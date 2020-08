Las mejores apps de delivery de comida para la cuarentena

Las aplicaciones de delivery de comida son uno de los rubros que ha continuado su actividad de manera regular durante la cuarentena

Comprar algo y que llegue al domicilio es el escenario ideal. Recibir las compras en el hogar, sin dejar la comodidad y las tareas cotidianas y sin tener que invertir tiempo en ir a comprar es una gran ventaja con la que muchas personas cuentan actualmente. Casi cualquier elemento se puede comprar a través de esta modalidad, a la que desde hace mucho tiempo se le llama delivery. El delivery de comida es, dentro de esta categoría, una de las opciones más utilizadas, sobre todo en este período de cuarentena.

El delivery de comida es una solución que se puede utilizar en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Actualmente muchos lugares de la Argentina están en un régimen de cuarentena relavitamente estricto, por lo que solo es posible pedir delivery de comida desde el hogar. Sin embargo, esta alternativa solía usarse -y volverá a hacerlo- también desde las oficinas y lugares de trabajo de todo tipo cuando las personas desempeñaban sus labores de manera presencial.

No saber qué cocinar, no tener tiempo para hacerlo o no tener ganas son algunas de las situaciones por las que probablemente todos los argentinos y argentinas han pasado alguna vez y todavía más durante el aislamiento. Es por eso que tener la opción de pedir delivery de comida es ideal. Es esa solución que podrá sacar del apuro a una persona sola, a una pareja o a una familia cuando se acerca la hora del almuerzo o de la cena y todavía no han decidido qué comerán.

El delivery de comida se puede solicitar de muchas formas.

La clásica es levantar el teléfono o el celular y hacer el pedido al lugar tradicional del barrio o a un lugar nuevo que se quiera conocer. En esos casos se debe preguntar toda la información acerca de la comida que ofrecen, los precios, el tiempo de demora, si hay que pagar justo o pueden traer cambio. Una vez hecho el primer pedido es probable que el restaurant envíe un menú con toda esa información, de modo que los clientes puedan evitar preguntar todo cada vez. No obstante esto, los precios varían y el menú es un papel, por lo que siempre que se quiera pedir delivery de comida es probable que haya que preguntar por ajustes en el precio.

Actualmente, y desde hace un tiempo, han aparecido aplicaciones para celulares desde las cuales se puede pedir delivery de comida. Esto significa que toda la operación se hace desde el teléfono y el cliente evita todos los pasos mencionados anteriormente.

Al ingresar a la app de delivery de comida podrá encontrar varias opciones, podrá ver los platos que ofrece cada lugar, los precios, el valor del envío, el tiempo de demora, entre otros datos.

Cómo funcionan las apps de delivery de comida

El sistema de delivery de comida es realmente muy simple. Las aplicaciones conectan a restaurantes registrados con los usuarios, que pueden elegir el tipo de comida que quieran del listado de locales asociados. De este modo, los clientes pueden entrar a la app de delivery de comida y decidir en función de un montón de elementos que les aparecen cuando ingresan allí.

Antes de hablar específicamente de las apps de delivery de comida disponibles en Argentina es importante saber cómo comenzar a utilizarlas. Para empezar a usar una aplicación de delivery de comida es necesario seguir algunos pasos, que son comunes a todas y que, en su mayoría, funcionan igual para la mayoría de las aplicaciones que se encuentran en las tiendas de Android o iOS.

Descargar la aplicación de delivery de comida es, claramente, el primer paso. Es importante tener en cuenta que la mayoría de ellas también disponen de una web desde donde se pueden utilizar algunas de las funcionalidades que están disponibles en la app. En caso de que no funcione o de no tener el celular cerca, esta puede ser una alternativa.

