La ácida respuesta de Alberto Fernández a un periodista: "Le recomiendo que hable con el psicólogo"

El Presidente Fernández tuvo un cruce de palabras con un periodista sobre el tema de la inseguridad que se vive en todo el país

El presidente Alberto Fernández brindó declaraciones sobre la coyuntura política, sanitaria, económica y social por la que está atravesando la Argentina.

Una de las consultas hechas al mandatario tuvo que ver con la inseguridad que se vive en todo el territorio. La pregunta fue hecha por el periodista de A24, Javier Díaz, quien frente a su preocupación y sensación de miedo por el creciente número de delitos en el país recibió una polémica respuesta por parte del Presidente: "Con sus sensaciones, lo que le recomiendo es que hable con el psicólogo", le dijo Fernández.

"Le quiero preguntar por el tema de la inseguridad, porque usted ha planteado que hay diferencias entre los mas vulnerables y los ricos; yo disiento en eso, porque todos son vulnerables a la inseguridad", había comenzando su consulta el periodista.

"Lo que quiero preguntarle es respecto de si hay una sensación de que se va por caminos diferentes, inclusive en el tema de la imputabilidad", continuó Díaz y preguntó: "¿Usted tiene pensado volver a hablar de la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que muchos de los delitos mas graves que se están cometiendo son de adolescentes, sobre todo (porque hay) sensaciones como en el sur donde todavía hay usurpaciones, y amenazan a la policía? Quiero saber una opinión".

A lo que el mandatario respondió: "Yo, sobre sus sensaciones lo único que le puedo recomendar es que hable con un psicólogo, eso me excede a mí".

"Sí, pero si yo tengo una sensación de miedo, es porque tengo miedo, y de eso tiene que encargarse el Estado", le retrucó el periodista.

Y el Presidente insistió: "Yo me limité a hablar de su concepto, sobre sus sensaciones no puedo hacer nada, son sensaciones suyas".

"Yo nunca dije que los ricos no tengan problemas de seguridad, dije que debemos desarrollar un plan para prevenir el delito en la calle, porque la calle es usada por los sectores más vulnerables, medios y bajos, eso tiene que ver con que están más expuestos", argumentó el Presidente sobre este tema.

Aumento en las jubilaciones y pensiones

Fernández también anunció que en diciembre el Gobierno dispondrá un aumento en las jubilaciones y pensiones, y recordó que durante el macrismo los haberes previsionales cayeron un 19% en términos reales.

"En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones, eso es seguro porque somos conscientes de que lo tenemos que hacer y además porque no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación. Ese es un compromiso que asumí y lo voy a cumplir", dijo esta mañana el jefe del Estado en declaraciones al canal A24.

"Cuando uno mira lo que pasó en el año, las jubilaciones mínimas de hasta 25 mil pesos le estuvieron ganando siempre a la inflación", agregó.

Respecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días para su discusión, el Presidente dijo que "en Argentina hubo una ley que funcionó durante años", en referencia a la que implementó el gobierno de Cristina Kirchner, que fue dado debajo durante la administración de Mauricio Macri y que ahora se buscará reponer.

"La ley del macrismo que estamos dejando de lado les hizo perder en términos reales un 19 por ciento de sus haberes", subrayó.

En este sentido, añadió que no comparte la mirada de muchos que "dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad se basa en dos puntos: la variación de los salarios y la recaudación, que es importante porque si no se recauda no se puede pagar".

Ley de Aporte Solidario a las grandes fortunas

Por otra parte, el Presidente también se refirió al proyecto del ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, que obtuvo media sanción esta madrugada en la Cámara de Diputados.

"No es un castigo a los ricos", dijo el Jefe de Estado, y consideró que debería "ser el inicio de un punto de arranque de una Argentina más solidaria".

En cuanto a las medidas que impulsará el Gobierno para reemplazar paulatinamente al IFE y los ATP, adelantó que de ahora en más esas ayudas económicas se volcarán hacia los sectores más vulnerables.

"La actividad económica se ha recompuesto en un 95 por ciento y no podemos seguir pagando el ATP a todos, sería ridículo. Con el IFE pasó algo parecido, en su momento detectamos a nueve millones de argentinos que estaban fuera del sistema y tratamos de llegar a todos", recordó el presidente Fernández.

En esta coyuntura, se direccionará "la ayuda a los sectores más vulnerables que tenemos perfectamente individualizados, con mejoras en los planes que ya existen, a través de una suma muy importante que estará entre 10 y 15 mil millones de pesos".

En cuanto a eventuales moratorias previsionales que contemplen la compleja situación del mercado laboral, aclaró que no se anima a "descartarlo".

"No lo estamos viendo, quizás en algún momento lo estudiemos", concluyó el presidente Alberto Fernández.