Rating: Masterchef Celebrity se comió "crudo" al Cantando 2020

Subió el encendido de la TV en este súper lunes, como consecuencia de los estrenos, ya que se sumaron personas para ver la pantalla de Telefe

El "prime time" de la TV abierta porteña cambió este lunes con la llegada de Fuerza de Mujer y Masterchef Celebrity. Subió el encendido de la TV en este súper lunes, como consecuencia de los estrenos, ya que se sumaron personas para ver la pantalla de Telefe.

La pelea comenzó a las 21.15 con los últimos capítulos de Jesús, la novela de raíz bíblica y uno de los éxitos del año, que empezó a despedirse con picos de 13.4 al frente en su franja.

Del otro lado, Guido Kazcka anunció nuevos juegos y tuvo con una marca máxima de 12.4. Luego llegó el turno para Fuerza de Mujer en Telefe. La novela turca tuvo en su primer capítulo una marca máxima de 12.8 y por momentos no pudo con el ciclo de juegos de El Trece en competencia directa.

Después llegó la pelea de fondo: a las 22.35 comenzó Masterchef Celebrity, con Santiago del Moro y la presentación del jurado, las reglas y los participantes. Enfrente, Cantando 2020 tuvo un musical junto a Gladys la Bomba Tucumana, Karina la Princesita, Ángela Leiva y Rocío Quiroz.

El concurso de cocina arrancó con un piso de 12.8, subió a 15 y llegó a una marca máxima de 16.5, mientras que el certamen de eltrece tuvo picos de 9.7 en el musical. En la pista se presentaron Gladys la Bomba Tucumana con Rodrigo Tapari y Lola Latorre con Lucas Spadafora que tuvieron un fuerte enfrentamiento con Nacha Guevara.

Minutos antes de la medianoche, Educando a Nina capitalizó los buenos números del certamen gastronómico y lideró con 10 puntos mientras eltrece se mantenía en 7 en el corte.

Rating: las cifras de Masterchef Celebrity

La gran apuesta de Telefe debutó con muy buenos números de audiencia con una marca máxima de 16.5. MasterChef cuenta con 16 participantes famosos que deben pasar por diferentes desafíos de lunes a jueves a las 22.30, demostrando sus habilidades culinarias. El lunes se pudo ver a Claudia Villafañe y Fede Bal como los capitanes de los dos equipos de cuatrio participantes.

Esperan su turno para debutar con los cuchillos Moldavsky, Federico Bal, El Polaco, Iliana Calabró, Villafañe, "El Turco" García, Analía Franchín, Boy Olmi, Patricia Sosa, Mono de Kapanga, Victoria Xipolitakis, Ignacio Sureda, Sofía Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo.

El certamen de Telefe arrancó con el buen piso que le dejó Fuerza de Mujer, con 12.8 y trepó a 14 puntos, se mantuvo al frente en la franja hasta llegar a una marca máxima de 16.5. Resultó ganador el equipo de Fede Bal y el promedio provisorio fue de 15.6, lo más visto de la TV.

Los domingos a las 22.00 será la gala de eliminación en la que, cada semana, un participante deberá dejar la competencia. Serán evaluados por el jurado más exigente, conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

MasterChef Celebrity: Germán Martitegui se emocionó con el plato de El Polaco

La primera emisión de MasterChef Celebrity dejó algo muy claro: Germán Martitegui es el jurado más severo del trío de especialistas. Todos los participantes le acercaban con mucho temor sus platos al exigente chef y, en la mayoría de los casos, sus palabras eran de reprobación. Por ese motivo, fue una verdadera sorpresa cuando Ezequiel "el Polaco" Cwirkaluk logró destacarse con una preparación que conmovió a Martitegui.

Miembro del grupo rojo, el cantante fue el encargado de uno de los platos principales del menú grupal. Mientras su equipo debatía sobre quién se repartía cada preparación, el músico expresó: "¿Me dejan hacer el arroz con pollo a mí, que me sale bien? Yo pensé en un plato familiar porque es algo con lo que me siento cómodo, y lo hago una vez por semana porque a mis hijas les encanta".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe) el 5 de Oct de 2020 a las 8:01 PDT

Llegó la instancia en la que el jurado debía evaluar su preparación. El Polaco les acercó el arroz con pollo y comentó: "Con este plato no sé si la voy a romper, pero voy a quedar bien".

Cuando los especialistas lo probaron, se mostraron satisfechos. Donato de Santis consideró que el preparado fue "honesto y lindo, de los mejores que probamos hoy", pero la devolución que más sorprendió, por la emoción de sus palabras, fue la de Martitegui.

Luego de probar el arroz, Germán expresó: "A mí me emocionan cosas de la comida que a veces no tienen que ver con la comida en sí. Tenía una opinión de tu plato cuando lo vi, pero después contás que se lo hacés a tu familia. Y a veces la comida es más que lo que está en el plato. Eso me emocionó mucho, y ahí cambia la percepción que tengo de lo que hiciste".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe) el 5 de Oct de 2020 a las 7:53 PDT

Santiago del Moro percibió lo que le sucedió a Martitegui con esa preparación, no dudó en celebrar el trabajo de Cwirkaluk y agregó: "Se emocionó con tu plato, lo emocionaste con un arroz con pollo, y eso merece un aplauso". Antes de retirarse, y muy contento con los elogios, el músico concluyó: "Logré emocionar a uno de los jurados, así que me voy contento".