Clásicas, románticas y de acción: las 30 películas en línea que no te podés perder

Una película siempre es un buen plan y estas son 50 de las películas en línea que podés encontrar para aprovechar el tiempo en aislamiento

Mirar películas es un plan que la mayoría de las personas disfruta. Desde un momento de ocio para cortar la semana a una maratón de sábado a la noche, elegir una historia para pasar el tiempo siempre puede quedar bien. En el contexto actual, donde no hay cines y no es posible juntarse con amigos, encontrar películas en línea es una opción ideal.

Actualmente, es posible encontrar películas en línea de todos los géneros y para todos los gustos. Desde terror hasta películas en línea para niños y desde dramas hasta comedias, casi todas se pueden hallar en el enorme mundo de las películas en línea.

Películas en línea: opciones para todos los gustos

Las carteleras de cine han visto desfilar una larga lista de títulos. Algunos de ellos fueron exitosos, mientras que otros fueron auténticos fracasos. Dentro del extenso listado de películas que han sido exitosas hay algunas que se pueden hallar en línea, es decir, en internet. Esto permitirá verlas desde el living de casa en tiempos de aislamiento y conocer algunos de los grandes éxitos del cine mundial del último siglo.

Ver películas en línea es un plan perfecto para un día de invierno

Clásicas películas en línea

Los clásicos del cine siempre pueden ser una buena opción, tanto para los fanáticos del cine como para los novatos en el tema. Hay muchas películas en línea que se ubican dentro de este grupo y que se pueden elegir para ver en casa.

La guerra de las galaxias

Pocas sagas de la historia del cine han tenido tanto éxito como la guerra de las galaxias. Dirigida por George Lucas, ya desde su primera edición fue revolucionaria. La guerra de las galaxias es una guerra interplanetaria que, aún habiendo sido estrenada en 1977, todavía sigue vigente. Los fanáticos de esta historia, que actualmente se puede hallar como una película en línea en diversos sitios, son muchos alrededor del mundo y siguen de cerca cualquier actualización.

Estas son las películas en línea que componen esta saga:

Episodio IV: una nueva esperanza (1977)

Episodio V: el imperio contraataca (1980)

Episodio VI: el retorno del Jedi (1983)

Episodio I: la amenaza fantasma (1999)

Episodio II: el ataque de los clones (2002)

Episodio III: la venganza de los Sith (2005)

Episodio VII: el despertar de la fuerza (2015)

El Mago de Oz

Al igual que sucede con otras películas, El Mago de Oz es una de las películas en línea que se piensa para niños pero que también pueden ver los adultos. De algún modo, cuando se mira esta película en línea de adulto, se ve un mensaje diferente al que se supo leer cuando se vio en la edad infantil.

Se basa en libro de literatura infantil escrito por Lyman Frank Baum que lleva el mismo nombre. La película cuenta la historia de una chica llamada Dorothy Gale en la tierra de Oz.

El Pianista

El reconocido director Roman Polanski llevó adelante esta película en línea, que se llamó El Pianista. Cuenta la historia sobre brillante pianista de origen polaco y de religión judía, que es testigo de las restricciones que los alemanes imponen a los judíos en la capital de Polonia. Cuando su familia está apunto de ser trasladada a los campos de trabajo nazis, huye para vivir en las ruinas de Varsovia.

Psicosis

Alfred Hitchcock es el director de esta película en línea, que se estrenó en la década de los '60.

Todo comienza en la vida de Marion Crane, quien le roba u$s 40,000 a uno de los clientes de su jefe, y luego hace las valijas para escaparse. Luego de algunos acontecimientos, logra llegar a la ruta y emprender su huída. A la noche decide parar en un solitario motel, donde el encargado es Norman Bates, un joven tímido que la acompaña hasta la habitación.

En este contexto sucede uno de los asesinatos más conocidos de la historia del cine y una de las escenas más icónicas.

Aquellos que hayan visto o vayan a ver esta película en línea y quieran saber más de la vida del misterioso y oscuro Norman Bates, la podrán encontrar en la serie titulada Bates Motel. Allí se puede conocer detalladamente la vida del personaje de Norman y de la relación con su madre, Nora, quien en la película no tiene mucha participación.

Indiana Jones: En Busca de la Arca Perdida

Esta película en línea es perfecta para los fanáticos de las aventuras y de la acción. En Indiana Jones Harrison Ford es el protagonista de una historia que llegó a la pantalla grande de la mano de Steven Spielberg.

Encontrar películas en línea puede ser un plan perfecto una noche en tiempos de aislamiento

El padrino

El padrino es una película en línea dirigida por el reconocido director Francis Ford Coppola. Esta película en línea cuenta la historia de un envejecido patriarca de una dinastía de la mafia y el crimen organizado que transfiere el control de su imperio clandestino a uno de sus hijos.

