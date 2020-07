Tras las durísimas acusaciones de Canosa al Presidente, Canal 9 dio a conocer su esperada postura

La conductora de televisión dijo que la semana pasada recibió mensajes "intimidatorios" de Alberto Fernández. Cuál es la posición del canal

Las autoridades de Canal 9, en el que la periodista Viviana Canosa conduce el programa Nada personal, dieron a conocer su posición sobre las recientes acusaciones de la conductora al presidente Alberto Fernández. Lo hicieron a través de un breve comunicado en donde dejaron en claro que no recibieron ningún tipo de presión gubernamental.

"Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones", afirmaron en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

#ElNueve | Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones. — El Nueve (@canal9oficial) July 23, 2020

La conductora televisiva había contado este miércoles que había recibido mensajes "intimidatorios" del presidente Alberto Fernández a raíz de comentarios que realizó durante el programa que encabeza en Canal 9.

"Me pareció un poco fuerte y me sentí muy incómoda, cuando me desperté al otro día me temblaban las piernas", había comentado la ex panelista de Intrusos.

"Me hizo ruido en el cuerpo, más allá de lo psicológico, me quedé paralizada. Estaba en la cama, la miré a Martina que estaba dormida, se me empezaron a dormir las piernas. Empecé a sentir palpitaciones, empecé a sentir ataques de pánico", comentó.

La conductora dijo que recibió mensajes intimidatorios por parte de Alberto Fernández

"Me angustié y en ese momento dije: ‘Me voy a la mierda, dejo la radio, dejo la tele, dejo todo, mi vida vale mucho más...‘ Pero, durante el transcurso del día, pensé: ‘Esto me lo gané, laburo de esto, soy una mina que labura dignamente", afirmó la ex panelista de Intrusos.

"A la noche, le escribí varios mensajes al Presidente y los borré todos. Pero después le puse uno en el que le dije que cuando quiera nos tomamos un café, porque engancharme con eso no tenía sentido. No soy víctima de nada ni de nadie y voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que siento. Pero es un momento intenso. Y, a la vez, esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa", expresó.

Frente a esto, las redes sociales no tardaron en reaccionar:

Canosa recibió mensajes de Alberto que la paralizaron. Los borró y pretende q todos crean en su palabra. Qué hay detrás de esta difamación al presidente? — maga (@dmane73) July 22, 2020

Canosa viene denunciando que es perseguida hace años, en todos los gobiernos y en todos los trabajos. Terminó su discurso anoche ofreciendo al presidente tomar un café cuando quiera. — Ale (@alitapaz) July 23, 2020

Detalles de la conversación con el Presidente

La periodista Viviana Canosa contó detalles de la conversación que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, charla que calificó de intimidatoria. Lo hizo aprovechando la apertura del programa que conduce por Canal 9.

"Preferiría estar en mi casa pero me toca estar acá y aclarar esto. Quiero decirle al Presidente que ojalá no me moleste más, que me deje trabajar en libertad, que soy una mina de bien, laburadora y decente. Digo lo que pienso, vivo en libertad, no quiero ser el títere de nadie", afirmó Canosa.

La periodista Viviana Canosa dijo que el Presidente abusó de su poder

Según la periodista, el mensaje del mandatario "rebalsó la copa" y la hizo "sentir muy mal" y que incluso consideró "tirar todo a la mierda".

"El 30 de junio, antes de empezar el aire, con Diego Guelar como invitado, recibo el mensaje del Presidente, un retweet que me hacía. Como no se me descargaba, le pregunté qué pasó y me clavó el visto. Dejé un mensaje y subí a hacer el programa. Pensé que era algo malo. Hice el programa, todo bien y a las 2-3 de la mañana, vi que me mandaba un tweet rarísimo".

Según el relato de la conductora, el presidente le dijo "que me quería mucho, que me cuidara, que se me podía volver todo en contra" y afirmó que "no es la primera vez".

"A esa hora le contesté bien naif y después me di cuenta que estaba mal. Quise escribirle mensajes sobre abuso de poder, borré los tres mensajes y tuve miedo, porque es el presidente. Respiré profundo y le dije que tomemos un café cuando pudiera", contó.

"Cuando me levanté al día siguiente, tenía un nudo en la garganta, me temblaban las piernas", repitió Canosa.

"Quise llamar al dueño del canal para dejar de trabajar por mi vida. Me sentía invulnerable e impotente y tuve mucho miedo. Era como el Estado contra mí", contó y se preguntó: "¿Por qué? Si lo que hago es trabajar. No estoy de ningún lado de la grieta".

Posteriormente, lanzó un mensaje directo a Fernández: "Quiero decirle al presidente que ojalá no me moleste más, que me deje trabajar en libertad, que soy una mina de bien, laburadora y decente". "Digo lo que pienso, vivo en libertad, no quiero ser el títere de nadie", puntualizó.