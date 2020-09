Estas son las películas argentinas más taquilleras de la historia del cine nacional

Las salidas al cine todavía no están habilitadas, pero hay muchas películas argentinas que se pueden ver en distintas plataformas online

El cine nacional ha sigo muy prolífico, sobre todo en los últimos años. Se han producido muchas películas argentinas a lo largo de la Historia que los espectadores locales y algunos internacionales han podido disfrutar.

Algunas de esas películas argentinas han sido muy exitosas, mientras que otras han tenido una menor cantidad de espectadores; esto es igual a lo que sucede con lor largometrajes a nivel mundial, que en algunos casos son exitosos y en otros no lo son tanto.

Esas películas argentinas están, en su mayoría, disponibles en plataformas online, tanto de manera gratuita como paga.

Las 14 películas argentinas más taquilleras

Muchas películas argentinas han sido grandes éxitos de taquilla, es decir, que han tenido millones de espectadores que las vieron y las disfrutaron en las salas de cine.

Estas son las 14 películas argentinas más taquilleras:

1. Relatos salvajes

Esta es una de las películas argentinas que muchas personas recordarán por sus personajes tan destacados. El ingeniero "Bombita", caracterizado por Ricardo Darín es uno de los que protagoniza esta película argentina que ha tenido exactamente 3.986.362 de espectadores.

La película argentina contó con muchos artistas reconocidos que han llevado al cine a los personajes característicos de este largometraje. Dirigida por Damián Szifrón, quien también creó la serie Los simuladores, Relatos salvajes cuenta cinco historias cuyo hilo conductos es, precisamente, lo salvaje; ese costado salvaje que muchas personas son pasibles de tener cuando la situación los saca de su normalidad y de su comportamiento regular, es lo que une a cada historia con las otras que se cuentan en esta película argentina.

Julieta Zylberberg, Rita Cortese, Darío Grandinetti, Ricardo Darín, Oscar Martínez, Érica Rivas, Nancy Duplaá, Leonardo Sbaraglia, César Bordón, Diego Gentile y Diego Velázquez, entre otros, fueron algunos de los actrices y actores que fomaron parte de esta película argentina.

Pero Szifron y los actores y actrices mencionados no fueron los únicos que hicieron posible la realización de esta pieza audiovisual. Pedro y y Agustín Almodóvar fueron coproductores de la película argentina, junto a otros coproductores locales y la música estuvo a cargo de Gustavo Santaolalla.

Relatos salvajes se puede ver en algunas páginas gratuitas y también se puede comprar o alquilar a través de Youtube.

2. Nazareno Cruz y el lobo

De Relatos salvajes, que ocupa el primer puesto en películas argentinas más taquilleras, hay que viajar hasta 1975 para encontrar la producción que se ubica en segundo lugar.

Nazareno Cruz y el lobo es otra de las películas argentinas de mayor taquilla, dado que tuvo 3.400.000 espectadores. Se trata de un largometraje dirigida por Leonardo Favio que se estrenó el 5 de junio de 1975.

Juan José Camero, Marina Magalí y Alfredo Alcón fueron los actores que hicieron posible esta película, que adapta y explora el mito clásico del Lobizón, uno de los monstruos legendarios de la mitología guaraní.

A años de su estreno no solo es considerado un clásico de la filmografía argentina y una obra maestra de Favio, sino que además permaneció muchos años en el primer puesto de películas argentinas más vistas. Solo muchos años después fue superada por Relatos salvajes.

Esta histórica película argentina se puede hallar en Youtube.

3. Camila

Camila es una película argentina histórica-dramática que se estrenó en el año 1984. La dirección estuvo a cargo de María Luisa Bemberg y los protagonistas fueron por Susú Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Alterio.

Se ubica tercera en taquilla, son 2.660.000 espectadores.

La película argentina recrea la historia real del romance entre Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, que tuvo lugar durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, en la primera mitad del siglo XIX.

Camila era una joven con un gran interés por la literatura. En la librería de don Marino compra libros prohibidos por Rosas. Esta actividad clandestina le cuesta muy cara a don Mariano, quien es decapitado por los seguidores de Rosas. Su cabeza es expuesta en la puerta de la iglesia.