Las apps de delivery de comida se pueden utilizar desde cualquier dispositivo

Una vez descargada la aplicación de delivery de comida el siguiente paso es registrarse. En la mayoría de ellas se ofrece la posibilidad de registrarse con alguna red social -como Twitter o Facebook-, de hacerlo con la cuenta de Google -a través del correo de Gmail que es probable que esté abierto en el dispositivo que está usando- o de completar toda la información para dar de alta el usuario. En este caso, se le pedirán nombre, apellido, correo electrónico y domicilio para la entrega; en la mayoría de las apps de delivery de comida solo solicitan esa información.

En cualquiera de los tres casos, una vez seleccionada el usuario recibirá una notificación o un correo electrónico que le avisará que el usuario está activado y listo para pedir delivery de comida en cualquiera de los sitios habilitados.

Ese procedimiento, tal como se mencionó, es común a la mayoría de las apps de delivery de comida. Ahora bien, ¿cuáles son las apps de delivery de comida disponibles y más usadas en Argentina?

Con esta información el usuario podrá elegir la aplicación de delivery de comida que le resulte más práctica, más fácil de usar y que se adapte mejor a sus necesidades.

PedidosYa, de las primeras apps de delivery de comida

PedidosYa fue una de las apps de delivery de comida que primero apareció en el mercado. Creada en Montevideo, Uruguay, por cuatro universitarios, hoy ya ha llegado a varios países de la región. Además de en Argentina, PedidosYa es una aplicación de delivery de comida que está presente en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Panamá, en Paraguay, en República Dominicana y, por supuesto, en Uruguay.

Pedidos Ya es una de las apps de delivery de comida que más se ve en Argentina

Se trata de una appp de delivery de comida que cuenta con un largo listado de restaurantes, además de kioscos, farmacias, cafés y otros locales de venta de productos alimenticios o similares. Para los usuarios es posible filtrar las opciones por rubro y luego por tipo de comida, al igual que se pueden filtrar por aquellos que tienen descuentos, por los que cuentan con delivery de comida propio de Pedidos Ya y por los que aceptan pago online. De este modo, es posible elegir el local donde se hará el pedido de acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada persona.

En Argentina, entre las ciudades donde más se utiliza esta app de delivery de comida se hallan Buenos Aires, Córdoba, La Plata, San Isidro y Vincente López, pero también está presente en otros sitios del país.

Otra app de delivery de comida: Rappi

Rappi es otra de las aplicaciones de delivery de comida que han alcanzado alta popularidad en Argentina. Esta app de delivery de comida también ha dicho presente en varios países de la región. Entre ellos se puede mencionar a Brasil, Colombia, México, Chile, Uruguay, Perú y Costa Rica. A diferencia de PedidosYa, cuyo nacimiento estuvo en Uruguay, Rappi es colombiana y más reciente: se fundó en 2015 en la ciudad de Bogotá.

Esta aplicación de delivery de comida llega a muchas zonas de la Argentina, aunque el alcance de Pedidos Ya es más amplio. Al igual que en otras aplicaciones, en esta herramienta para solicitar delivery de comida también es posible filtrar la búsqueda por tipo de comida, de acuerdo a lo que el usuario tenga ganas de comer cuando llega la hora del almuerzo o la cena. Vegetariana, empanadas, comida saludable, minutas, helado, postres, entre otras, son algunas de las categorías que aprecen como predeterminadas cuando se abre esta app de delivery de comida.

Los repartidores de Rappi, la app de delivery de comida, usan ropa y mochila naranjas

Cabe mencionar que además de delivery de comida Rappi ofrece un servicio de mensajería. Si el usuario necesita enviar un paquete a otra persona puede hacer a través de esta alternativa que tiene la app de delivery de comida. Claro que el envío se paga, pero es una alternativa a tener en cuenta en caso de tener que hacer una entrega y no tener tiempo de hacerlo en persona o no querer contratar a un servicio de motomensajería.

Por último, es importante tener en cuenta que esta app de delivery de comida es mucho más que eso. No solo por el servicio de mensajería, sino porque también se puede comprar cualquier otro producto que no esté relacionado con uno de los restaurantes asociados. Esto significa que si una persona necesita comprar una botella de vino, pilas para el control remoto o algún insumo básico para cocinar puede pedirlo a través de Rappi. Por eso es más que solo una app de delivery de comida.

