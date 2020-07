Desde Harvard hasta Google: estos son los mejores cursos online gratis que podés hacer desde tu casa

Capacitarse tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y laboral y hacer cursos online gratis puede ser una buena forma de empezar

La capacitación es uno de los elementos más valiosos y buscados actualmente en el mundo laboral. Cualquiera sea el rubro en el que se desempeñe un trabajador, lo más importante es su capacidad para llevar adelante sus tareas y hacerlo de manera eficiente, de acuerdo a los lineamientos de la compañía y del mundo en el que se mueve. Hacer cursos online gratis es una de las alternativas que existen para poder incrementar la capacitación y, así, aumentar las habilidades y conocimientos que se pueden ofrecer en el mercado de trabajo.

La gran ventaja de los cursos online gratis es que se pueden hacer en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. No es necesario estar presente y trasladarse a un sitio específico, sino que se pueden hacer desde la comodidad del hogar, en el espacio de trabajo o donde a cada persona le parezca más conveniente.

Dónde hacer cursos online gratis

Una de las entidades que ofrece cursos online gratis es la Fundación para el Desarrollo Educativo (FUDE), una entidad creada para brindar cursos de formación profesional a distancia a través de una Red de Centros Facilitadores (Aulas). El objetivo de esta entidad es acercar a la sociedad la posibilidad de acceder a una formación académica formal, más allá de los canales presenciales ya existentes y conocidos, pero a los que no todas las personas pueden acceder.

Los cursos online gratis se pueden hacer desde cualquier dispositivo

FUDE tiene su base en la ciudad de Santa Fe y desde allí brinda soporte estratégico y comunicacional a todos los Centros Facilitadores que dictan cursos online gratis y arancelados, siempre con la referencia de las necesidades y realidades de cada zona.

Los cursos online gratis de FUDE

Los cursos online gratis que ofrecen en esta entidad abarcan disciplinas de lo más diversas. Algunos de los cursos online gratis son más avanzados, mientras que otros tienen una enseñanza básica de ciertos temas. Lo importante es que hay oferta para todos los gustos y cada persona puede elegir el curso online gratis que mejor se adapte a sus necesidades, a su nivel de conocimiento y a la habilidad que busca adquirir.

Hay cursos online gratis donde se enseñan oficios básicos, que incluso se pueden aprender para emplear en el día a día. En este grupo se encuentran los cursos online gratis de peluquería, de armado y diseño de vidrieras, de peluquería canina, de diseño de jardines y de decoración de uñas esculpidas. Tal como se ve, son habilidades que muchas personas pueden estar buscando y, en el contexto actual de aislamiento, es difícil aprender de otra manera que no sea virtual.

Otra de las alternativas es hacer cursos online gratis relacionados a campos más técnicos. Entre ellos se pueden elegir el curso online gratis de fijación de precios, de procedimientos y técnicas de cobranza, marketing en la web, de recursos financieros y de relación y recuperación de clientes, entre otros. Estas capacitaciones pueden ser útiles para aplicar en el campo laboral donde la persona ya se desarrolla o para conocer un área nueva donde se quiere comenzar a desempeñar. De cualquier manera, la modalidad del curso online gratis es realmente práctica y se ha posicionado como una tendencia en los últimos años.

Cursos online gratis en las mejores universidades del mundo

Otras de las alternativas para encontrar cursos online gratis para hacer durante el período de aislamiento -y después también, claro, es la plataforma edX. Allí se pueden hallar cursos online gratis de diversos rubros, que van desde formación profesional en áreas como marketing hasta cursos online gratis de idiomas o ciencias humanas.

La gran ventaja que presenta esta plataforma es que dispone de cursos online gratis de entidades educativas destacadas a nivel mundial. Todos los usuarios que ingresen allí podrán encontrar cursos online gratis de Harvard, del MIT, de la empresa IBM, de la Universidad Javeriana de Colombia, de la Universidad Carlos III de Madrid, entre otras instituciones.

