Películas para este fin de semana: 4 opciones con protagonistas jóvenes y reveladores

Los próximos grandes talentos del cine ya tienen presencia en las pantallas; Lily James, o Timothee Chalamet son algunos de los nombres más prometedores

Hay muchísimos actores en el mundo del entretenimiento, pero son pocos los que logran una continuidad en la pantalla grande. En una industria dominada por el éxito en la taquilla, el espacio para nombres desconocidos es muy reducido, y la razón es simple: lo nuevo no vende, lo que vende es la estrella. Sin embargo, si tenemos en cuenta las películas de los últimos cuatro años, podemos identificar a actores que crecen proyecto tras proyecto y que, gracias al reconocimiento que recibieron por parte de la crítica, hoy tienen agendas ocupadas con contratos de películas a filmarse próximamente.

A continuación, cuatro de talentos para seguir de cerca:

Lily James: la nueva Donna Sheridan

La actriz inglesa de 31 años apareció en la pantalla por primera vez en 2010. A partir de 2015, después de su participación en la reconocida serie Downtown Abbey, su nombre empezó a con más fuerza. Baby Driver, Darkest Hours y The Guernsey Literary Potato Peel Pie Society son algunas de las películas de las que formó parte (la última con papel protagónico). En 2018 su carrera dio un salto, con la precuela de Mamma Mia! -Mamma Mia! Here We Go Again. Este papel no solo le dio a James la posibilidad de mostrarse frente a los miles de fanáticos del musical, sino que le significó un gran desafío al interpretar a Donna Sheridan, el personaje de la mismísima Meryl Streep, en su versión más joven.

La película fue un éxito. Lo mejor de todo es que los personajes de los que nos encariñamos siguen estando, en este caso acompañados de su versión más joven. Nuevas canciones, nuevos paisajes, nuevas caras, nuevas voces, y todo el detrás de aquel pasado de Donna del que conocíamos poco y nada.

A esta película le siguió Yesterday, estrenada en 2019. En cuanto a sus proyectos por venir, el 21 de octubre estará disponible en Netflix su último trabajo: Rebecca -película que está basada en la novela con el mismo nombre-.

Timothee Chalamet: protagonista del éxito

Tiene solo 24 años, es franco-estadounidense y uno de los 10 actores mejor pagos de 2020. Trabaja en la industria desde chico. Sin embargo, podríamos decir que todo comenzó realmente en 2017, con la aclamada Call Me By Your Name.

Situada en Italia, en el verano de 1983, los padres de Elio (Chalamet) reciben en su casa a Oliver, un americano que está trabajando en su doctorado y viene a ayudar al padre de la familia, que lo toma como becario. El resultado, una historia de amor como pocas, donde las miradas, los gestos y el cuerpo son los que comunican – la palabra no abunda.

Al año siguiente, el film fue nominado a Mejor película y Chalamet como Mejor actor en los Oscars. Este fue el papel que le abrió las puertas a otros proyectos cinematográficos muy interesantes y que también tuvieron gran repercusión, como Lady Bird y Little Women.

Entre sus proyectos por venir se encuentran: The French Dispatch (2021), Dune (2021) y la secuela de Call Me By Your Name (con fecha aún por confirmar).

George Mackay: de los cortometrajes independientes a los Oscars

Es un actor inglés de 28 años que participó de varios cortometrajes independientes hasta que logró insertarse en la pantalla grande. Una vez allí, las propuestas comenzaron a ser cada vez más. Fue así que, luego de títulos como Sunshine on Leith, Marrowbone, Captain Fantastic y A Guide To Second Date Sex, apareció una oportunidad que marcó un nuevo rumbo para su carrera: 1917. Esta película, estrenada el año pasado, fue candidata a ganar el Oscar por Mejor película, puesto que terminó perdiendo contra Parasite.

La cinematografía de este film es algo a destacar. La iluminación, el sonido, los efectos especiales y, sobre todo, las tomas continuas de cada escena, crearon un increíble (y falso) plano secuencia de una trama que nos tiene boquiabiertos hasta el final, acompañando al personaje –un soldado británico- en su trayecto hacia destino –un viaje que debe hacer solo, y para el cual tiene que cruzar territorio enemigo, en plena guerra mundial-.

Por supuesto que esta película es para los amantes del género bélico, pero especialmente para los cinéfilos.

Taron Egerton: en la piel de Elton John

Egerton tiene 30 años y también es inglés. Entre sus películas más conocidas, se encuentran Kingsman: The Secret Service, Kingsman: The Golden Circle, y Robin Hood. En el 2019 obtuvo el protagónico de una película que dejó en evidencia su versatilidad: Rocketman, un musical basado en la vida de Elton John. La interpretación que realizó del famoso músico le valió el premio a "Mejor actor en un musical" en los Golden Globes 2020.

Decir que este musical simplemente ‘’relata la vida de Elton’’ sería reducirlo al mínimo. La película es mucho más que un recuento de hechos. Habla sobre la amistad y la enemistad con uno mismo, el poder, la debilidad y la resiliencia. Las áreas de maquillaje y vestuario se destacan notablemente, y Taron potencia ese trabajo con su habilidad a la hora de copiar los gestos del cantante. La película termina con un mensaje muy fuerte o, podría decirse, una caricia al alma. A Egerton, sin duda, le esperan grandes éxitos en el futuro.