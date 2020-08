Viajes y glamour: así es la lujosa vida de "Mika", la hija de Mario Ishii, intendente de un distrito en crisis

Mientras la joven lleva una vida de muchos gastos, el municipio de José C. Paz continúa con altas cifras de desempleo y pobreza, además de inseguridad

La familia Ishii está de escándalo en escándalo. A menos de una semana de que se difundiera el video en el que se ve al jefe comunal de José C. Paz Mario Ishii mientras discute con empleados de salud de su municipio y les recrimina el haberlos cubierto "cuando vendían falopa" en las ambulancias, el viernes pasado se conocieron otras imágenes en las que se ve a la sobrina del jefe comunal a los gritos y golpes en una oficina de ese distrito.

Ahora es el turno de una de las cuatro hijas del intendente: se trata de Micaela Ishii, quien si bien es una joven de 23 años que estudia Licenciatura en Nutrición, es modelo y tiene su propia marca de bikinis llamada Be Tropic, llegó a llamar la atención por la lujosa vida que lleva a cabo.

Micaela Ishii en Paris, Francia

La segunda de las cuatro hijas mujeres del jefe comunal de José C. Paz, uno de los distritos más pobres de la provincia de Buenos Aires, viajó por muy diversas ciudades de Europa, entre las que se incluyen Lugano, en Suiza; Ámsterdam, en Holanda; París, en Francia; Milán, en Italia y Boom, en Bélgica.

La joven durante su viaje a Ámsterdam

Esto se puede ver a través del perfil de la joven en Instagram.

Pero eso no es todo. El domingo en el programa Jorge Lanata de El Trece, mostraron que "Mika" es propietaria de una de las seis empresas que su padre legó a sus hijos, entre las que se encuentran Con y Agro, Seis Salas, la Compañía Productora de Carnes S.A, Amina, Kea y Talca Agro.

La situación de José C. Paz

El punto que más llama la atención es que mientras la hija del intendente lleva esta vida y es propietaria de una de las compañías, el distrito sigue siendo uno de los que más problemas económicos tiene en el país.

José C. Paz, en donde se encuentra Mario Ishii desde hace 21 años, está en un momento muy duro con grandes niveles de inseguridad, desempleo y pobreza.

El año pasado, la pobreza del municipio era del 39,8% mientras que la indigencia del 9,1%.

El presupuesto anual que recibe es de $10.500 por habitante mientras que, si se lo compara con otros lugares, por ejemplo el de San Isidro o San Fernando recibe entre $60.000 y $46.000. Lo que entra en duda es qué se hace con el escaso dinero que entra, donde gran parte está a disposición de personas que responder a Ishi.

Dichos escandalosos del intendente

En medio de la pandemia del coronavirus, Mario Ishii fue filmado mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados públicos que trabajan en el sector de la salud y que reclamaban mejores condiciones laborales. En ese contexto, sostuvo sin vueltas para dar por cerrada la discusión: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias".

Según se puede ver en un video que se conoció a través de la cuenta de Twitter de Gastón Cavanagh, reconocido productor del programa de Jorge Lanata, el jefe comunal les advirtió a los trabajadores que, si no querían cumplir con las condiciones actuales de trabajo, les iba a "pagar el básico que les corresponde y nada más".

"Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", reconoció Ishii de acuerdo al sitio Infobae.

Mario Ishii,en medio de una discusión con médicos, indicó que "cubre"a algunas personas que venden droga

De acuerdo con lo que precisaron los medios locales, los empleados de salud pedían menos horas de servicio para poder estar más tiempo con sus seres queridos: "Este trabajo me da el sustento para mi familia, pero si pudiera estar con ellos un tiempo, también me gustaría", le recriminó uno de ellos.

"Bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder hacer. O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo. Más básico, pero... no me interrumpas. No me interrumpas en lo que yo te estoy calificando", le respondió el intendente, elevando la voz.