De este modo, los interesados tendrán la posibilidad de capacitarse con cursos online gratis y de enriquecer así su formación personal y profesional, algo que es fundamental y cada vez más importante al momento de buscar trabajo o de sumar habilidades y cualidades en relación a su área de desempeño laboral.

Los cursos online gratis son una tendencia a nivel mundial

edX permite encontrar los cursos online gratis por temática -idiomas, ciencias sociales, ingeniería, ciencias humanas, entre otros rubros-. Cualquier persona que esté interesada en un tema en particular podrá hallar todos los cursos online gratis disponibles en ese sentido.

Además, tiene la posibilidad de buscar los cursos online gratis por institución educativa. Esto significa que quien necesite o quiera capacitarse en Harvard o en el MIT podrá buscar específicamente todos los cursos online gratis que ofrecen dichas instituciones.

Otro de los puntos a destacar es que se ofrecen cursos online gratis en universidades nacionales, como la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad de Rosario, dos entidades muy reconocidas a nivel local, pero también con prestigio en otras partes del mundo. Ambas universidades son miembros de la comunidad edX desde hace tiempo y brindan, así, cursos online gratis. Tal como de mencionó, es una forma de hacer llegar el conocimiento a todas las personas que quieran o necesiten obtenerlo, independientemente de dónde estén. La ampliación en el acceso a la información y a la capacitación es una de las grandes ventajas que brindan los cursos online gratis, así como cualquier otra actividad formativa que se pueda hacer a distancia.

Cursos online gratis: ¿y el certificado?

Es importante tener en cuenta que los cursos online gratis que se ofrecen en edX, al igual que sucede en la plataforma Coursera, no incluyen el certificado final. Al momento de incribirse el usuario verá dos alternativas. Una de ellas es paga e incluye la emisión del certificado digital finalizado el curso, mientras que la otra permite la capacitación sin costo alguno.

Este punto puede ser esencial para aquellas personas que necesiten hacer un curso online gratis y requieran del certificado final para incluirlo en su curriculum o para mostrarlo en el lugar de trabajo. No obstante, no todos los interesados en cursos online gratis necesitan este documento, puede que haya quienes solo buscan hacerlo para sí mismos, para potenciar su emprendimiento o simplemente para aprender. En esos casos, donde el certificado no es necesario, los cursos oline gratis son una herramienta muy valiosa.

En este sentido, cada persona evaluará su caso particular, en función de sus requerimientos y expectativas, y podrá decidir si el curso online gratis le sirve o no. En cualquier caso, siempre existe la opción de hacerlo de manera paga y obtener, así, el certificado que acredite la asistencia y finalización del curso.

Harvard y Yale: dos universidades que ofrecen cursos online gratis

Los cursos online gratis de Harvard se dictan a través de la plataforma edX. La universidad es una de las más prestigiosas a nivel mundial y permite acceder a la capacitación de manera gratuita y desde el hogar; solo es necesario saber inglés, porque los cursos se dictan en ese idioma, y tener acceso a internet, claro.

Los cursos online gratis de Harvard son de lo más diversos. Sus temáticas van desde salus hasta videojuegos y tienen una amplia variedad de temás para aprener. Literatura, Historia, ciencia de datos, anatomía, principios de bioquímica, religión, innovaciones en el cuidado de la salud, son algunos de los tópicos sobre los que versan muchos de los cursos online gratis de la universidad de Harvard.

Harvard y Yale son dos universidades que ofrecen cursos online gratis, aunque el certificado es pago

El único elemento que se debe tener en cuenta, como ya se explicó, es el pago de la certificación. El curso online es gratis, claro, pero el certificado debe abonarse. De cualquier modo, puede que en muchos casos el usuario no lo necesite y, aún así, haya podido acceder a contenido de alta calidad en una de sus áreas de interés.

