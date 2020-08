Marcha del 26A contra el Gobierno y la reforma judicial: estos son los puntos de encuentro

Al igual que el 17 de agosto, sectores opositores convocan a un banderazo para protestar contra la reforma judicial impulsada por Alberto Fernández

Distintos sectores opositores al Gobierno convocaron a una nueva movilización el 26 de agosto en todo el país para protestar en rechazo a la iniciativa de la reforma judicial impulsada por Alberto Fernández.

Los distintos lugares de concentración de este banderazo se difundieron mediante las redes sociales. En algunos casos, se convoca a una marca en centros de referencia del país y en otros se movilizan a edificios gubernamentales, como es el caso del Congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso del Congreso, con el hashtag "#26ATodosAlCongreso", el sector más duro de Juntos por el Cambio vuelve a llamar a una movilización, aunque será sin convocatoria partidaria.

De esta manera, se repetirá la situación del lunes 17 de agosto, cuando dirigentes como la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, destacaron que era una "marcha ciudadana".

La movilización anterior también criticaba la reforma judicial

Lugares de la convocatoria del 26A

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partirán a partir de las 16 hs. desde distintos puntos de encuentro hacia el Congreso. Estos son algunos de los lugares de convocatoria:

Av. Callao y Av. Santa Fe.

Av. Corrientes y Av. Pueyrredón.

Av. Belgrano y Av. 9 de Julio.

Av. Acoyte y Av. Rivadavia.

Av. Cabildo y Av. Juramento.

Av. Avellaneda y Av. Nazca.

Av. San Juan y Av. Boedo.

Av. Carabobo y Rivadavia.

Av. Caseros y La Rioja.

Parque Chacabuco.

Av. Beiro y Lope de Vega.

Av. Medrano y Av. Corrientes.

En lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires, habrá concentraciones en varios municipios del conurbano, entre los que se incluyen:

Avellaneda.

Berazategui.

Berisso.

Caseros.

Castelar.

Haedo.

La Matanza.

La Plata.

Lanús.

Lomas de Zamora.

Lomas del Mirador.

Luján.

Mar del Plata.

Moreno.

Olivos.

Pilar.

Pinamar.

San Isidro.

Tigre.

Villa Devoto.

Villa Gesell.

También se espera un nuevo banderazo en el resto de las provincias: Córdoba, Mendoza, Santa Fe, La Pampa, Jujuy, Formosa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Corrientes, Chubut, Catamarca, Chaco y Tucumán.

Alberto Fernández y el banderazo del 17A

El Presidente se refirió al "banderazo" contra el Gobierno del pasado lunes

El presidente Alberto Fernández afirmó que el gobierno nacional "tiene un plan" y no lo "van a doblegar los que gritan, porque los que gritan suelen no tener razón", al anunciar trabajos de reactivación y nuevas obras en las provincias de Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta por $20.000 millones.

Así ratificó el rumbo de su gestión tras el banderazo del 17A contra la política de aislamiento de la cuarentena y contra la reforma judicial, entre otras consignas.

"Tenemos un plan y no lo vamos a cambiar. No nos van a doblegar los que gritan, porque los que gritan no suelen tener razón. En el Presupuesto le vamos a contar qué plan tenemos para el año que viene", dijo el mandatario en un acto realizado por videoconferencia desde la Residencia de Olivos.

Durante su discurso, el jefe del Estado dejó en claro que no planea retroceder frente a los reclamos. "Sabemos a qué vinimos", remarcó, convencido.

Agregó que ese plan se basará en los objetivos de "desendeudar, acumular reservas, tener una moneda competitiva y equilibrar el déficit fiscal, siempre promoviendo la producción y el trabajo".

Sin nombrar al gobierno anterior, Fernández deslizó que el proyecto de ley de Presupuesto 2021 que se presente el próximo mes no lo van a "modificar 10 días después", sino que desde un principio van a "hablar con la verdad".

"Dejemos solo la mentira a los que solo saben gritar", fustigó en referencia a lo que hizo la administración de Mauricio Macri a fines de 2018.

Durante su discurso, el Presidente aseguró que "la actividad industrial es hoy más alta que la del 19 de marzo cuando empezó la cuarentena" y agregó: "Fuimos capaces de recuperarnos porque no solo vemos como invierte (el Estado) en obra pública sino que el capital privado también se arriesga e invierte en todo el país".