La lista de Schindler

Esta película en línea, a diferencia de las anteriores, tiene un relato basado en una hstoria real. En medio de la Segunda guerra mundial y puntualmente del terrible Holocausto existió un enigmático empresario llamado Oskar Schindler, quien salvó las vidas de más de 1.100 judíos en aquel momento. La estrategia fue peculiar e incluso lo ponía en peligro a sí mismo y a su compañía, pero muchos años después salió a la luz y tuvo reconocimiento mundial.

La Lista de Schindler, entonces, narra las hazañas de este hombre y muestra su vida durante uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad.

Casablanca

¿Quién no escuchó hablar de Casablanca alguna vez? Esta película en línea ganó tres Oscars en el año de su estreno, que fue 1942. Los premios fueron a mejor película, mejor director y mejor guión.

Es un clásico del cine estadounidense y es también una historia de amor, que tiene lugar en tiempos muy difíciles y debe abrirse camino frente a las adversidades.

Lo que el viento se llevó

Esta película en línea relata el cuento épico de la vida de una mujer durante uno de los períodos más difíciles de la historia de Estados Unidos. Basada en una novela de 1936 de Margaret Mitchell, narra las vivencias de Scarlett O'Hara.

Lo que el viento se llevó es una de las películas en línea que todavía se puede encontrar

Alguien voló sobre el nido del cuco

La película gira en torno a la vida de McMurphy, un individuo que cae preso de nuevo tras varios actos delictivos. Intenta hacer pensar que está loco para evitar el trabajo en prisión, pero la historia le sale mal y termina su historia en un hospital psiquiátrico.

Lawrence de Arabia

Debido a su conocimiento sobre las tribus beduinas, el teniente británico T.E. Lawrence es destinado en Arabia para encontrar al príncipe Faisal y convertirse en la conexión entre los árabes y los británicos en su lucha contra los turcos. Una película en línea llena de aventuras para quienes quieran pasar una tarde de maratón.

La novicia rebelde

The sound of music y Sonrisas y lágrimas son otros títulos por los que se conoce esta película en línea, que es uno de los musicales más célebres de todos los tiempos. Ambientado en la Austria en la época de los Nazis, cuando María es enviada a la casa del capitán Von Trapp para cuidar de sus hijos.

Matar a un ruiseñor

Se basa en el libro ganador del premio Pulitzer de 1961 escrito por Harper Lee, y trata sobre la vida de Atticus Finch, un abogado en la ciudad ficticia de Maycomb. Ambientada en la década de 1930, Finch se compromete a defender a un joven negro acusado de violar a una mujer blanca.

Atticus Finch es el protagonista de una de estas películas en línea

Ciudadano Kane

Esta película en línea trata sobre un grupo de periodistas que apuntan a encontrar el significado de la última palabra que pronunció un magnate muy conocido antes de morir. Es un clásico del cine que, aunque no todos les gusta, es icónico.

Con faldas y a lo loco

Esta película en línea es una comedia del año 1959 que ha pasado a la historia, en gran parte por su protagonista: la gran Marilyn Monroe. Billy Wilder es el director de este largometraje.

Películas en línea: Marilyn en el rodaje de Con faldas y a lo loco

El silencio de los inocentes

Una película en línea protagonizada por Anthony Hopkins que encarna al Dr. Hannibal Lecter, un brillante y renombrado psiquiatra devenido en psicópata. Esta película en línea es algo tenebrosa por momentos, oscura y escalofriante, pero muy recomendable por las actuaciones.

E.T. El extraterrestre

E.T. es un mito en el cine de ciencia ficción, ya un clásico para los más chicos y para los adultos también. Trata sobre un niño problemático que ayuda a su amigo extraterrestre a volver a su casa.

E.T. es una de las películas en línea que se puede ver en aislamiento

Películas en línea: el amor ante todo

Siempre hay un grupo de personas que buscan historias de amor para pasar sus ratos de ocio. Es por eso que en este listado de películas en línea hay algunos títulos donde el protagonista es el amor.

Titanic

Titanic ha sido una de las grandes películas de todos los tiempos. Basada en hechos reales y protagonizada por Leonardo Di Caprio, fue un auténtico éxito en taquilla.

Ghost

Ghost es una película que se encuentra entre lo romántico y fantasioso, y en la que Patrick Swayze encarna a un personaje que, tras su muerte, continúa en contacto con su enamorada.