Ladislao es un padre jesuita que ha venido desde Tucumán. Un día, Camila se encuentra con él sorpresivamente en el confesionario. Después del incidente con don Mariano, Ladislao da un sermón muy polémico en el que condena la ejecución del librero.

Así comienza esta película argentina, que en esencia es una historia de amor, pero que está signada por el contexto sociopolítico de aquel momento de la naciente Argentina.

Camila, una de las grandes producciones nacionales, se puede encontrar en Youtube.

4. El clan

El clan también compone la lista de películas argentinas más vistas de todos los tiempos. Con apenas algunos espectadores más que Camila -2.651.708, exactamente-, El clan cuenta la historia de la familia Puccio, puntualmente de Arquímedes, Alejandro y Daniel. Ellos fueron un padre y dos hermanos que secuestraron y asesinaron a tres personas para cobrar una recompensa de sus familias.

El trailer de El clan se encuentra en Youtube, pero la película es necesario buscarla en otros sitios, como Netflix por ejemplo.

5. El santo de la espada

El santo de la espada es otra de las películas argentinas que se posicionan dentro de este listado. La cantidad de espectadores de esta producción es de 2.600.000.

El Santo de la espada se estrenó en el año 1970 y contó con la dirección de Leopoldo Torre Nilsson. Sus protagonistas fueron Alfredo Alcón, Evangelina Salazar, Lautaro Murúa y Héctor Alterio, entre otros actores y actrices.

El santo de la espada se puede ver a través de Youtube.

6. Juan Moreira

Otra película argentina de Leonardo Favio se posiciona dentro de este ranking de las más vistas de todos los tiempos a nivel local, con 2.500.000 espectadores. Juan Moreira es una película argentina dramática-histórica estrenada en 1973.

Se trata de una producción basada en la novela homónima escrita por Eduardo Gutiérrez; algunos la consideran una de las mejores películas argentinas de Leonardo Favio.

Juan Moreira se puede hallar de manera gratuita en Youtube, lo cual amplía el acceso a los títulos históricos que componen el cine nacional.

7. El secreto de sus ojos

La mayoría de los argentinos conoce o ha visto El secreto de sus ojos. Aunque la taquilla fue de 2.457.396 espectadores, esta es una película argentina que han pasado en muchos canales de películas apenas poco tiempo después de su estreno. Esto se debe a su éxito, claro, pero también al Oscar que ganó por Mejor película extranjera.

El secreto de sus ojos ganó el premio de la Academia en el año 2009 y fue la segunda película argentina en llegar hasta esta instancia. La primera fue La historia oficial, que se llevó el mismo galardón en 1985.

El secreto de sus ojos está basada en una novela del escritor Eduardo Sacheri, que en realidad se titula La pregunta de sus ojos.

El secreto de sus ojos está en algunas de las plataformas de películas gratuitas, pero no en todas.

8. Martín Fierro

Martín Fierro tuvo 2.400.000 espectadores, lo cual la posiciona en el puesto número 8 de este ranking de películas argentinas más taquilleras.

Martín Fierro es una película argentina que se estrenó en el año 1968. Una vez más dentro de este listado de películas argentinas, fue Leopoldo Torre Nilsson quien tuvo a cargo la dirección.

Alfredo Alcón y Lautaro Murúa son los actores que llevaron a la pantalla grande esta película, que se basa en la historia contada por el poema homónimo de José Hernández.

Esta es otra de las películas argentinas que se puede encontrar de manera gratuita en Youtube.

9. Manuelita

Con 2.220.600 espectadores, Manuelita es la primera película argentina que ingresa dentro de este ránking de películas argentinas más vistas de todos los tiempos. Se estrenó en el año 1999 y está basada en la famosa canción infantil compuesta por María Elena Walsh.

Cabe mencionar que la película fue seleccionada por el jurado del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina (INCAA) como candidata para competir en los Premios Óscar de la academia de Hollywood, en el rubro "Película extranjera". Además, fue candidata al Premio Goya a la mejor película de animación en la XVI edición de los premios.

Manuelita ya lleva más de 20 años desde su estreno, por lo que se puede encontrar en la plataforma Youtube. Los más chicos y los grandes de la casa pueden divertirse, llorar y aprender con esta película argentina con apenas un par de clics.

