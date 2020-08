Rating: Carmen Barbieri en el Cantando 2020 no logró descender a Jesús de lo más alto del rating

Noche de martes, competencia por el rating en el "prime time" y un nuevo actor que llegó a la televisión abierta porteña que puede restarle algo de número a los ya instalados Educando a Nina y Cantando 2020. Los buenos resultados de audiencia que obtuvo la reposición de Peter Capusotto y sus videos con picos de 1,7 a las 23.30, sorprendieron en el negocio televisivo.

La cumbia viene complicada en el Cantando 2020 y salgo algunas excepciones, los puntajes fueron muy bajos con un jurado muy disconforme con el ritmo. Estuvieron en la pista Carmen Barbieri con un puntaje excelente, el primer cero del certamen para Lizardo Ponce y una performance fallida de Mariana Brey.

Jesús se impuso en la franja con pico de 13.3, mientras que el Cantando 2020 llegó a una marca máxima de 9,5. Luego frente a Educando a Nina, con la misma marca lideró en competencia directa.

Cantando 2020 apela a Carmen Barbieri para subir en el rating

La primera famosa en salir al escenario de Cantando 2020 en la noche del martes fue Carmen Barbieri. Para esta ronda de cumbia, la capocómica eligió "La güera Salomé", y tuvo que darles explicaciones a los conductores, Laurita Fernández y Angel De Brito, por su elección. Esto porque en las redes sociales se decía que Carmen ya había interpretado esa canción en otro programa.

"Yo hice Tu cara me suena, y en una de las galas hice a mi querida Lía Crucet", dijo en referencia al ciclo de Telefe del que participó en 2015. "Pero esta vez, no la voy a imitar. Mi coach me dijo que no tengo que tener nada de ella", explicó la participante. Luego, junto a Mariano Zito brindó una performance con mucha energía.

"Me gustó mucho porque tuvo lo que estamos pidiendo: alegría. Jugaste, te divertiste, te atreviste. Además, manejaste mucho mejor el aire. Te moviste mucho más y te alcanzó mucho más el aire. Me encantó", comenzó su devolución Nacha Guevara, dueña del voto secreto durante esta ronda.

Karina La Princesita (8) coincidió: "Por fin llegó la alegría. Te olvidaste la letra un montón de veces, pero de todas maneras el espíritu fue más importante". "Me pareció encantador, delicioso, una fiesta, un gran carnaval. Estuvieron fantásticos los dos y Carmen siempre es como un toro saliendo a la plaza a como dé lugar. Estoy de acuerdo con mis dos compañeras", sumó Pepito Cibrián (10).

Por último, Moria Casán (10), indicó: "Al fin un show con pasión, adrenalina y energía. Veníamos de un embole... El programa es divino, pero lo de ayer... ¿Será el Covid que todos vienen con miedo? No me di cuenta de que se olvidó la letra, me importa que me brinden un show y me den ganas de pararme". De esta manera, la pareja consiguió 28 puntos, la calificación más alta de lo que va de la ronda.

Cantando 2020 y una nueva treta de Moria Casán para escalar en el rating

Luego de la festejada performance de Carmen Barbieri, llegó el turno de que saliera al escenario de Cantando 2020 Lizardo Ponce. El influencer y su compañera, Lucía Villar, eligieron para esta ronda de cumbia "Loquita", de Marama. Contaron que para la ronda con invitados quieren compartir escenario con Karina "La Princesita" o con Angela Torres.

Pero la buena onda de la previa se cortó, de pronto. "¿Esta vez te sabés la letra?", le preguntó el conductor, Angel De Brito, refiriéndose al olvido que Ponce sufrió en su última presentación en el programa, mientras cantaba "La cobra".

Luego de escucharlos cantar, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña durante esta ronda del voto secreto. "Hay que tomar en cuenta de dónde vienen, y hay un progreso. Y yo valoro muchísimo eso. Falta trabajar más. Mirala, comunicate, porque ella te va a dar material para trabajar", recomendó la cantante.

"Di un voto de confianza la vez anterior y algo se logró. No me gustó, pero vi que vos te divertiste, y ese es el camino que tenés que andar. Fue un grave error que la canción comience totalmente desafinada. Si él no está apto para arrancar afinando, que arranque ella. Es entendible que le suceda, pero yo le hubiese sacado esa responsabilidad. Estuvo feíto, pero es por ese lado", agregó Karina.

"Estabas muy desafinado en el comienzo. Pero creo que eran más nervios que desafinación... Vos sos muy seguro en muchas cosas y tímido en otras, y eso no es malo. Acá estás jugando. Sentí que era como un juego de chicos, cada uno iba un poco para su lado. Lo importante es pasarla bien en el escenario", sumó Pepito Cibrián (6).

"Todo mal. Fue todo feo, mal. Desde que salieron me hizo mal a los oídos. Ni los pude ver. Poca gracia, también. Pónganle onda, energía. Y como para poner un diez me pongo de pie, para dar esta nota me voy a empezar a agachar", cerró Moria Casán, y los calificó con un 1, escondida detrás de su escritorio. Con 11 puntos, entonces, Ponce consiguió la posición más baja de la ronda.

