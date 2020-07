En el programa de Lanata le salieron con los tapones de punta a Romina Manguel: esto les contestó

La periodista se desempeñaba desde hace cinco años en el programa Animales Sueltos, el ciclo que conduce Luis Novaresio por la pantalla de América

Tras varias temporadas, la periodista Romina Manguel se decidió ir del programa Animales Sueltos. Roces permanentes, dentro y fuera del aire, con Luis Novaresio y otros miembros del staff sobre temas centrales de la agenda periodística marcaron el final.

La periodista Marina Calabró se refirió a este tema pero dio a conocer una teoría diferente que la habría motivado a tomar esa decisión a Manguel. Lo hizo en el programa radial de Jorge Lanata, en donde dijo: "Es terrible. La última vez que se la vio por esas latitudes fue el jueves 16. Fueron cuatro años de participación en este programa que es un clásico de las noches de América. Y bueno, se va alguien. Enseguida Romina interpreta que se especula o se la pretende enfrentar con otra mujer, por una mirada machista".

Pero eso no fue todo: "Acá alguien se va de un programa y nosotros especulamos sea hombre o mujer. Las versiones hablaban de molestias de ella con compañeros delante y detrás de cámaras. Por ahora, su salida coincide con la incorporación de Rosario Ayerdi".

Frente a la consulta de Lanata sobre por qué se fue, Calabró respondió: "Me va a odiar Manguel. A mí lo que me dice una fuente inobjetable es que no estaba contenta con las nuevas incorporaciones. A mi me dicen que ella dijo ‘estoy harta de intercambiar y soportar principiantes'".

En el programa de Lanata se refirieron a la salida de Manguel de Animales Sueltos

"Acá voy a abrir un paraguas: o la odian en el programa y filtran información en su contra, o bien créame con lo que le estoy contado. Igual nosotros vamos a darle el beneficio de la duda a Romina Manguel", concluyó.

Frente a esto, Romina Manguel utilizó su cuenta de Twitter para contestarle con todo a Marina Calabró: "Cuando trabajaba con Lanata (décadas) el chequeo era estricto y el costo de equivocarnos era altísimo. Los que nos formamos en esa escuela con todo y lo bueno y lo malo supimos de la rigurosidad. Que pena que te la perdiste Marina Calabro. Y te tocó la etapa del ´si pasa, pasa´".

Por qué se fue del ciclo que conduce Novaresio

La repentina partida de Romina Manguel de Animales Sueltos, el ciclo que conduce Luis Novaresio por la pantalla de América, despertó una serie de especulaciones, sobre supuestos conflictos con la productora e, incluso, con sus compañeros de trabajo.

La periodista venía desempeñándose como columnista del programa desde hacía cinco años, cuando era conducido por Alejandro Fantino. Pero el viernes dejó su lugar, que a partir de ahora será ocupado por Rosario Ayerdi.

"Romina decidió dar un paso al costado porque estaba un poco cansada y abrumada por la pandemia. Intentamos por todos los medios cambiar su decisión, pero no tuvimos éxito. Sigue en el grupo: está con Luis en la radio (con Novaresio 910 por La Red) y seguramente estará en algún otro proyecto", aseguró Noel Vila, de la empresa Jotax Producciones.

El conductor del ciclo también se mostró apenado por la renuncia de Manguel. "Es una gran profesional que por suerte seguirá trabajando conmigo, lo que demuestra nuestra buena relación, y a la que le esperan grandes proyectos periodísticos", auguró Novaresio.

El ciclo lo conduce Luis Novaresio por la pantalla de América

La periodista, madre de Tali (9 años) y Hannah (12), explicó: "Yo tengo dos hijas que viven conmigo, con el colegio, el Zoom y todo lo que eso implica. Y la verdad es que, con todo En declaraciones a diferentes medios, Manguel explicó que "el motivo fue que estaba con mucho cansancio. No estaba bien físicamente. Estuve con algunos ataques de pánico en esta etapa de la pandemia. Empecé como muy militante de la cuarentena dura, pero después se me hizo muy difícil", relató.

lo que está pasando, tampoco terminé de encontrar mi lugar en el programa. Nosotros, que amamos lo que hacemos, sacamos fuerzas de dónde no las tenemos. Pero me sentía desdibujada. Creo que nos pasó a todos en el periodismo. Porque una cosa es hablar de política o de judiciales, que es lo mío, pero otra es estar escuchando a infectólogos hablar de la duplicidad de contagios".

Manguel dejó en claro que fue el contexto de la pandemia el que la hizo sentir incómoda en el ciclo y que prefirió irse "con el mejor de los recuerdos" antes de que la situación se volviera insostenible. Pero ratificó que nunca tuvo ningún problema ni con la producción ni con sus compañeros.

"Teníamos muchas ganas de trabajar con Luis desde hacía años y justo se nos dio ahora, pero nadie imaginaba un 2020 así. Yo no soy infectóloga. Como periodista, puedo preguntar, pero me da mucho miedo hablar de cuestiones de salud pública sin saber. Salir a las diez de la noche de mi casa para estar sentada y no encontrar qué aporte hacer en el programa, realmente no me gustaba. Y no tenía ganas de terminar enojada con un lugar que a mí me dio un montón, e irme con una sensación de mierda. Así que era el momento justo", explicó.