"Fox Sports ha dejado de existir": los mensajes en las redes por la fusión con ESPN

Los usuarios de redes sociales despidieron a la marca Fox Sports, luego de que este jueves no saliera al aire el programa tradicional de la señal, 90 Minutos de Fútbol.

"Hoy (por el jueves) oficialmente Fox Sports ha dejado de existir. No se emitió 90 Minutos de Fútbol... Además Vignolo y Closs se estrenan en ESPN... Sé que ahora son de la misma familia, pero a los románticos de la TV Deportiva se nos pianta un lagrimón", escribió en su Twitter el periodista colombiano Román Gómez.

"QEPD FOX SPORTS" o "ESPN absorbió a Fox Sports como Majin Boo" (en referencia al personaje de Dragon Ball Z) fueron otras de las publicaciones con las que los tuiteros dijeron adiós al canal deportivo creado para América latina en 1997.

De esta manera, las pantallas de Fox Sports seguirán transmitiendo contenido pero los programas y partidos estrellas serán emitidos por ESPN. Tal es el caso de 90 Minutos de Fútbol y Fox Sports Radio, que en los próximos días desembarcarán en ESPN. Aún se desconoce qué pasará con la marca Fox, pero todo está sujeto a las regulaciones locales.

En marzo de 2019 entró en vigencia la compra de los activos de Fox por parte de Disney, por lo que los canales deportivos en todo el mundo quedaron bajo el paraguas del imperio del entretenimiento. A nivel local, el Gobierno nacional aún debe aprobar el trámite de fusión de ESPN con Fox, un expediente que está "dormido" desde hace casi un año.

Ruggeri, una de las estrellas del 90 MInutos de Fútbol

"Relatos Salvajes" es uno de las películas más recordadas de la última década. Dirigida por Damián Szifron, saltó a la fama por muchos de sus diálogos y sus escenas violentas.

Entre aquellas escenas desesperantes, las que fueron protagonizadas por actores reconocidos, estaba la que hizo Ricardo Darín, en el papel de un buen ciudadano que entra en cólera en medio de una ciudad injusta que le lleva el auto.

El exfutbolista Oscar Ruggeri aprovechó que el actor estuvo en una entrevista en el programa de Fox Sports "90 Minutos", del que es panelista, y se lanzó a improvisar una escena similar a la que vivió el personaje de Darín.

"Bombita", como se conocía al personaje, llega a la playa en la que estaba su vehículo retenido y empieza a discutir con el empleado, quien le dice que para que le devuelvan su vehículo debe pagar una multa, que el propietario desconoce y critica con resistencia creciente.

Ruggeri, quien se tomó en serio la interpretación, entró en personaje en segundos, e incluso lo caraterizó poniéndose un par de anteojos, al tiempo que emulaba la charla que Bombita tuvo en la película con el empleado de la playa de autos.

Ricardo Darín como "Bombita" del film "Relatos Salvajes"

Los compañeros del exfutbolista lo festejaron mientras que Darín destacó la presencia de Ruggeri ante la cámara: "Ojo que Oscar tiene gran personalidad para estar en la pantalla", señaló el actor.

Esta es la escena original de la película:

Ruggeri estalló contra Sylvestre: "Es un maleducado y un imbécil"

El exfutbolista y hoy comentarista deportivo Oscar Ruggeri criticó con dureza al periodista Gustavo Sylvestre por sus dichos sobre la guerra de Malvinas que generaron una gran polémica.

Ruggeri, icónico jugador de la Selección, comentó el tema en el programa de Fox Sports "90 Minutos", del que es panelista.

Ruggeri compartió que él integra un grupo de WhatsApp de exjugadores de la 6ta división de Boca Juniors del año 1979, bautizado "la clase 62". Y reveló que en ese chat hay dos personas que fueron a la guerra de 1982 en el Atlántico sur.

