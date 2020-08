¡Feliz Día del Niño!: las mejores frases motivadoras para chicos

Si no sabés qué escribir en la tarjeta o saludo que acompañará tu regalo por el Día del Niño, en esta nota te damos algunas ideas

En la Argentina el Día del Niño se celebra todos los caños cada tercer domingo de agosto, y en 2020 esa fecha cae en el próximo domingo 16.

Será un Día del Niño un poco particular, con las celebraciones familiares y actividades recreativas restringidas en muchas partes del país, así como en otras naciones que siguen cursando la pandemia de Covid-19.

Así las cosas, las familias se las ingeniarán de distintas maneras para que los chicos pasen un feliz Día del Niño a pesar de la cuarentena. Quizás las salidas y paseos deban reemplazarse por espectáculos vía streaming, como han ofrecido para el Día del Niño muchos artistas infantiles y teatros.

Las empresas también han puesto manos a la obra para regalar a los hijos y sobrinos de sus empleados tanto vouchers para compras de regalos en distintas plataformas digitales como la posibilidad de disfrutar de experiencias lúdicas especialmente diseñadas para el Día del Niño y para compartir en familia el tercer domingo de agosto.

En ese marco, seguro ya tenés pensado o incluso comprado el regalo que vas a hacer a tus hijos, ahijados o sobrinos el Día del Niño. Quizás sea algo que hiciste con tus propias manos o que compraste, o tal vez es algún regalo o actividad digital que en medio de esta pandemia le harás llegar a través de sus padres.

Lo importante no es la modalidad del regalo o el dinero que inviertas, sino que no falte tu presencia –aunque sea a la distancia- y tu saludo por el Día del Niño.

Es muy probable que una linda tarjeta hecha desde el corazón, en papel o digital, o una publicación en tus redes sociales recordándoles cuánto los querés, sea un gesto muy valioso para ellos en su día, sobre todo este año en el que están desde hace tanto tiempo lejos de sus amigos y en muchos casos encerrads.

Y por si no sabés qué escribirles, te damos algunas ideas de frases motivadoras para chicos para usar este Día del Niño.

Frases motivadoras para el Día del Niño

Además de los regalos, para el Día del Niño los chicos valoran el esfuerzo, el cariño y el tiempo que los adultos le dedican a ellos.

El portal Frases1.es recopiló las mejores frases motivadoras y dedicatorias en español para añadir a tu saludo por el Día del Niño.

Te mostramos algunas para ayudarte a que te inspires al crear tu propia dedicatoria:

"Ángel que das luz a mi vida. Quiero que sepas, que te amo cada día con el alma de Dios, que eres mi primer regalo maravilloso enviado del cielo, que espero que nunca pierdas tu bondad, tu sonrisa, tu buen sentido del humor, tu serenidad y todas esas cosas que me hacen tener la tranquilidad de que vas creciendo y formándote como un bello ser humano".

"Solo para una persona especial que robó mi corazón. Te amo más allá de estas palabras, te amo porque sos parte mía. Sos y siempre serás mi niño".

"Gracias por escogernos como tus papas. ¡Feliz Día del Niño amor de mi vida!"

"Hijo, extiende tus alas y vuela libre, explora la vida y lo miraré a través de tus ojos".

Te puede interesar ¿Cuál es tu animal favorito?: el test que revela información sobre tu personalidad

"Todavía recuerdo el momento en que me llamaste papá por primera vez, ese día sentí que era el hombre más afortunado del mundo. Ahora creciste pero mi amor por vos sigue siendo el mismo. Te amo, hijo mío".

"No hay lazo más fuerte, eterno y especial que el que existe entre una madre y un hijo. ¡Te amo, mi hijo querido!"

"Ojala pudieras ver como estalla mi corazón cada vez que me regalas una risita. Debes saber que mamá es tu amiga, que siempre y para siempre voy a estar a tu lado."

"Si queda algún espacio en tu brillantísimo cerebro que no lo ocupen las tablas de multiplicar, tus amistades y tus juegos, me gustaría que lo ocuparas en la certeza de saber que papá y mamá están cerca de ti donde quieras que estés."

"Eres mi ego. ¿Sabes qué? No necesito que me demuestres más de ti, sólo quiero que recuerdes que simplemente por ser mi niño me haces sentirme inmensamente feliz."

"Todas las dificultades de la vida simplemente desaparecen cuando veo sonreír a mi hijo."

"También crecerás y serás padre, pero siempre serás mi hijo y te amaré como nadie más lo hará."

Con estas frases motivadoras puedes inspirarte para crear tu propia dedicatoria para el Día del Niño

"¡Feliz día del Niño mi amor! Bendita siempre tu presencia en nuestras vidas."

"Si ayudamos a nuestros hijos a ser lo que debe ser hoy, tendrán el valor necesario para enfrentar la vida con más amor." (Madre Teresa de Calcuta)

"Gracias niño por existir, en ti esta la razón de mi ser, la razón de vivir."

"Los niños y los jóvenes siempre enseñan a los adultos y muchas veces están marcando lo que tienes que hacer sin decir una palabra."

"Si hay algo que queremos cambiar en el niño, primero debemos examinar bien y ver si es algo que será mejor que cambiamos en nosotros mismos." (Carl Gustav Jung)

"Hoy niño, eres una promesa de felicidad y un compromiso de entrega con la vida."

