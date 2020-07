Longobardi, duro contra el bloqueo a Mercado Libre: "Vamos a lograr que no opere nunca más"

El periodisa cuestionó por desaforada a la protesta del sindicato de Hugo Moyano y se quejó porque se persigue a la "compañía más importante de Argentina"

Mercado Libre sufrió un nuevo bloqueo del sindicato de Camioneros, por lo que el periodista Marcelo Longobardi cuestionó por "desaforada" a la protesta del sindicato de Hugo Moyano.

En las últimas horas, la empresa fundada por Marcos Galperin denunció que se trata de una medida "ilegal" que interrumpió la distribución y paralizó la logística, afectando el cumplimiento de la entrega de pedidos operados a través de su plataforma.

En este sentido, el conductor de Cada mañana, que se emite por radio Mitre, comentó que "Mercado Libre es la compañía argentina más importante del momento" y que, por esto, "ya se la empieza a perseguir".

"Ya logramos que su titular (Marcos Galperin) se vaya a vivir a otro país. Ahora vamos a lograr que esta compañía no opere nunca más", cuestionó Longobardi.

Para Longobardi, la medida de Camioneros resulta "una cosa desaforada en este contexto tan complicado donde la gente justamente utiliza mucho más las compras a través de Internet para evitar ir al supermercado".

El CEO de Mercado Libre, representante del sector "ganador" en la economía post cuarentena que queda en la mira sindical

La palabra de Mercado Libre

Luego de los bloqueos de los Centros de Distribución de Mercado Libre por parte del Sindicato de Camioneros, el fuego cruzado entre el gremio y el unicornio argentino no cesa.

Ahora, el presidente de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna apuntó directamente a Pablo Moyano: "Creo que el señor Moyano no está entendiendo muy bien la realidad. La gente por la que están reclamando ahora son de empresas que nosotros contratamos para que hagan la distribución de los paquetes que compran los usuarios a través de nuestra plataforma. No son empleados de MercadoLibre; por lo que no fijamos sus condiciones laborales ni sus salarios", explicó.

Según De la Serna, la "razón de fondo del conflicto" es que Camioneros "está empujando un encuadre sindical de la gente de Mercado Libre trabaja en el centro de distribución en el Mercado Central", que están encuadradas dentro del sindicato de Carga y Descarga.

"Efectivamente tiene ciertas particularidades que viene de un convenio colectivo de empresa que hicimos el año pasado y que está debidamente homologado por el ministerio de Trabajo. Si tienen que reclamarlo en algún lugar deberá ser en la Justicia, el ministerio de Trabajo o la CGT, pero no bloqueando las operaciones. Hoy va a haber alrededor de 200.000 paquetes que no van a llegar a las manos de sus compradores como estaba previsto", agregó.

Los envíos, bloqueados por Camioneros

El presidente, que habló en Radio Con Vos, defendió a sus empleados: "Las 1.300 personas que trabajan para nosotros bajo este convenio tienen condiciones económicas muy superiores a las que podrían tener trabajando dentro del sindicato de Camioneros. En junio, el salario de un empleado de nuestro depósito en el Mercado Central fue de 70 mil pesos; un 26% más de lo que hubiera cobrado en Camioneros, sin contar una serie de beneficios extras, como movilidad, comedor, licencias por maternidad y paternidad extendidas, seguros de vida... No entiendo el reclamo".

Y disparó contra los acuerdos sindicales y aseguró que "el convenio colectivo que intenta aplicar Camioneros es de 1989" y que "el 95% de la gente" de los empleados en esos centros "no había nacido"

Por último, reveló que en junio están pagando además el equivalente a un premio de 500 dólares a todos los empleados de la compañía.

Este viernes por la mañana, minutos después de que finalizara la entrevista radial, Camioneros decidió liberar los centros de distribución que mantenían bloqueados en el Mercado Central, Munro, Lanús, Sarandí y Parque Patricios. Se esperaba una reunión en el ministerio de Trabajo.