Vacuna de Oxford en Argentina: el detrás de escena que tuvo a Slim como protagonista

El magnate mexicano dio una orden precisa a sus colaboradores para traer el medicamento a la región, que se producirá en Argentina y se envasará en México

En las negociaciones con AztraZeneca y Oxford para producir la vacuna contra el COVID-19 para América Latina, Carlos Slim tenía una sola orden para su fundación: "Apúrense, ya cierren el acuerdo".

Así lo dio a conocer este jueves Arturo Elías Ayub, director de la Fundación Telmex-Telcel y quien también participaba en las pláticas para cerrar el acuerdo.

"Déjame decirte cuál fue la forma de pensar del ingeniero Slim. Cuando estábamos negociando y le íbamos informando, lo único que nos decía era 'Apúrense, apúrense, ya ciérrenlo, apúrense'. La forma de pensar del ingeniero no fue un riesgo económico; fue la posibilidad de salvar cientos de miles de vidas en la región", comentó Elías Ayub en entrevista con El Financiero Bloomberg TV.

El miércoles, Alberto Fernández, dio a conocer que México y su país producirán la vacuna de AztraZeneca y Oxford contra el COVID-19. El organismo encargado de financiar este proyecto es la Fundación Carlos Slim.

Elías Ayub agregó que las negociaciones rápidas que hizo la Fundación Carlos Slim no son con fines de lucro. De hecho, corren el riesgo de perder todo el dinero invertido inicialmente.

Te puede interesar ¿Mito o realidad?: revelan si es bueno tomar agua caliente con limón antes del desayuno

La Fundación podría perder una "cantidad importante" si la vacuna de AztraZeneca y Oxford no pasa la fase 3, que es la última antes de que la FDA en EEUU le dé el visto bueno para comenzar a producirse.

¿Por qué perderían dinero? Elías Ayub explicó que el dinero invertido ya se está utilizando para producir. Sin embargo, si no pasa la fase 3, las dosis producidas no funcionarían. Los gobiernos que ya invirtieron, como México y Argentina, también corren el mismo riesgo.

"Vamos a empezar a producir antes siquiera de que se apruebe la vacuna. En caso de que no se apruebe, la Fundación perdería ese dinero; en caso de que se apruebe, con la venta de la vacuna se le regresaría a la Fundación sin intereses el dinero que se está poniendo ahorita", señaló Elías Ayub.

Acuerdo apresura la vacuna

La alianza de Fundación Carlos Slim con la farmacéutica AstraZeneca adelanta hasta en un año la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a México y la región de Latinoamérica.

Te puede interesar ¡Feliz Día del Niño!: las mejores frases motivadoras para chicos

"AstraZeneca no tenía un acuerdo para llegar a América Latina, en palabras de la empresa; sin esto, (la vacuna) llegaría entre 10 meses a un año después" de lo que nos va a llegar ahora, subrayó Elías Ayub.

Sin revelar el monto, señaló que la Fundación está poniendo una cantidad importante de dinero para adelantar los tiempos para poder tener la vacuna en México y Latinoamérica.

La vacuna, que todavía se encuentra en fase 3 de estudios clínicos, espera presentar los resultados de las pruebas en noviembre, para luego conseguir la aprobación por el órgano regulador de Estados Unidos (FDA), y en México por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

De recibir este aval, se espera que sea en el transcurso del primer semestre del 2021 que se comience la aplicación a las poblaciones de la región.

Bajo precio y tecnología probada: las claves de la elección de Slim

"El proceso de aprobación calculan que sea para finales de octubre o noviembre por cómo va la fase 3. La condición que tiene AstraZeneca para sacar esta vacuna es que la apruebe la FDA en EEUU y obviamente cada país tendrá sus procesos, en México será la Cofepris, pero la primera aprobación tendrá que salir de la FDA", apunto Elías Ayub.

Se producirán de 150 a 250 millones de dosis en el laboratorio argentino mAbxience de Grupo Insud, mientras que el envasado, terminado y exportación se realizará desde la plata de la mexicana Liomont ubicado en Ocoyoacac, Estado de México, que cuenta con una capacidad de 2 a 15 millones de dosis en su división de vacunas.

Para la vacuna, México estará invirtiendo no más de 25 mil millones de pesos (u$s114 millones), informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"El acuerdo se hace entre AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim, y el apoyo del Gobierno con el canciller Marcelo Ebrard fue muy importante al interesarse por la vacuna y disminuir el riesgo de la Fundación al poner adelantos, igual el Gobierno de Argentina con un pedido importante con un adelanto con riesgo y hace que el acuerdo se facilite, y estoy seguro que muy pronto entraran otros países con un anticipo a riesgo para recibir la vacuna lo más pronto posible", refirió el empresario participante de Shark Tank.

Según se informó en la conferencia matutina, otros países que estarían por sumarse son Panamá, Colombia, Ecuador, por mencionar algunos.

El costo unitario por vacuna que ofrece AstraZeneca ronda de los 4 a 5 dólares, una de las principales razones por las que Fundación Slim buscó acuerdo con ellos.

"El precio de esta vacuna de AstraZeneca de 4 dólares se compara contra las de otros que van avanzadas que son hasta 90 dólares, que son nuevas tecnologías que no están probadas. No me atrevo hablar mal ni bien de otras pero el destacar que hicimos sin duda la vacuna de AstraZeneca es la que más nos convenció", concluyó Elías Ayub.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