"A su país": Ruggeri cruzó a Víctor Hugo Morales por su planteo al presidente

Sin nombrarlo, el ex futbolista criticó al relator uruguayo, quien había criticado a Alberto Fernández por su mirada sobre Venezuela

El ex futbolista y actual panelista de televisión Oscar Ruggeri lanzó una fuerte indirecta sin dar nombres contra el periodista Víctor Hugo Morales, quien hace una semana en su programa de radio confesó estar "decepcionado" con el presidente Alberto Fernández por la postura que había tomado la Argentina frente a la ONU sobre la situación que vive Venezuela.

En medio de un debate sobre los directores técnicos extranjeros dirigiendo selecciones nacionales de fútbol, el campeón mundial en 1986 y panelista de "90 Minutos de Fútbol" dio por terminada la discusión con una frase: "Olvidate, a Argentina y a Brasil nunca la van a dirigir extranjeros".

Tras dar este punto de vista, el conductor Sebastián Vignolo lo acusó de estar "discriminando", a lo que el Cabezón le respondió: "¡Qué me importa lo que digas vos! Los extranjeros que viven en mi país se tienen que adecuar a las reglas que tenemos nosotros, y a las leyes nuestras".

Y allí fue cuando hizo la referencia solapada al relator kirchnerista, que vive hace décadas en nuestro país. "Presidente: no conteste más. Al que no le gusta, se tiene que ir a su país. Si viven acá, las reglas y las leyes, y las normas, la ponemos los argentinos. Yo vivi en tres lugares: Italia, España y México. Una vez, declaré y me dijeron: señor Ruggeri, si no le gusta, váyase a su país. Así que les contesto a todos los extranjeros: no tengo problema con nadie. Vengan acá a trabajar. El que trabaja, lo banco a morir. El que declara que me decepcionó, a su país, hermano. Es muy simple esto", remató Ruggeri.

Qué cuestionó Morales

Vale recordar Morales había cuestionado la posición de Argentina frente a la ONU sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, y provocó la "justificación" al aire de Alberto Fernández. El jefe de Estado llamó al programa para aclarar que "siempre hemos ratificado la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro" y que "no han cambiado su posición".

Sucede que el Gobierno marcó una nueva posición con respecto a la crisis en Venezuela. Esta difiere fuertemente de su abstención a condenar a Nicolás Maduro en la última resolución que votó semanas atrás la Organización de Estados Americanos, que pidió elecciones "libres y transparentes en Venezuela".

"Compartimos la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela", señaló Villegas Beltrán durante el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Víctor Hugo Morales cuestionó la posición argentina frente a Venezuela

Pronunciamiento "injusto y triste"

El conductor insistió en que el pronunciamiento fue "injusto" y "triste". "Lo que ha ocurrido como pronunciamiento del Gobierno argentino frente a Venezuela es una vergüenza. Primero porque es injusto. ¿Ustedes creen que si ganaba Scioli hace cuatro años la palabra fraude no iba a habitar la Argentina de la misma manera que habitó en Bolivia para echar a Evo Morales?", se preguntó. Y siguió: "De Venezuela ya decían que era una dictadura en los tiempos de Chávez. Ganó 700 elecciones Chávez, las ganó con el aplauso institucional".

En su discurso con tono crítico, Morales le pidió al Gobierno, a cargo de Alberto Fernández, mayor "dignidad" en su accionar. "¡Qué tristeza todo esto! Porque lo menos que uno le puede exigir a un Gobierno que se presume de carácter popular es un sentido muy alto de la dignidad. Es una pena muy grande lo que uno siente en este caso".