La Universidad de Yale, por su parte, dicta cursos online gratis a los que se puede acceder a través de la plataforma Coursera. Las capacitaciones, al igual que sucede con las de Harvard y con muchas otras disponibles en internet, son sumamente diversas. En estos cursos online gratis la certificación también es paga para aquellos estudiantes que la quieran o la necesiten para sus empleos.

Yale ofrece, entonces, cursos online gratis de ciencia del bienestar, de mercados financieros, de salud global y sus cuidados, de introducción a la música clásica, de política moderna, de arquitectura de ciudades históricas como Roma, y de cambio climático, entre otros temas de elevado interés para la comunidad.

Cada uno de esos cursos online gratis brindará actividades prácticas para que las personas pongan a prueba sus conocimiento y recomendará, además, lecturas complementarias al contenido de la capacitación. De este modo, se busca que los usuarios reafirmen la información que adquieren de manera teórica en el curso online gratis y puedan realmente saber si van aprendiendo y ganando habilidades que luego podrán llevar, en algunos casos, a su práctica laboral.

Google también ofrece cursos online gratis

Desde hace mucho tiempo Google se ha posicionado como mucho más que un buscador. Además de contar con otras plataformas, todas interconectadas entre sí -como Gmail, Youtube, Google Drive, Hangouts-, Google también brinda servicios educativos.

A través de la plataforma Garage Digital, Google ofrece cursos online gratis para todos aquellos que estén interesados en los temas de las capacitaciones. Allí se pueden encontrar cursos de marketing digital, de promoción de empresas en línea, de potenciación del contenido a través de redes sociales, entre otros temas que actualmente son muy requeridos en ciertos ámbitos del mercado laboral y del mundo empresarial.

A través de Garage Digital, Google ofrece cursos online gratis

Cabe mencionar que el único curso online gratis con certificación que se puede encontrar en Garage Digital es de marketing digital. Se trata de un curso online gratis que tiene más de 40 horas y 26 módulos, a través de los cuales el usuario podrá conocer todos los conceptos básicos del marketing digital y podrá aplicarlos a la empresa donde trabaja o al emprendimiento que ha desarrollado.

Al tratarse, precisamente, de conceptos básicos, la veratilidad del contenido es amplia. Es por eso que cualquier persona, independientemente del área donde se desempeñe, podrá aprovechar el contenido de este curso online gratis. Desde emprendedores hasta empleados de compañías multinacionales podrán hacer uso del contenido de este curso que ofrece Google.

Es importante destacar, además, que el curso online gratis de marketing digital incluye la certificación con la misma modalidad. Tal como ya se ha mencionado, el certificado de asistencia y la certificación de haber asistido y aprobado la capacitación puede ser importante para muchas personas y empresas. Asimismo, no es fácil encontrar cursos online gratis que brinden la posibilidad de obtener un certificado final. En este caso es posible a través de Garage Digital, lo cual posiciona a la plataforma con una gran ventaja y una gran herramienta de ampliación del acceso al conocimiento.

Una vez completado el curso online gratis de marketing digital los usuarios podrán acceder al examen final y a la certificación, que podrán compartir en su perfil de LinkedIn u otras plataformas de búsqueda de trabajo, o podrán incluir en su CV personal.

El resto de los cursos online gratis que Google ofrece a tracvés de esta alternativa también tienen esta modalidad, es decir, también se pueden hacer de manera gratuita. La diferencia con el curso de marketing digital es que este ofrece la certificación, algo que el resto de los cursos online gratis no tienen. De todos modos, la mayoría son pequeñas capacitaciones -más cortas y puntuales- que se pueden utilizar más como herramientas de crecimiento personal en el ámbito laboral que como elementos para incluir en un CV.

Dentro de este listado de cursos online gratis se pueden encontrar títulos como "Expande tu empresa a otros países", "Conectate con clientes a través de dispositivos móviles", "Consigue tu próximo trabajo" o "Comprende los conceptos básicos de la codificación", entre otros.