Más opciones de delivery de comida: Glovo

Glovo es una app de delivery de comida que se asemeja mucho a Rappi, aunque es un poco más amigable al uso. En algunos casos puede resultar más sencillo buscar y encontrar restaurantes, al igual que filtrar por tipos de comida. Esta aplicación de delivery de comida tiene, además, una sección en la que muestra las alternativas más solicitadas y populares.

Glovo es una de las aplicaciones de delivery de comida por las que además se pueden comprar otras cosas

En relación a los restaurantes, esta app de delivery de comida es muy similar a las anteriores. En cada uno de ellos muestra el listado de productos que ofrece y que tiene disponibles, junto con sus precios. De este modo, el usuario puede ver qué tipo de plato es cada opción y si le apetece o no, aunque se trate de una imagen ilustrativa.

Por esta aplicación de delivery de comida también es posible enviar paquetes y comprar objetos que no están especificadas dentro de las categorías de la app. Es ideal para quienes se quedaron sin cerveza durante la madrugada o para aquellas personas que necesitan algo de manera urgente y no pueden dejar su hogar para comprarlo. Durante la cuarentena esta situación es muy frecuente, sobre todo en quienes teletrabajan o tienen hijos, o ambas.

Uber hace delivery de comida con Uber Eats

Otra de las apps de delivery de comida es Uber Eats que, tal como su nombre lo indica, pertenece a Uber, la plataforma que conecta conductores con pasajeros. A diferencia de las demás apps descriptas hasta el momento, para el registro es necesario tener una cuenta en Uber. Es posible usar la misma cuenta o tener cuentas diferentes. De hecho, esta app de delivery de comida se puede utilizar desde la aplicación original de Uber o hacerlo desde la app separada y dispuesta para ello. La herramientas especialmente diseñada para el delivery de comida tiene más funcionalidades, pero desde la de Uber funciona perfectamente.

Uber Eats, la app de delivery de comida de Uber

Las funcionalidades son similares a las mencionadas anteriormente, en el resto de las apps de delivery de comida. Se puede pedir todo tipo de alimentos o productos que estén incluídos en el listado de locales y un repartidor de Uber Eats lo llevará hasta la puerta del hogar.

Wabi, otra de las apps de delivery de comida

Wabi también es una aplicación de delivery de comida, pero es diferente a las mencionadas anteriormente. A través de esta app es posible hacer pedidos a los almacenes de barrio. De este modo, las personas pueden abastecerse de los productos que necesitan para su día a día sin salir de sus casas y sin las demoras que en algunos casos tienen los sistemas de distribución de los grandes supermercados.

Tal como lo indica la descripción de esta app de delivery de comida en Play Store, el envío es gratis. Esto significa que se podrá recibir el pedido gratis en la puerta del hogar, tal como si se hubiese salido a comprar, pero con la diferencia de que el usuario pudo esperarlo dentro de su casa. Esto es posible porque, cuando se pide algo a través de esta app de delivery de comida, es el mismo almacén del barrio quien distribuye el pedido.

Al igual que otras aplicaciones de delivery de comida, en Wabi también hay promociones todos los días. Diariamente la app mostrará nuevos descuentos, rebajas y promociones en ciertos productos, algo que el usuario puede decidir aprovechar o no.

En Wabi, como en otras apps de delivery de comida, también se puede seguir el pedido en tiempo real. Esta posibilidad permite a quien pidió a través de la aplicación de delivery de comida seguir los pasos de quien lleva el pedido a su casa y estar listo para recibirlo en el momento en que llega. La ubicación se muestra en un mapa, que aparece en la pantalla de la app de delivery de comida, y donde el usuario puede seguir al repartidor.

¿Olvidaste algo? Ningún problema. La aplicación de delivery de comida dispone de la opción de comunicarse con el repartidor por cualquier duda o para pedir un producto adicional. De esta manera, en lugar de tener que pedir nuevamente, se corrige o agrega algo al paquete original.