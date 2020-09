Tras el escándalo en Diputados, lanzaron la canción del legislador Juan Ameri

El hecho que protagonizó el legislador del Frente de Todpos durante la sesión rápidamente generó repercusión en las redes sociales

Tras el escándalo del último jueves en la Cámara de Diputados protagonizado por el diputado nacional Juan Emilio Ameri , el ingenio popular dio muestras de su velocidad y apareció la canción del legislador del Frente de Todos.

El diputado kirchnerista protagonizó una escena sexual con una mujer en medio del debate por el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Sustentabilidad.

El hecho no pasó desapercibido y de inmediato se viralizó en las redes sociales, al punto que se compuso una canción al respecto, "El diputado chupateta", que tiene un estribillo muy pegadizo.

La pieza musical fue compuesta por Mauro Lecornel luego del escándalo que protagonizó el legislador durante la sesión virtual que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El ex intendente de Tigre fue el primero en manifestarse al respecto: "Quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que ante una falta grave de un diputado se dio una situación que nada tiene que ver con el funcionamiento de esta casa".

Tras ser suspendido, finalmente, Juan Emilio Ameri presentó su renuncia.

"Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie", expresó.

La indignación de Graciela Camaño con Juan Ameri.

Una de las funcionarias que habló al respecto del escándalo fue Graciela Camaño.

"No lo puedo creer, no puede creer que se sea tan mala persona, para que muestre de manera tan displicente una intimidad a la sociedad, que tiene todos los padecimientos. No puedo creer que la dirigencia argentina llegue a estos niveles de bajeza y podredumbre", manifestó en diálogo con TN. Y añadió: "No puedo creer que ahora se justifique diciendo ‘no sabía que no tenía señal’. Quiere decir que él estaba de joda mientras nosotros trabajábamos".

El diputado por Salta Juan Emilio Ameri es protagonista de un escándalo en el Congreso de la Nación. En plena sesión en la Cámara de Diputados, que todavía se hacen de manera remota, se pudo ver al legislador con su pareja en una situación íntima.

Mientras otro colega hablaba en medio de la sesión, Juan Emilio Ameri tocó y besó a su pareja de una forma inadecuada para el contexto en el que se dio.

????#ATENCIÓN | En plena sesión de @DiputadosAR, el legislador @JuanEmilioAmeri tuvo un momento de fogosidad con su pareja. El problema es que la cámara de zoom estaba prendida. pic.twitter.com/cKwYxNjrEW — Dataclave (@Dataclave) September 24, 2020

Minutos después el hecho se viralizó en redes sociales, además de que todos los diputados presentes lo habían visto.

Qué dijo Juan Ameri

Ameri, en una entrevista con TN, dijo que "es vergonzosa esta situación" y que tiene que ver "con la intimidad de las personas". El legislador pidió disculpas por su voz y su tono, dado que "le cuesta mucho hablar".

El representante de Salta dijo que su esposa había salido del baño y quiso mostrarle las prótesis mamarias que se había puesto hacía algunos días. Ameri dijo que "está muy mal", que está en su casa llorando con su pareja, quien se había sentado con él durante la sesión y él le "había dado un beso en un seno".

"Estoy sumamente arrepentido, sumamente avergonzado", dijo el legislador por Salta, quien dijo que se siente "avergonzado por sus hijas", por su madre, por sus colegas, a quienes pidió disculpas.

Ameri se mostró muy afectado, en medio de la entrevista se puso a llorar, mientras desmentía las denuncias por acoso que tendría el legislador en su contra.

Además, el diputado por Salta había hablado previamente en una entrevista radial, donde también había dicho algo similar. "Le dije '¿te puedo dar un beso?' y le di un beso en la teta, nada más. La verdad, yo estaba convencido de que no tenía internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática", afirmó.