"El mejor momento para influir en el carácter de un niño es unos cien años antes de que haya nacido." (William R.Inge)

"Para educar a un niño por el camino correcto transite usted por ese camino durante un rato." (John Billings)

"A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido." (Gabriel Chavalier)

"Prefiero el ingenuo canto de un niño a la más bella música del mundo; ese canto -como el alba -contiene toda esperanza."

"Cada niño que viene al mundo es más hermoso que el anterior." (Charles Dickens)

"Un saludo a todos los niños, esos grandes seres humanos del mañana."

"El mejor regalo para un niño, es la seguridad de una familia unida."

"El espíritu infantil no es un vaso que tengamos que llenar, sino un hogar que debemos calentar." (Plutarco)

"Los niños no tienen pasado ni futuro, por eso gozan del presente, cosa que rara vez nos ocurre a nosotros." (Jean de la Bruyere)

"Si quieres saber cuánto te quiero, cuenta las estrellitas del cielo. Te quiero el infinito."

"El amor es para el niño lo que el sol para las flores. No le basta pan: necesita caricias para ser bueno y para ser fuerte."

Ojalá en algunas de estas frases encuentres inspiración para preparar tu propio saludo por el Día del Niño. Recuerda que los más chicos quieren regalos pero también valoran tu presencia, tu tiempo y tu esfuerzo, y que además quieren disfrutar de su día ya que lo esperan todo el año.

En 2020 en la Argentina, el Día del Niño se festejará el próximo domingo 16 de agosto.

¿Por qué el Día del Niño es el tercer domingo de agosto?

Desde 2013 en la Argentina el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto, pero no siempre fue así

En la Argentina la práctica de celebrar el Día del Niño data de 1960, y es una de las fechas especiales más jóvenes del calendario local.

En 1956 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó que cada país celebre este día, en la fecha en la que lo considere más conveniente, si bien años después terminó declarando el 20 de noviembre como Día Internacional del Niño.

Dos años después de la sugerencia inicial de la ONU, según consta en la página web de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), sus socios "reconocieron en 1958 la necesidad de contar con una fecha en el calendario para conmemorar la infancia, la fraternidad y la comprensión de los niños y niñas. Es por eso que nuestro país fue pionero en dar un reconocimiento y homenaje a nuestros niños y niñas".

Te puede interesar Alerta mundial: en plena pandemia del coronavirus, reapareció este virus mortal en China

Vale la pena recordar que la Argentina eligió, entonces, el primer domingo de agosto, fecha en la que se celebró el Día del Niño en el país durante décadas.

Así fue hasta que en 2003, también por pedido la Cámara Argentina del Juguete, se trasladó la celebración al segundo domingo del mismo mes, con la idea de potenciar el consumo en ese sector, considerando que para esa fecha era más probable que las personas en relación de dependencia hubieran cobrado sus haberes y podrían destinar parte del mismo a comprar regalos y actividades para los más chicos.

Desde 2013, también por otra solicitud de la misma entidad en vistas al motivo económico pero también a que la fecha coincidía con la de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de ese año, la fecha del Día del Niño pasó al tercer domingo del mes.

Desde entonces en la Argentina el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto, y este año caerá en el día 16 de ese mes.

En Chile el Día del Niño también se celebra el tercer domingo de agosto. En el caso de Paraguay el Día del Niño es el 31 de mayo, en Colombia es el último sábado de abril y en México el 31 de ese mes.

En Venezuela el Día del Niño es el tercer domingo de junio, en Uruguay es el 9 de agosto, y en Brasil el 8 de octubre.

¿No hay más Día del Niño?

A partir de este año en la Argentina el Día del Niño pasa a llamarse "Día de las Infancias"

El 2020 en la Argentina ya no se celebrará más el Día del Niño. Sucede que las actuales autoridades decidieron cambiar el nombre de esta celebración que en la Argentina data de 1960.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) informó que, a través de la iniciativa de cambiar el nombre al Día del Niño, busca posicionar el enfoque de derechos con perspectiva de géneros y diversidad en la forma de representar a la diversidad de las vivencias de la niñez.

Así, en lugar de celebrar el Día del Niño, el 16 de agosto se celebrará el "Día de las Infancias".

"Proponemos dejar de decir ‘día del niño’, porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez. Es muy importante que el estado acompañe las transformaciones culturales que estamos viviendo e impulse cambios que colaboren en visibilizar inequidades, y favorezcan prácticas más inclusivas", afirmó el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.

Por su parte, la secretaria de Articulación de Política Social, Erika Roffler, aseguró sobre el cambio de nombre del Día del Niño que "las palabras que usamos para nombrarnos es la forma en que entendemos el mundo. El lenguaje, como convención social y práctica cultural, muchas veces cristaliza y reproduce desigualdades, y para el Ministerio de Desarrollo Social es muy importante poder trabajar también desde la dimensión simbólica para transformar la realidad".

Desde el Ministerio agregaron que "la iniciativa propone abandonar la noción androcéntrica de 'niño' como sujeto universal y homogéneo".

"Decir niño no alcanza para representar las experiencias heterogéneas y múltiples de la niñez. Desde el Estado queremos nombrar una jornada en plural, que celebre a cada chica, chico, chique, gurí, changuito, mitai en guarani, weñi en mapudungun, y sus diversos modos de vivir esta etapa de la vida", dijo Lerner.

La propuesta de cambiar el nombre al Día del Niño, comunicada a su vez a las áreas de niñez provinciales y en diálogo con diversas organizaciones de infancia, fue muy bien recibida y se recibieron adhesiones de diversas provincias que celebrarán este año el Día de las Infancias.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