, Eduardo Feinmann y Fernando Carnota, el periodista dijo: "Cristina es el cáncer de la Argentina, honestamente ella no quiere a nadie. Si ella sigue en la Argentina, el país se termina".

Pero este lunes, en su programa Baby en medio (Rivadavia), pidió "disculpas" por la polémica frase.

"Me arrepentí de esa frase por mi hijo, y por Cristina, lo que pasa que a veces yo quiero significar el daño que nos hace su maldad, pero pido disculpas por esa frase", dijo durante su editorial.

Justamente, al final del programa del sábado, "el Negro" Oscar González Oro había pedido un "brindis por Leandro", el hijo de Etchecopar, que está luchando contra el cáncer. "Está saliendo de una quimio", reveló Baby.

"La verdad que fue una palabra desafortunada, yo vengo trabajando el tema del cáncer, que destruye y no construye; cuando lo pensé me pareció una boludez lo que dije y le pido disculpas a Cristina, usted es un desastre para la Argentina, pero no es un cáncer. Quiero pedirle disculpas", reiteró.

"Es una palabra que no me gusta, que no hay que usar y mucho menos para otra persona, por eso le pido disculpas públicamente", concluyó.

"Cristina es el cáncer de la Argentina", dijo el conductor

La frase de Baby Etchecopar en las redes sociales

En Twitter hubo muchas críticas al conductor por esa polémica frase:

Ya sabemos que a "Baby" no le gusta, ni vota, ni piensa como peronista pero eso no lo habilita (ni a él ni a nadie) a violentar a la Vice Presidenta. El antiperonismo no puede funcionar como "mantra" que te permite hacer cualquier cosa. — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) June 22, 2020

Producto de años de debate político transversal es que Argentina tiene un vasto cuerpo normativo sancionado por el Congreso.Las mujeres tenemos Organismos públicos, creados por Ley, que deben velar por el cumplimiento de nuestros derechos. — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) June 22, 2020

Las mujeres que hacemos política, partidaria o no, sabemos que lo que sufrió Evita nos puede pasar y lo que soporta Cristina, también.Alguno de esos organismos que creamos por Ley en todos estos años de democracia va a tener que cumplir sus obligaciones y hacer la denuncia. — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) June 22, 2020

Mientras los argentinos y las argentinas trabajamos sobre el compromiso y la responsabilidad de construir una país libre de violencias, personajes como #Etchecopar alimentan los discursos de odio. #EsViolenciaPolitica: repudiemos, y sigamos demostrando que el amor vence al odio. pic.twitter.com/M4KVaaAZMe — Gabriela Cerruti (@gabicerru) June 22, 2020

???? A veces la violencia política, que es una de las formas de la violencia de género, es sutil. Otras veces es Baby Etchecopar.Presenté un proyecto de declaración repudiando sus dichos: https://t.co/JC7vypVfrx pic.twitter.com/9ZSFTVOP22 — Mónica Macha (@MoniMacha) June 22, 2020