10. La tregua

Esta es película que cierra el top ten de películas argentinas más vistas, con más taquilla. Estrenada en el año 1974, tuvo 2.200.000 espectadores.

Basada en la novela homónima del escritor uruguayo Mario Benedetti, tuvo como actores principales a Héctor Alterio y a Ana María Picchio. Fue la primera película argentina y segunda sudamericana en ser nominada al Óscar a la mejor película extranjera, luego de la película brasileña O Pagador de Promessas, nominada en la edición de 1962.

11. Metegol

Ahora sí, llegó la segunda película animada dentro de este listado. Con 2.139.844 espectadores, Metegol se ubica como la onceava película argentina más vista de todos los tiempos.

Se estrenó en 2013 y contó con la dirección de Juan José Campanella, que venía del éxito de haber ganado el Oscar con El secreto de sus ojos tres años atrás.

Un dato a destacar de esta película argentina: fue la primera producción de animación que abrió el Festival de Cine de San Sebastián, el 20 de septiembre del mismo año de su estreno.

Si bien el trailer se halla en Youtube de manera sencilla, la película completa se puede ver a través de Netflix.

12. La Patagonia rebelde

En el puesto número 12 se halla una película argentina con una temática histórica. La Patagonia rebelde se estrenó en el año 1974 y tuvo 2.100.000 espectadores.

Los actores principales de esta película argentina fueron Héctor Alterio, Luis Brandoni, Federico Luppi y Pepe Soriano. Fue escrita por Héctor Olivera -que también fue director-, Fernando Ayala y Osvaldo Bayer, en base al libro de Bayer Los vengadores de la Patagonia trágica, que relata los hechos de la denominada Patagonia rebelde de 1921.

El proceso de aprobación de la película demoró varios meses, y la calificación sobre la edad mínima para verla -requisito necesario para su exhibición- fue firmada por el presidente Juan Domingo Perón el 13 de junio de 1974.

Después de la muerte del ex presidente, fue prohibida el 12 de octubre por el gobierno de Isabel Perón. En Argentina sólo pudo volver a ser exhibida en 1984, con la recuperación de la democracia.​

Uno de los datos importantes en torno a esta prohibición es que Jorge Cepernic, gobernador peronista de Santa Cruz, fue encarcelado seis años por la última dictadura cívico-militar, por haber permitido la filmación de la película en esa provincia.

Al ser una película con muchos años de estrenada, es posible encontrarla de manera gratuita en Youtube. Para conocer uno de los capítulos más oscuros de la realidad argentina, esta película es clave.

13. El robo del siglo

Se estrenó este año y ya alcanzó la taquilla que muchas películas argentinas no pudieron. El robo del siglo contó con 2.069.809 espectadores.

La película está basada en una historia real, el robo de la sucursal del Banco Río de la localidad bonaerense de Acassuso el 13 de enero de 2006. El local bancario fue asaltado por una banda de seis ladrones armados con armas de juguete. Aquel grupo tomó 23 rehenes y se llevó 15 millones de dólares de 147 cajas de seguridad.

Los actores que llevaron a la pantalla grande a estos personajes fueron Diego Peretti, Guillermo Francella, Pablo Rago, Luis Luque y Rafael Ferro, entre otros actores que compusieron el elenco.

Dado que se trata de la película más nueva de este listado, todavía no se encuentra disponible en Youtube ni en plataformas on demand como Netflix. Se puede ver de manera gratuita en algunas páginas de películas gratis, aunque es importante considerar que muchas de ellas tienen gran cantidad de contenido publicitario y que la mayoría no respeta los derechos de autor.

14. Me casé con un boludo

Con 2.027.880 espectadores, Me casé con un boludo es una de las películas argentinas más vistas y se ubica en el puesto número 14 de este listado. Se estrenó en 2016 y tuvo como actores principales a Valeria Bertucceli y a Adrián Suar; también actúan en esta película Argentina Norman Briski y Gerardo Romano.

Esta es la primera película argentina del género cómico que se puede encontrar en este listado de largometrajes de producción local más vistos.

En este caso, la película se encuentra disponible de manera gratuita en Youtube, por lo que es posible verla en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.