Ghost es una de las películas en línea que se puede ver en cuarentena

Pretty Woman

Julia Roberts y Richard Gere son los protagonistas de uno de los éxitos más taquilleros de todos los tiempos. Estrenada hace exactamente 30 años, en el primer año de la década de los '90, ya se podría decir que es uno de los grandes clásicos del cine. Esta película en línea no solo es una historia de amor, sino que es una historia de amor en la que la mayoría de los espectadores quiere que se queden juntos y triunfe su relación.

Un dato de color: el final original de esta película en línea era diferente y, luego de algunos inconvenientes para llegar a grabarla, Pretty Woman o Mujer bonita, como se llamó en español, llegó a ser el éxito que le valió a Julia Roberts un Globo de Oro como mejor actriz.

Dirty Dancing

Patrick Swayze, quien también protagonizó otros éxitos como Ghosto, es una de las caras de esta película en línea junto a Jennifer Grey. Estrenada en 1987, la historia sigue a un profesor de baile y una adolescente que se enamoran al ritmo de la música, venciendo las dificultades familiares. La exitosa banda sonora incluyó la canción (I've Had) The Time of My Life, que obtuvoel Premio Óscar y el Globo de Oro.

En 2017 se realizó una reedición para la televisión también titulada Dirty Dancing, aunque esta versión es más difícil de hallar en internet.

Películas en línea: una de las escenas más icónicas de Dirty Dancing

Acción en películas en línea

La acción es uno de los géneros más populares en el cine y en la televisión. Es por eso que hay muchas películas en línea que pertenecen a este mundo y que los fanáticos pueden aprovechar para ver, en caso de que no lo hayan hecho, o volver a ver si es que ya las vieron.

Matrix

Keanu Reeves protagoniza uno de los grandes éxitos de los últimos años de la década de los '90. Sus efectos especiales combinados con toques de cine de acción oriental le dan un estilo cibernético y moderno, aunque la primera película en línea de la saga ya tiene más de 20 años.

Terminator 2: El Juicio Final

Terminator es una de esas películas que pasó a la historia, entre una larga lista de otros títulos con los que sucedió exactamente lo mismo. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger, es la continuación de Terminator 1. Esta película en línea versa en torno a la historia de la rebelión de las máquinas que se supone que dominarán el mundo en un futuro si un Terminator bueno, Sarah Connor y John Connor no lo impiden.

Rambo

Una de las grandes películas de Sylvester Stallone, que encarna a John Rambo, un veterano boina verde que recuerda las torturas que sufrió en Vietnam. La colección cuenta con 4 largometrajes.

La historia y la guerra en películas en línea

Hay fanáticos del amor, del género del terror, de las comedias, y también hay personas que disfrutan de ver historias relacionadas con diversos momentos de la Historia. Hay muchas películas en línea que responden a esta descripción y muchas han sido grandes éxitos.

Muchas películas en línea se pueden hallar de manera gratuita

Gladiator

Una gran película que le valió un premio Oscar a su protagonista, Russell Crowe. Es una película en línea que se incluye dentro del género épico. Joaquin Phoenix y Connie Nielsen son los otros dos protagonistas.

Crowe interpreta a Máximo Décimo Meridio, un leal general del ejército del Imperio romano que es traicionado por Cómodo, el ambicioso hijo del emperador Marco Aurelio, quien ha asesinado a su padre y se ha hecho con el trono. Forzado a convertirse en esclavo, Máximo triunfa como gladiador mientras anhela vengar la muerte de su familia y la del emperador.

Salvar al Soldado Ryan

Protagonizada por Tom Hanks, este es una película en línea que trata sobre una parte de la Historia mundial y de los Estados Unidos. Al frente de la historia hay un grupo de soldados de los Estados Unidos que va detrás de líneas enemigas para recuperar a un paracaidista cuyos hermanos cayeron durante la guerra y que era el último de la familia.

La vida es bella

Roberto Benigni dirigió esta película en línea, que además interpretó él mismo. Hizo el papel de un bibliotecario judío que es víctima del Holocausto junto a su hijo. Utiliza una mezcla de voluntad, humor e imaginación para proteger a su descendiente de los peligros que rodean su campamento.

Forrest Gump

Tom Hanks encarna al protagonista de esta película en línea. No es precisamente histórica, de hecho es una ficción, pero Forrest Gump, el personale principal y cuyo nombre lleva el largometraje, supo estar presente en muchos momentos icónicos y significativos de la Historia de Estados Unidos.

También es una historia de superación personal y también es una historia de amor, aunque tormentosa, pero de amor al fin. Forrest Gump, entonces, es una película en línea que tiene contenido para todos los gustos.

Forrest Gump, una de las películas en línea que se puede ver en cuarentena

La clase

Es una película francesa basada en la novela autobiográfica de las experiencias de François Bégaudeau como profesor de literatura en una escuela secundaria del distrito 20 de París. Una película en línea que no se puede perder.