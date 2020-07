Jorge Lanata: "Estamos frente a la peor crisis argentina y nos maneja la Armada Brancaleone"

Junto a Marcelo Longobardi hablaron sobre la crisis desatado por la pandemia, las decisiones políticas y el fin de la cuarentena "dura"

En el pase de programas de Radio Mitre, Marcelo Longobardi y Jorge Lanata relacionaron una película italiana con la crisis argentina.

Cuando el conductor de "Cada Mañana" se unió al pase y preguntó por la nueva fase, su colega de "Lanata sin filtro" indicó: "Nos van a soltar con correa, y hay que ver si no nos pone la correa de ahorque. Estamos frente a la peor crisis argentina y nos maneja la Armada Brancaleone".

"Yo entiendo que la responsabilidad es del presidente", aclaró Lanata, "pero llegar a que él decida es muy sinuoso. El no dice que estuvo mal lo de Vicentin, dijo que no era el momento. Ese es un pensamiento bien de cristina. Su error fue estratégico, no ideológico".

El conductor de "Lanata sin filtro" volvió a cuestionar a la dirigencia política argentina

Crisis de la política argentina

El conductor volvió a criticar a la dirigencia política argentina. Ayer se refirió a las entrevistas que brindaron a medios argentinos el actual presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y el exmandatario de ese país, Julio María Sanguinetti.

En ese sentido, dijo que Sanguinetti "no es un tipo que me caiga particularmente simpático pero es muy culto, lo escuchás hablar y es lindo escucharlo. Hoy pasa lo mismo con Lacalle Pou", expresó.

"Incluso el Pepe Mujica, que a mí en muchas cosas me parece un chanta, también es un tipo interesante de escuchar. La media, escuchás un diputado [uruguayo] cualquiera y el tipo habla mejor que los de acá, que parecen analfabetos funcionales; en serio, es una lástima, no sé que nos pasó", lamentó.

Respecto de la polémica entre Hebe de Bonafini, Julio De Vido y Juan Grabois, Lanata la catalogó de lamentable.

"Se muestran como verdaderamente son. Es triste verlo. Si los jueces son así, si los dirigentes sociales son así, si los exfuncionarios son así, va a ser complicado que este país se levante de una vez", cuestionó el periodista de Radio Mitre.

Convulsión

Luego Longobardi convocó a su par Alfredo Leuco para analizar la "convulsión" que existe entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner.

"La convulsión del oficialismo se ha convertido en un tema de análisis", comenzó Longobardi y consideró que "algo grave está pasando".

Al respecto, Alfredo Leuco sentenció que los roces entre la dirigencia son producto de que "el poder no esta en la Casa de Gobierno si no en el Instituto Patria y en la casa de Cristina", y consideró que ambos funcionarios firmaron un "pacto espurio".

Longobardi : "La convulsión del oficialismo se ha convertido en un tema de análisis. Es algo grave lo que está pasando"

"Imposible cumplimiento"

"Cristina Kirchner le dio la presidencia a cambio de la impunidad, ella quiere quedar limpia para volver a la virginidad política", aseguró al respecto.

Además, consideró que eso es de "imposible cumplimiento" dentro de las "reglas de las instituciones democráticas" y por eso, la vicepresidenta "juega al límite y erosiona la entidad presidencial".

"Alberto tiene las herramientas para construir poder pero no se si tiene las uñas de guitarrero. Tiene un actitud confusa y va de aquí para allá", opinó Leuco al tiempo que sumó: "No tiene una convicción profunda para hacer eso".