Rating: Guido y Cantando 2020 no pueden contra Jesús

Rating: Guido y Cantando 2020 no pueden contra Jesús

Esta lunes se presentaron en la pista Angela Leiva y Brian Lanzelotta, Cachete Sierra y Floppy Tesouro. Las novelas turcas siguen al frente a la tarde

Abrió una nueva semana en la competencia de las noches de la TV abierta porteña con nuevo ritmo libre en el Cantando 2020, Guido Kazcka que crece en materia de audiencia y los momentos culminantes de Jesús que le permiten estar primero en la preferencia de la audiencia.

Esta lunes se presentaron en la pista Angela Leiva y Brian Lanzelotta, Cachete Sierra y Floppy Tesouro. En una noche de buenos puntaje se destacó la pareja de los dos cantantes con 24 puntos.

La novela de raíz bíblica de Telefe se impuso como lo más visto de la noche con un pico de 14.4, mientras que Bienvenidos a bordo llegó a una marca máxima de 10.7. Luego el certamen de canto de eltrece marcó un pico de 11.4 y pasó al frente frente a Educando a Nina con 9 puntos.

Canal que ganó el rating del lunes 21 de septiembre

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el rating del día, por una diferencia de 2.2 puntos.

Promedio del día por canal

Telefe: 9.3.

eltrece: 7.1.

El Nueve: 2.7.

América: 2.3.

Televisión Pública: 0.4.

Los tres programas con más rating

Jesús: 13.7.

Alas rotas: 10.3.

Bienvenidos a bordo: 10.

Destacados del rating del lunes 21 de septiembre

Jesús (Telefe) alcanzó un rating de 13.7 puntos y fue lo más visto del día. Mujeres (eltrece) midió, con el estreno del casting para el Cantando 2020, 3.7 puntos. Quedó segundo en su franja pero muy lejos de la competencia. Además, fue la medición más baja en lo que va del ciclo.

El show del problema (El Nueve) volvió a su formato original y marcó 1.7 puntos. Quedó cuarto en su franja y fue la emisión más baja del ciclo de las últimas dos semanas. Intrusos (América) promedió 2.8 puntos. Quedó tercero en su franja y se mantuvo en su promedio.

Rating: la competencia vespertina

Comenzó una nueva semana y la tarde sigue dando sorpresas: luego de los buenos números de Floricienta, las novelas turcas bajaron un poco aunque siguen al frente en la franja.

El cambio de horario de eltrece no perjudicó ni a Mamushka ni a El gran premio de la cocina que se consagran como lo más visto del canal en ese segmento. 100 Argentinos dicen fue beneficiado por los minutos extras que ganó sobre Mujeres del Trece.

Con alzas y bajas, así midieron los diferentes ciclos: Cortá por Lozano, que se extiende hasta las 17.00, tuvo picos de 8.8. Del otro lado, el nuevo equipo de Mujeres del Trece con Teté Coustarot, Soledad Silveyra, Roxy Vázquez, y María Julía Oliván, llegó a una marca máxima de 4.3 con el nuevo reality de cantantes y 100 Argentinos, desde las 15.45, obtuvo picos de 6.6.

Luego Alas Rotas llegó a picos de 12.4 puntos mientras que Mamushka tuvo una buena marca máxima de 7.8 puntos. Floricienta llegó a 9.8 puntos y luego El gran premio de la cocina lideró la franja con picos de 9.8 puntos, frente a Elif con 9.2 en una competencia muy pareja.

Rating: Cantando 2020 apela al amor de una pareja

Una nueva semana en el Cantando 2020 encontró a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta como los encargados de romper el hielo. Ante todo, Laurita Fernández y Ángel de Brito felicitaron a la artista por su victoria en los Premios Gardel, y ella confesó: "Estoy muy feliz, disfrutando mucho estar en esta pista, y con los proyectos que tenemos a futuro cuando todo vuelva a la normalidad".

Los conductores del certamen notaron que, entre el reducido público, se encontraba Martín, pareja de la cantante. Ángel le preguntó cómo era Ángela en la cotidianidad, y él contó: "Es tranqui. Tiene su carácter, pero es como la ven acá, es un amor. Ella me buscó, pero fue un poco de los dos".

Entre risas, Leiva confesó cómo fue el primer acercamiento: "Él es muy tímido. Y yo dije: "basta, yo no aguanto más". Aunque yo era sutil, y abajo del escenario aprovechaba la charla". Dicho eso, la dupla comenzó la interpretación de "Qué ganas de no verte nunca más".

En la devolución, Nacha Guevara felicitó a Ángela por su voz, pero consideró que le "interesa más mirarlo a Brian", y explicó: "Si bien empezaste raro, hay un compromiso con lo que decís, que es muy importante. Ángela vos sos tan buena, que la cantante te lleva siempre de las orejas, te puede, y no te dedicás tanto a escuchar lo que estás diciendo; prestá atención a eso porque el cantar está impecable. Cuando ensayen, que Ángela haga el ridículo, para romper el límite tenés que hacer el ridículo. Pero ustedes siempre están bien" (8).

A continuación, Karina "La Princesita" Tejeda confesó que le gustó escuchar a Ángela, pero opinó que en Brian hubo un ronquido constante: "Cuando lo usás menos, llama más la atención. Igual me gustó" (8).

Oscar Mediavilla elogió también a Leiva: "Aplicaste todo el carácter, la pasión, la energía sos una gran cantante y de eso no hay duda. En el caso de Brian, me pareciste más prolijo, quizá un poquito más de garra hubiera estado mejor" (8).

En el cierre, Moria Casán exclamó que le "encantaron", y concluyó: "Ángela tiene otra actitud, la potencia de ella te lleva a que siempre sobrepase. Y él es un muñequito de torta, me descolocás con ese traje, me encanta, me parece que tenés una capacidad actoral muy buena. Absolutamente armonizaron, son fuego" (voto secreto).