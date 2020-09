Ante el incremento de la demanda por la pandemia, Brasil lanza un nuevo billete de 200 reales

Un nuevo billete de 200 reales entró en circulación en Brasil como una medida del Gobierno de ese país para incrementar la circulación de dinero ante el crecimiento de la demanda por la pandemia, a pesar de las críticas de que facilitaría el lavado de dinero.

El Banco Central de Brasil informó que la creación de este nuevo billete, que tiene la imagen de un lobo guara (en peligro de extinción y endógeno de América de Sur), había sido proyectada con anterioridad pero tuvo que ser acelerada por el coronavirus debido a que las personas comenzaron a guardar dinero en sus casas, tras el cierre de los comercios, y esto provocó una disminución del dinero circulante.

El ente emisor explicó en su portal de internet que el efectivo pasó de unos 260.000 millones de reales (48.000 millones de dólares) a finales de marzo a 350.000 millones de reales (65.000 millones de dólares) a mediados de agosto.

Ela chegou! A partir de hoje, a nova cédula de 200 reais já vai poder ser colocada em circulação pelos bancos. Entre no nosso hotsite e veja todas as características da mais nova integrante da Segunda Família do Real: https://t.co/GZVpTmqonE. #bancocentral #200reais #notade200 pic.twitter.com/ua9x5WLgcg — Banco Central BR (@BancoCentralBR) September 2, 2020