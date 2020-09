Qué le exige Guillermo Francella a sus directores antes de filmar una película

El reconocido actor tiene una condición que se debe cumplir sea como sea cuando está rodando una película. Enterate de qué se trata

Guillermo Francella es uno de los mejores actores del país y su principal caracterísitica fuera de la actuación, es que siente un amor incondicional por Racing Club. Lo que no se sabía hasta ahora es de qué manera conviven esas dos pasiones que muchas veces coinciden y chocan.

Invitado por Sebastián Vignolo a 90 minutos de fútbol, desde esta semana en la pantalla de ESPN, Francella fue tendencia en las redes por la divertida entrevista en la que habló de la Academia y le hizo un desopilante coacheo actoral a Oscar Ruggeri.

Fue el ex zaguero de la Selección Argentina quien le hizo una pregunta determinante a Guillermo: "Estás filmando la película que siempre soñaste y ese día se tiene que filmar o filmar, y juega Racing, ¿qué pasa?", planteó el Cabezón.

Guillermo Francella reveló qué le exige a sus directores antes de filmar una película

"Uhhhh...", comenzó diciendo Francella, dando cuenta de lo complicado que se le hace a veces liberar la agenda de su trabajo para darle un espacio a la del fútbol.

Hasta ahí, una situación que le puede ocurrir a cualquier persona deseosa de ver un partido de su club favorito pero tiene que trabajar. Pero Francella le encontró la vuelta.

"Mis papás se conocieron en un baile del club", había contado Guillermo como para hacer todavía más estrecha la relación que mantiene con Racing. Durante mucho tiempo, el actor fue el rostro de un club que no podía salir campeón y estuvo al borde de la quiebra. Pero en los últimos años se dio el gusto de disfrutar triunfos históricos, copas y títulos, y lo hizo a lo grande.

"Cuando tengo que filmar y juega Racing me fijo la hora del partido y trato de meter muchas tomas antes o después. Pero lo hablo, lo hablo tres días antes con el director", confesó Guillermo.

"Nos juntamos y le digo: 'mirá, ese día a las 17 hay un partido muy importante, lo quiero ver... No quiero faltar, pero ese momentito, quisiera que me dejen tranquilito en el motorhome, son 90 minutitos, yo lo quiero ver'", relató Francella, utilizando los tonos y los gestos que lo hicieron el comediante favorito de una generación.

Luego admitió: "Pero lo hago, lo hago... pero más grave es cuando me quieren hacer hincha de otro club". La mayoría de los personajes que interpretó el actor, por ejemplo su Pepe Argento en Casados con hijos, son hinchas de su club, ¿casualidad?

Su fanatismo por Racing no reconoce límites

"Cuando hicimos Un argentino en Nueva York, el director Juan José Jusid en el libro tenía que yo era hincha de Chacarita. Y yo le decía: 'Haceme de Racing, si es lo mismo para vos', pero él me decía que no, que tenía que ser de Chacarita, que no mezcle", recordó Guillermo.

Y siguió la anécdota: "En la historia mi hija estaba en Nueva York y se había enamorado de un jugador de fútbol americano, de los Giants. Entonces yo le tenía que decir: '¿Me vas a comparar a los Giants con Chacarita?'".

"Yo al 'Chacarita' lo metía abajo, no me salía, pedía que le ponga un poquito más de fuerza... Entonces en un momento le pregunté si podíamos hacer una toma diciendo que era de Racing... Y la clavé al ángulo, quedó esa y mi personaje fue de Racing", contó orgulloso.