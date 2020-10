¿Querés aprender idiomas? Con estos cursos podés estudiar francés online

Hay muchos cursos de francés online que se pueden hacer a distancia y permiten estudiar este idioma desde cualquier parte del mundo

Los cursos de idiomas han cobrado mucha importancia en los últimos años. Además del inglés, hay muchos interesados en estudiar otras lenguas que pueden ser útiles en diversos campos. Uno de ellos es el francés y de hecho hay una gran cantidad de cursos de francés online.

Algunos de los cursos existentes actualmente permiten estudiar de manera remota y gratuita, mientras que otros son pagos. Existen opciones que brindan la posibilidad de aprender algo de historia y de cultura francesa, mientras que la mayoría se centra exclusivamente en la enseñanza del idioma -gramática, pronunciación, escritura, acentuación, vocabulario, entre otros elementos-.

Dónde estudiar francés online

Si bien el idioma considerado universal es el inglés, saber otras lenguas también es útil en diversos aspectos. Puede servir para viajar, para leer a ciertos autores en su idioma original, para comunicarse con personas del exterior sin necesidad de traducción, para trabajar, entre otros campos.

El francés es uno de los idiomas que se puede aprender y emplear en cualquiera de estos ámbitos. Actualmente es posible estudiar francés online desde cualquier parte del mundo, con profesores profesionales o con cursos de francés online hechos por expertos.

El objetivo de aprender francés online es diferente para cada persona y allí también está la clave para decidir qué tipo de curso se necesita. Esto significa que es diferente el tipo de curso de fracés online que debe tomar aquel que quiere usarlo para trabajar y necesita un nivel elevado del curso que necesita aquella persona que quiere usarlo para hablar en los viajes y comunicarse de manera básica.

El tipo de curso de francés online es distinto de acuerdo a los objetivos de cada persona

Los lugares que ofrecen cursos de francés online son muchos; cada uno de ellos se puede adaptar a las necesidades de cada estudiante, a sus tiempos y a los objetivos que tenga.

Es importante conocer qué tipo de curso de francés online es adecuado en cada caso, dado que así se podrá tomar la decisión correcta al momento de elegir cómo y dónde comenzar a estudiar francés online.

French Spanish Online

French Spanish Online es una plataforma ofrece clases de francés online para principiantes o personas que tengan un buen nivel del idioma y deseen perfeccionar su pronunciación. Esta web cuenta con diversos programas que tienen metas diferentes. Uno de los programas para aprender francés online desde French Spanish Online es para conjugar los verbos en francés; otro de los programas es un diccionario de la lengua donde se pueden encontrar todas las palabras y sus significados; el último de los programas para complementar el curso de francés online tiene un software pensado para reproducir con voz aquellas palabras o expresiones que se escriban.

Quienes quieran ser estudiantes de francés online pueden usar esta plataforma para aprender desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo. La idea es que puedan estudiar en cualquier momento y que el curso de francés online se adapte al ritmo de cada persona, y no al revés, como suele ser en las academias de idiomas.

Otro dato clave de este sitio de cursos de francés online: es totalmente gratuito, por lo que cualquiera puede inscribirse y comenzar de inmediato.

Los cursos de francés online permiten estudiar desde cualquier parte del mundo

École Polythecnique

Cada estudiante y cada curso tiene técnicas de estudio y enseñanza diferentes. La idea es que haya variedad para que todas las personas se sientan identificadas y puedan aprender de la manera más rápida y efectiva posible.

Dentro de las técnicas diferentes que existen en internet, una de ellas se puede hallar en École Polythecnique. Se trata de una plataforma que ofrece cursos de francés online donde los estudiantes además pueden adquirir una gran formación sobre cultura francesa. A través de esta plataforma de cursos de francés online se trabajan los contenidos a través de películas, noticias televisivas nacionales, su lengua (tanto formal como informal) e, incluso, a través de materiales que permitan comprender el sistema de enseñanza superior francés (el estudiante podrá, entre otras cosas, asistir a un curso de lectura). Cabe mencionar que, como valor agregado, cada semana los alumnos de este curso de francés online tendrán la oportunidad de participar en los debates y discusiones que se organizan en el foro.

Este curso de francés online se puede hacer en cualquier momento, al ritmo que el estudiante requiera y considere útil, y es totalmente gratuito. No obstante, es necesario aclarar que es un curso de francés online que se aconseja para personas con un nivel de B1 o superior, dado que los principiantes van a encontrarlo un poco difícil.

Francés online desde cero: Tutellus

Los cursos de francés online de Tutellus son pagos, pero puede que sean ideales para muchas personas. El valor agregado que tienen estos cursos de francés online es que los estudiantes pueden aptender con videos hechos por una profesora nativa, algo que no siempre es posible y que definitivamente es una herramienta diferencial para estudiar.

La base de este curso de iniciación a la lengua francesa son los videos narrados por una profesora nativa. A través de ellos, los estudiantes de francés online podrán trabajar la gramática, el vocabulario imprescindible y se expondrán los típicos errores cometidos por los hispanohablantes a través de la muestra de las diferencias entre el español y el francés.

En este curso de francés online también es posible aprender en cualquier momento y al ritmo que el alumno necesite o pueda.

Hay muchos cursos de francés online para principiantes, tanto pagos como gratuitos

Wlingua

Especialmente diseñado para principiantes, este curso de francés online cuenta con 190 lecciones que incluyen cientos de ejercicios, tanto de vocabulario como de gramática. Además, permite practicar las habilidades de comprensión escrita y oral de manera sencilla y amena para que el aprendizaje de esta lengua sea fluido y entretenido.

