Lanata le contestó a Tinelli: "Está cada vez más parecido a Cristina"

El conductor de PPT salió con los tapones de punta luego que Tinelli se defendiera por Twitter tras las escuchas difundidas y que lo comprometen

Un escándalo de proporciones se registró en el mundo del fútbol, luego de que Jorge Lanata revelara una serie de escuchas entre el fallecido presidente de la AFA Julio Grondona y Marcelo Tinelli, en las que los diálogos reflejan el armado de partidos para favorecer a San Lorenzo.

Rápidamente llegó la respuesta de Tinelli, quien utilizó su cuenta de la red social Twitter para hacer su descargo a las acusaciones del conductor de PPT.

Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quien entregó este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la justicia. Sino seré querellante. https://t.co/hoRycOCj2x — marcelo tinelli (@cuervotinelli) June 29, 2020

Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo??? — marcelo tinelli (@cuervotinelli) June 29, 2020

Tras esto, Lanata dialogó con Radio Mitre acerca de los dichos del presentador televisivo y afirmó: "Marcelo por supuesto no desmiente nada de lo que salió al aire porque no puede, es su voz. Lo que eligió es atacarme a mí y decirme que soy de cuarta y tal. Yo en ese caso lo que le diría a la gente es que evalúe cómo es la carrera de cada uno".

Jorge Lanata criticó duramente a Tinelli por el escándalo de las escuchas en el fútbol

Y continuó: "La otra cosa que me llama la atención es que está cada vez más parecido a Cristina", explicó en referencia a los dichos de Tinelli sobre el rol de un fiscal en el caso.

"Marcelo, vos fuiste periodista hace muchas décadas, pero vos sabes que las fuentes no se revelan", le contestó Lanata.

Los detalles del escándalo de las escuchas

Una serie de escuchas telefónicas entre Julio Humberto Grondona y Marcelo Tinelli, realizadas entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2013, generaron un revuelo en el mundo del fútbol, al hablar sobre cambios de horarios de partidos y árbitros elegidos a dedo, entre otros puntos polémicos.

Los audios forman parte de una causa en la que se investiga a la financiera "Alhec Tours" como supuesta "cueva" para lavar dinero y la orden de intervenir la línea de Grondona, fallecido el 30 de julio de 2014, fue dictada por el ex juez Norberto Oyarbide.

Entre las cuestiones abordadas en los diálogos difundidos por una radio porteña figuran un pedido de cambio de horario para un partido de San Lorenzo, la sugerencia de un árbitro para el duelo entre el "Ciclón" e Independiente, que terminó con el descenso del elenco de Avellaneda, y la exigencia de un pago por parte del ex mandamás de AFA hacia el conductor televisivo.

"A mí (Silvio) Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a (Germán) Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?", dijo Tinelli en una de las llamadas.

Grondona, por su parte, respondió: "Esperemos los resultados y mañana lo resolvemos al mediodía. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?". El ex vicepresidente de FIFA también reclamó: "Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras".

Tinelli quedó involucrado por pedirle a Julio Grondona "favores" para San Lorenzo

Y añadió, en otro fragmento de la charla: "¿Arreglaste lo de la obra? Poné la fecha que vos quieras, 30, 60, 90 días. Al final estoy con los cheques de Arsenal, con los de San Lorenzo. Voy a poner una financiera yo".

En cuanto al cambio de horario, Tinelli manifestó que los hinchas del conjunto del Bajo Flores estaban enojados porque se había fijado un cotejo a las 16:00 de un lunes y la gran mayoría no podía asistir por razones laborales.

"La gente no puede ir a las cuatro de la tarde porque labura, ¿no podemos ir a las 19:00?", preguntó el presidente de la nueva Liga Profesional de Fútbol. Ante la negativa de Grondona, continuó: "OK, lo voy a llamar entonces a (Juan Manuel) Abal Medina o a (Sergio) Berni. O alguno de Seguridad".

Sin embargo, en otro llamado, el por entonces mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino le confirmó a Tinelli que el partido entre San Lorenzo y Argentinos había cambiado de horario, por lo que se disputó a la noche.