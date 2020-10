Ibuprofeno y coronavirus: expertos aclaran si trae o no complicaciones

Se publicaron algunos estudios que afirman que el uso de ibuprofeno para tratar infecciones por coronavirus no está asociado a una mayor mortalidad

¿Ibuprofeno sí o ibuprofeno no? Desde el comienzo de la pandemia existe este interrogante y la comunidad médica se ha inclinado para un lado y para otro en diversos momentos. La realidad es que hasta que no se pudiera estudiar y probar en pacientes no había forma de saber con certeza si había una respuesta correcta.

Sin embargo, ahora la comunidad científica se ha acercado a una respuesta concreta basada en estudios. Diversas investigaciones señalaron que no hay riesgo en el uso de ibuprofeno en pacientes que tienen una infección por coronavirus.

De hecho, muchas agencias internacionales han confirmado los resultados de estos estudios y, en consecuencia, han revelado que no existe relación entre el uso de los medicamentos del grupo de los AINE (entre los que se incuyen el ibuprofeno y el naproxeno, entre otros) y la mayor mortalidad en pacientes con Covid-19. Entre esas entidades se encuentran la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Instituto de Salud Pública de Chile. Tal como se mencionó, todas ellas hicieron referencia a la falta de evidencia científica para respaldar las advertencias contra el uso de AINE en COVID-19.

El uso de ibuprofeno, según la evidencia, no empeora los síntomas de Covid-19

En este sentido, las entidades de control internacionales dieron un paso más. Aseguraron que existe una necesidad de contar con mayor información sobre cualquier efecto secundario de los AINE en el pronóstico y tratamiento de la enfermedad.

Cabe recordar que el ministro de salud francés y la Organización Mundial de la Salud (OMS) habían advertido acerca de los posibles riesgos de administrar este tipo de medicamentos en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Fue por ese motivo que comenzaron las preocupaciones en todo el mundo, dado que en algunos sitios el tratamiento elegido era el ibuprofeno.

Los resultados

Los resultados de los estudios observacionales recientes en pacientes de todo el mundo diagnosticados con Covid-19 informan que no hay asociación entre tomar AINE (incluidos ibuprofeno y naproxeno sódico) y el empeoramiento de los resultados clínicos.

Al principio de la pandemia se dijo que el ibuprofeno podía empeorar el cuadro

Según distintos autores, "el uso de AINE no está asociado con una mayor mortalidad entre los pacientes con Covid-19". En este sentido, en uno de los estudios detallan que "la administración de AINE no se asoció con mortalidad a los 30 días, hospitalización, ingreso en unidades de cuidados intensivos, ventilación mecánica o terapia de reemplazo renal en individuos daneses que dieron positivo para SARS-CoV-2".

Asimismo, en otro de los estudios se detalla que "el uso de ibuprofeno no se asoció con peores resultados clínicos, en comparación con paracetamol o sin antipirético". Al mismo tiempo, se concluye que "el uso de AINE y ACE-I / ARB antes del ingreso no está asociado con insuficiencia renal o aumento de la mortalidad".

Es así que la evidencia científica cada vez respalda más a la posición adoptada por las agencias internacionales, que indican que no existen riesgos en el uso de ibuprofeno en pacientes con Covid-19. De este modo, concluyen que "los consumidores pueden continuar con el uso de Ibuprofeno para tratar los síntomas de COVID-19, como también, dolores y fiebre con la tranquilidad."