Para aquellos que quieran aprender francés online desde cero, en cualquier momento y al ritmo que elijan, esta es la opción ideal.

Babbel

Al centrarse especialmente en los diálogos, este curso de francés online y su práctica metodología permiten al alumno poder hablar el idioma desde el primer día. Para poder lograr este objetivo, el curso de francés online se basa en poder desarrollar diálogos interactivos sobre temas cotidianos que dan confianza al alumno para soltarse. A esto se suma el método de repetición espaciada que permite repasar vocabulario, y memorizar así lo que se ha aprendido de manera fácil y efectiva.

Está diseñado para principiantes, es decir, para aquellas personas que carezcan de conocimientos del idioma. Es pago, aunque el monto de este curso de francés online es algo más económico que el mencionado anteriormente, y también tiene la posibilidad de estudiar al ritmo de cada persona y en cualquier momento.

Aulafacil

Aulafacil ofrece un curso de francés online al que es posible aprender de manera básica esta lengua. Este curso consta de 144 lecciones que permiten comenzar con el idioma desde lo más esencial como son los pronombres, los artículos y las diferentes formas verbales, y al final se llega a las preposiciones y los adverbios.

Gratis, con ritmo propio y en cualquier momento, este curso de francés online puede ser ideal para muchas personas.

Francés online: aprendé hablando 10 minutos por día

Una parte muy importante de aprender un idioma nuevo es la práctica del lenguaje oral. Cuando se estudia un idioma nuevo es muy importante comenzar a dominarlo, poco a poco, en sus diversas aristas, tanto lo escrito como lo oral.

Sin embargo, no todas las plataformas que ofrecen cursos de francés online tienen la posibilidad de practicar el lenguaje oral.

Actualmente es posible aprender francés online desde cualquier dispositivo

Uno de los cursos de francés online que sí ha considerado esta necesidad es el que se puede hacer a través de Busuu, una plataforma que se puede usar en su versión web o como app en una tablet o celular.

Se trata de un curso de francés online que ha sido especialmente desarrollado para que el alumno pueda aprender el idioma en sus ratos libres y en tan sólo 10 minutos al día. Además, las clases se pueden descargar para después verlas sin necesidad de conexión.

Si bien Busuu tiene la opción de uso gratuito, los usos son limitados. Esto significa que las personas que aprender francés online a través de esta app no pueden acceder a todas las funcionalidades de la plataforma en su versión gratuita y sí pueden hacerlo cuando acceden a la versión paga.

Algunos tips para estudiar francés online

Hay algunas personas que tienen mayor facilidad para estudiar idiomas, así como hay otras a quienes no les resulta tan fácil esta tarea. En cualquier caso, hay algunos tips que podrían hacer más sencillo el aprendizaje de francés online, así como de otras lenguas.

Hablar

Tal como ya se mencionó, hablar es una de las formas más efectivas de poner en práctica un idioma nuevo. Si bien a veces no es fácil porque el resto de las personas de la casa no sabe esa lengua, siempre es posible encontrar la forma de practicar el habla.

Practicar en la mente

Hay muchas personas que aprenden francés online pero que no tienen compañeros o no tienen con quién practicar en su casa, más todavía en tiempos de aislamiento. Es por eso que resulta clave que la práctica no se detenga; uno de los consejos más efectivos es practicar lo aprendido de francés online de manera mental. Se puede pensar preguntas y respuestas al mismo tiempo, idear frases, inventar conversaciones; cualquier metodología que mantenga activo lo estudiado en el curso de francés online puede hacer que sea más sencilla la práctica.

Se puede aprender francés online desde cualquier lugar de la casa

Siempre empezar por lo más fácil

En cada idioma hay, quizás, entre 50 y 100 palabras básicas. Estas 100 palabras más comunes equivalen al 50% de la comunicación hablada que utiliza una persona diariamente. Es por eso que siempre se aconseja empezar por lo más obvio y avanzar poco a poco hacia lo complejo. De todos modos, es importante no perder la constancia en el aprendizaje y tratar de mantenerse siempre al día con el estudio.

Si no tenés un pequeño diccionario, ¡compralo!

Actualmente ya no es necesario tener un diccionario debajo del brazo, ya que todos los diccionarios del mundo se pueden consultar a través de internet. De todos modos, en el formato que cada persona prefiera, se aconseja siempre recurrir al diccionario para adquirir y fijar el vocabulario aprendido en los cursos de francés online.

Escuchar y leer

La mayoría de los cursos de francés online tiene una sección donde se practica el lenguaje oral, sobre todo la parte de escuchar, aunque hay algunos que tienen opciones de practicar el lenguaje hablado. En el aprendizaje de cualquier idioma es importante practicar y nunca quedarse estancado, por lo que se recomienda elevar aún más y por fuera del curso de francés online, la práctica. Ver películas, leer, escuchar audiolibros, oir canciones, escuchar la radio, escribir; todas son técnicas que pueden contribuir a complementar el curso de francés online que cada persona está realizando.

Leer puede ayudar a reforzar todo lo aprendido en el curso de francés online

Siempre usar la tecnología a su favor

Un truco súper sencillo para complementar el aprendizaje de otras lenguas es cambiar el idioma de tu celular y de la computadora al idioma que se está aprendiendo. De esta manera, cada vez que se usa el celular o la computadora se podrá practicar el idioma sin siquiera darse cuenta.

De hecho, esta alternativa es muy recomendada porque, dado que las personas conocen las palabras de su celular y saben dónde están los comandos, les resulta más sencillo y familiar adquirir las nuevas palabras en el idioma que están aprendiendo.