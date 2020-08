Trump le declara la guerra a TikTok: por qué está a un paso de prohibir la app en EE.UU.

El mandatario está enfrentada con la casa matriz china ByteDance, dueña de TikTok, desde donde niegan tener vínculos con el gobierno del gigante asiático

En declaraciones a bordo del avión Air Force One, el presidente de los Estados Unidos, Donal Trump señaló que "en lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos".

Trump dijo que podría usar poderes económicos de emergencia o un decreto para prohibir TikTok. "Bueno, tengo esa autoridad. Puedo hacerlo con un decreto", dijo el mandatario.

Días atrás, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin había señalado que el gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo una revisión de seguridad nacional de TikTok y se está preparando para hacer una recomendación de política a Trump.

Previamente, según reportó CNN, los expertos que trabajan en el tema de TikTok dentro de la administración de Trump esperan que el presidente firme una orden para obligar a la compañía china ByteDance, matriz de TikTok, a vender las operaciones estadounidenses de su popular aplicación de video de formato corto.

Los comentarios de Trump se producen 10 días después de que TikTok revelara que planea crear 10.000 empleos en Estados Unidos durante los próximos tres años. La decisión de ese momento se dio a medida que aumentaba el escrutinio de las autoridades hacia la plataforma.

Los argumentos de Trump

Fuentes citadas por The Washington Post aseguran que Microsoft está negociando para comprarlo, por un precio que podría alcanzar varias decenas de miles de millones de dólares.

La adquisición por parte de Microsoft, de producirse, colocaría súbitamente a la compañía estadounidense en la vanguardia de las tecnológicas, y cambiaría sustancialmente el mapa de las redes sociales en Estados Unidos, según consignó El País.

Sin embargo, el propio Trump dejó claro que no es partidario de un acuerdo que permita a una compañía estadounidense comprar la operación de TikTok en el país norteamericano.

Miembros de la Administración y congresistas han expresado su preocupación por el hecho de que el Gobierno chino tenga acceso a datos personales de millones de ciudadanos estadounidenses, que la red social sea utilizada por Pekín con fines de espionaje.

El propio secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en julio que Estados Unidos "ciertamente" estaba "contemplando" prohibir TikTok. El Pentágono ya recomendó en diciembre que los miembros del Ejército no emplearan la aplicación.

En paralelo, TikTok negó cualquier vínculo con el gobierno chino. La compañía ha prometido además un alto nivel de transparencia, mostrándose abierta a permitir incluso revisiones de sus algoritmos. "No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma dinámica para que todos la disfruten. TikTok se ha convertido en el último objetivo, pero no somos el enemigo", dijo el máximo responsable de la red social, Kevin Mayer.

TikTok quedó bajo la mira de los funcionarios estadounidenses

Facebook se prepara para competir

Instagram lanzará Reels, un nuevo intento de cazar a la Generación Z y que llega en uno de los peores momentos para la aplicación china competidora TikTok.

Reels es una función desarrollada para Instagram para crear videos cortos. Se trata de una nueva maniobra de Facebook para subirse al carro del éxito del formato creado por TikTok.

La compañía de Mark Zuckerberg prepara esta nueva herramienta en el momento adecuado: primero hizo sus primeras pruebas en India poco después de que ese país asiático prohibiera TikTok y otras 58 aplicaciones de origen chino. La cadena televisiva estadounidense NBC News informó de que el servicio se implementará en Estados Unidos y 50 países más en agosto.

TikTok sufre problemas en el país norteamericano por estar en el punto de mira de la Casa Blanca, que ha difundido dudas sobre su manejo de los datos de los usuarios. Facebook intenta aprovecharlo, después del fracaso de su primer experimento, Lasso, que se cerró el 10 de julio.

No obstante, la compañía propiedad de ByteDance ha respondido a las acusaciones sobre la privacidad y ha abierto su código, mostrando los algoritmos que utiliza para ordenar y compartir los vídeos de los usuarios y permitiendo ver sus políticas de moderación "en tiempo real".

En una nueva sección en la aplicación de Instagram, Reels permite a los usuarios crear y publicar videos cortos de 15 segundos con música u otro audio, de manera muy similar a TikTok.

Al igual que en la aplicación china, Reels ofrece un conjunto de herramientas de edición, como un temporizador de cuenta regresiva y herramientas para ajustar la velocidad del vídeo, por ejemplo, que tienen como objetivo facilitar la grabación de contenido creativo.

Debido al alcance de Instagram, esta aplicación podría recoger a las decenas de millones de usuarios que TikTok tiene en EE. UU. si finalmente la guerra entre el país norteamericano y China resultase en la desaparición de TikTok.

En un supuesto perfil de Twitter de Anonymous se ha acusado a TikTok de espionaje. Anonymous acusa a TikTok de ser una herramienta de espionaje masivo del Gobierno chino y llama a eliminar la aplicación

Según el diario estadouniense The Wall Street Journal, Instagram estaría haciendo ofertas lucrativas a los usuarios populares de TikTok para que se unan a su nuevo servicio Reels. Los pagos potenciales, dice el medio de comunicación, serían para algunos de "cientos de miles de dólares".

