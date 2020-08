Ahora podés programar mensajes de WhatsApp: así podés hacerlo

Whatsapp tiene una gran cantidad de funciones para que los usuarios puedan comunicarse entre sí. Pero los usuarios siempre buscan y esperan más. Es por eso que constantemente se difunden actualizaciones que habilitan nuevas funciones, con el objetivo de brindar un servicio más amplio para quienes lo utilizan en todo el mundo.

En ese contexto, se lanzó una nueva actualización que muchos usuarios esperaban con ansias. Con su uso podrían ampliar el uso que se hace mundialmente de esta reconocida app.

¿De qué se trata esa innovación? Nada más y nada menos ha llegado la posibilidad de programar los mensajes. De este modo, los usuarios podrán enviar los mensajes cuando quieran, tal como ahora permite Gmail con los mensajes de correo electrónico.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que todavía no está incluido entre las funciones regulares que los usuarios pueden ver en la aplicación en su teléfono. Ahora bien, eso no significa que no se pueda hacer uso de esta funcionalidad. Para poder hacerlo hay formas de aplicarlo, para la cual las personas deberán valerse de otras herramientas digitales.

¿Cómo usar esta función?

Utilizarla es simple, pero, tal como ya se mencionó, hay que descargar una segunda aplicación. En este caso, una de las más confiables es la llamada Wasavi.

Lo más importante para saber en este momento, es que por ahora es accesible solo para los teléfonos con sistema operativo Android. Quienes tengan celulares con esta característica podrán programar mensajes de manera sencilla.

Primero, se debe descargar la app Wasavi y habilitarla para utilizar WhatsApp.

Para activar su uso, el usuario debe ingresar al menú de la aplicación y marcar la opción Schedule Message, que significa programar mensaje. El siguiente paso es escribir el mensaje que se tiene ganas de enviar. En esa instancia se podrá, además, elegir a qué contacto de su listado enviará el mensaje.

El servicio de mensajería ahora permitirá programar envíos

Debajo de esa opción, se podrá ver un menú en el que se puede elegir fecha y hora en la que se va a realizar el envío. Allí, se debe marcar la opción automática. Para que el envío se haga efectivo será necesario que el teléfono esté desbloqueado a la hora indicada.

Esto implica que la herramienta tiene algunas limitaciones. Como ya se mencionó, la aplicación no puede utilizarse en teléfonos o dispositivos con iOS. A favor de la herramienta, es necesario aclarar que no es una aplicación pesada, que ocupe mucho espacio, y resulta sencilla de utilizar.

Esta función es importante para que las personas puedan redactar, pensar y enviar los mensajes con una mayor ventaja temporal. Al igual que sucede con los correos electrónicos, el principal beneficio es que los usuarios van a poder repensar si el mensaje es el adecuado y, en caso de que no lo sea, anular el envío.