"Le quiero contestar a Sylvestre. A ese maleducado, irrespetuoso, imbécil, tarado de C5N. Periodista. Bah, dice que es periodista. Le quiero contestar porque les dijo cobardes a todos los de las Malvinas y dijo que perdieron la guerra por cobardes", dijo.

Ruggeri se refirió a los comentarios del periodista en los que afirmó que los militares "perdieron una guerra en forma cobarde".

"Una persona que dice ser argentino, que agarra los papeles así, con moral... Qué impresentable sos, Sylvestre", agregó Ruggeri.

Contó además que dos excombatientes que integran junto a él un grupo de WhatsApp "estaban muy tristes por lo que habían escuchado".

Ruggerri también reclamó que el presidente Alberto Fernández tome partido en la cuestión. "Usted, presidente, que le contesta a mucha gente. Me extraña de usted que no le salga a contestar. No sé si es por las caras de los clientes, según de dónde son, le contesta o no", lanzó.

Además, Ruggeri dejó el recuerdo para los excombatientes. Habló de "los chicos que han muerto allá, que quedaron sus familias destruidas enteras acá". Rememoró: "Les han dado un poquito de ropa, les han dado un rifle, y los mandaron a combatir con tipos que eran profesionales, que tenían ropa térmica".

"A todos los que les tocó ir a las Malvinas, los argentinos les tenemos el respeto mayor y van a ser héroes para siempre. No le tienen que hacer caso a dos o tres estúpidos que siempre tenemos acá", completó.

Sylvestre aclaró que no hablaba de los soldados, sino de la cúpula militar que gobernaba de facto el país. Sin embargo, la ola de repudio continúa.

Las polémicas declaraciones de Sylvestre

Gustavo Sylvestre se refirió la semana pasada a los dichos de Eduardo Duhalde, quien sostuvo que podría haber un golpe de Estado en la Argentina, y criticó a los "actores desestabilizantes" que hay en la sociedad, a los que categorizó como "profetas del caos".

En su editorial #NuncaMásEsNuncaMás el periodista analizó la situación actual e hizo una declaración al hablar sobre la guerra por las islas Malvinas que generó repudios en redes sociales: "Perdieron una guerra de forma cobarde".

Gustavo Sylvestre, blanco de críticas por sus dichos sobre Malvinas.

"Hay sectores que no asumen que fueron derrotados y que han sido expulsados del poder por el voto popular y quieren seguir teniendo una voz de imposición. Quieren un gobierno débil, pero el gobierno de Alberto Fernández es todo lo contrario en este momento", comenzó el periodista de C5N, y añadió que "hay que denunciar y marcar a esos sectores de la sociedad".

"Parte de lo que dice Eduardo Duhalde es un análisis correcto porque, lamentablemente, América Latina no solamente se ha derechizado, sino que ha realizado golpes blandos como el que le hicieron a Dilma Russeff en Brasil", dijo al comparar esa situación con la Argentina. "Hoy se arrepienten de lo que hicieron, pero es tarde para lágrimas".

Entonces, enumeró: "Ecuador fue en el mismo sentido; en Bolivia el plan era asesinar a Evo Morales y lo sacaron del poder, pero no pudieron matarlo; y en Chile, el poder militar sostiene a Piñera, la sociedad chilena nunca se democratizó y añora al pinochetismo".

Según explicó Sylvestre en su monólogo, en la Argentina el escenario es distinto por el Nunca Más, que se dio "gracias al impulso de Raúl Alfonsín", aunque lanzó que "el radicalismo se ha agorilado" y lamentó que no se hayan expresado sobre las declaraciones del expresidente.

"Duhalde tiene un análisis correcto de lo que pasa en América latina, pero se equivoca cuando habla de la posibilidad de un golpe militar porque hoy no hay espacio y porque la mayoría de los argentinas van a salir a defender la institucionalidad", opinó entonces el periodista. Y, tras destacar las políticas gubernamentales, añadió: "Hay un deseo del periodismo de guerra y de algunos sectores de que haya estallidos y de que se produzca el caos".