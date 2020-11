Un meteorito perforó el techo de su humilde casa y se volvió millonario

Josua Hutagalung estaba fabricando un ataúd afuera de su casa cuando de pronto cayó un meteorito en el techo de su casa. Le pagaron por él una fortuna

El destino, y la suerte, pueden cambiar la vida de las personas en cuestión de minutos. Eso fue precisamente le pasó a una familia del pueblo de Kolang, al norte de la isla de Sumatra, que, de pronto, vio cómo una extraña piedra del tamaño de una pelota de fútbol destrozaba el techo de chapa de su humilde casa ante su gran tristeza y desazón.

Pero lo que jamás se iba a imaginar el dueño de casa, Josua Hutagalung, que se dedica a fabricar ataúdes para las casas fúnebres de su ciudad, era que ese extraño objeto de color celeste era, ni más ni menos, que un meteorito de unos 4.500 años de antigüedad cuyo valor estimado ronda casi los 2.000.000 de dólares.

"Estaba trabajando en un ataúd, cerca de la calle, frente a mi casa, cuando escuché un ruido que hizo temblar mi hogar. Fue como si un árbol nos hubiera caído encima. Estaba demasiado caliente para recogerlo, así que mi esposa lo sacó con una azada y lo llevamos adentro. Como no sabíamos de qué se trataba se lo llevamos a un amigo que nos dijo que era un meteorito. No lo podíamos creer", le comentó Hutagalung al diario británico The Sun.

Así, el afortunado hombre le vendió el meteorito a un coleccionista estadounidense que le pagó una cantidad de dinero equivalente a 30 años de su trabajo, suficiente como para jubilarse y poder llevar adelante un viejo sueño: construir una nueva iglesia en su pueblo.

Cuerpo celeste millonario

Por lo general, los meteoritos tienen un precio por gramo y, según los expertos, su valor puede variar entre los 0,50 centavos y los 5 dólares por cada gramo que acusen en los balancines de las casas especializadas en su compra. Aunque, en algunos casos, de tratarse de trozos de meteoritos con determinadas particularidades su precio puede alcanzar los 1.000 dólares el gramo.

Y, como en este caso, los especialistas han identificado la roca que cayó en la casa de Hutagalung como una de esas variedades, la misma fue tasada en poco más de 1.800.000 dólares.

Un hombre se volvió millonario al vender este trozo de meteorito que perforó el techo de su humilde casa

Es que los expertos determinaron que la roca espacial, clasificada como Condrita carbonácea CM1 / 2, data de hace unos 4.500 millones de años, a la vez que confirmaron que se trata de uno de los hallazgos de meteoritos más importantes de toda la historia ya que, según los primeros análisis a los que fue sometido creen que contiene pistas para desbloquear la creación de vida en el universo

Si bien actualmente los fragmentos de este millonario objeto espacial están siendo custodiados en el Centro de Estudios de Meteoritos de la Universidad Estatal de Arizona (EE.UU.), los fanáticos de los meteoritos pueden comprar algunas de sus partes a través de la plataforma E-Bay a la cifra de 1.000 dólares el gramo.