A pesar de las nuevas aperturas, en la Ciudad siguen sin llegar a un acuerdo con Nación por la educación

Horacio Rodríguez Larreta afirmó que "poco a poco" se van "recuperando las libertades" en medio de la pandemia. Estas son las nuevas aperturas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó esta tarde que "poco a poco" se van "recuperando las libertades" en medio de la pandemia, al encabezar un anuncio de nuevas aperturas en el distrito en la sede de Parque Patricios, si bien aún no se ha llegado a un acuerdo con Nación por el tema de la educación.

"El nivel de casos está estabilizado en un nivel alto, que es lo que nos preocupa, por eso tenemos que seguir cuidándonos", afirmó el mandatario porteño.

Una de las aperturas se relaciona con la actividad gastronómica: los locales que atendían con la modalidad de delivery y take away podrán tener "mesas en la calle" desde el próximo lunes, siempre y cuando tengan esa habilitación desde antes del comienzo de la pandemia.

"Le sumamos un servicio más que es mesas en la calle. Empezamos con los locales que ya tenían aprobado este servicio antes de la cuarenetena", señaló.

El mandatario afirmó que "van a tener que seguir un protocolo muy estricto", como por ejemplo el tapabocas cuando no estén comiendo, entre otras cosas.

También confirmó que se analiza la habilitación de la construcción con el cumplimiento de "todos los protocolos" y aseguró que trabaja con los cultos para "permitir celebraciones" religiosas, al anunciar la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires.

Educación: una prioridad

El jefe de Gobierno destacó la educación, a la que calificó como "un tema tan trascendente para el presente y el futuro de nuestros chicos y chicas tiene que ser, sin dudas, un tema en el que encontremos un punto de acuerdo. Lo hicimos en tantas cuestiones que ahora más que nunca tenemos que redoblar el esfuerzo y encontrar consensos".

Aseguró que "es prioridad" y que en ese sentido van a "seguir trabajando para encontrar un punto de acuerdo" con el Gobierno nacional para que los 6.000 alumnos que no tuvieron conectividad estos meses puedan volver a clases.

La Ciudad busca que los 6.000 alumnos que no tuvieron conectividad estos meses puedan volver a clases

Rodríguez Larreta pidió que eso sea "lo antes posible" porque es necesario "resolver la situación de los estudiantes".

"Hoy nuestra Ministra de Educación, Soledad Acuña, se reunió con el Ministro Nicolás Trotta para conversar sobre el protocolo que presentamos. Esperamos llegar a un acuerdo cuanto antes, y vamos a seguir insistiendo para reunirnos todas las veces que sea necesario hasta lograrlo", agregó.

Y afirmó: "Tenemos que resolver esta situación por el bienestar de los estudiantes, que no pueden esperar y no merecen quedarse afuera del sistema por la pandemia. Ya estamos yendo a buscar, casa por casa, a cada chico y a cada chica que perdió contacto con la escuela para revincularlo con la educación. Se los debemos a todos ellos, y la situación nos exige estar a la altura".

El Gobierno anunció la nueva cuarentena: cómo sigue

El presidente Alberto Fernández anunció las "condiciones de la extensión" del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior bonaerense, cuya fase actual culmina este domingo.

La nueva fase del aislamiento obligatorio, que llega con flexibilizaciones, se extenderá hasta el 20 de septiembre. Y se pemitirá, en todo el país, las reuniones sociales al aire libre de hasta 10 personas.

El Presidente llamó a la "responsabilidad personal" en esta etapa de la pandemia de coronavirus, ya que, dijo, "tiene impacto colectivo".

Fernández pidió no descuidarse ante la pandemia del coronavirus y resaltó que "el problema no es solo del AMBA", sino que ahora "es de todo el país", mientras que dijo que le preocupan Jujuy y Mendoza, entre otros puntos del interior.

"Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir, qué pasos tenemos que dar frene a la situación en la que estamos", afirmó el Presidente en un mensaje grabado esta tarde en la Quinta de Olivos.

Varias horas después de una reunión en la residencia de Olivos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente dio a conocer un breve video que se difundió a través de las redes sociales oficiales. Es el siguiente:

Kicillof, Fernández y Larreta, reunidos este viernes.

La provincia de Buenos Aires

Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 236.734 tras confirmarse 6.402 nuevos contagios en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud provincial.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que el país está en una situación complicada por haber superado los 10 mil contagios, y explicó que si bien se atravesaba un amesetamiento en la curva de contagios, las "marchas y aperturas" hicieron que haya menos cuidado y aumentaran los casos.

Por otro lado, el funcionario descartó la posibilidad de que el distrito promueva la vuelta a clases presenciales de alumnos y alumnas que no tienen conectividad -como pretendía hacerlo la Ciudad de Buenos Aires pero finalmente no properó por la no aprobación de los protocolos por parte de Nación- porque implicaría "exponerlos a un mayor riesgo".

La lupa sobre las provincias

Desde la Residencia de Olivos, Fernández se comunicó el jueves por videoconferencia con diez mandatarios provinciales para analizar la situación sanitaria y epidemiológica derivada de la pandemia.

Fuentes oficiales señalaron a Télam que "la mayoría plantearon que la situación es compleja en sus provincias", por lo que cada distrito definirá si retrocede de fase o mantiene el mismo nivel de restricciones, de acuerdo a la evolución de los casos locales.

Participaron del encuentro virtual los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Omar Gutiérrez (Neuquén), Omar Perotti (Santa Fe), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manzur (Tucumán).