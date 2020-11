Look que transforma, el programa de readaptación social de Farmacity ahora tiene su edición virtual

Es la primera experiencia de alianza público-privada que forma en belleza y cuidado personal de mujeres y del colectivo LGTBQ+, atravesada por la ley penal

Farmacity, compañía dedicada a la salud y al bienestar, junto a la Dirección Nacional de Readaptación Social, presentaron una nueva edición de "Look que Transforma", el programa de capacitación gratuita en belleza y cuidado personal para mujeres que se encuentran bajo régimen de prisión domiciliaria, que han sido liberadas recientemente o familiares de las personas liberadas.

"Desde Farmacity, estamos muy agradecidos de trabajar con la Dirección Nacional de Readaptación Social, que nuevamente nos abre las puertas. Alianzas público-privada como ésta generan las condiciones para trabajar en una verdadera inserción sociolaboral, y son herramientas imprescindibles para garantizar los derechos de las personas y brindar oportunidades reales de inclusión. En esta nueva edición también asumimos con gran esfuerzo de todas las partes el enorme desafío de romper la brecha digital que padecen las personas en situación de vulnerabilidad, posibilitando que la capacitación y contenidos sean totalmente virtuales. Eso también es trabajar para la inclusión y nos llena de orgullo", sostuvo Andrea Gualde, Directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity.

Por primera vez, debido al contexto actual, la nueva edición de "Look que Transforma" se realizó de forma virtual, contó con la adhesión de 12 participantes, de las cuales algunas se encuentran bajo régimen de arresto domiciliario, han transitado por contextos de encierro o, como en otros casos, son familiares de personas en conflicto con la ley penal. En ese sentido, esta iniciativa se focaliza en el empoderamiento de mujeres que son sostén de hogar, por lo que el compromiso no es solo con las personas privadas de su libertad sino también con sus grupos vinculares.

Cada una de las clases fue dictada por las asesoras de belleza de las tiendas Get The Look, quienes diseñaron los contenidos y el cronograma de actividades. Para el desarrollo de la capacitación se buscó una plataforma accesible a todas las mujeres, por lo que se conformaron grupos de WhatsApp. Además de las asesoras de belleza, cada grupo de WhatsApp contó con el seguimiento de los profesionales de la Dirección Nacional de Readaptación Social, con el objetivo de brindar un acompañamiento integral a cada participante.

Previo al inicio, Farmacity preparó los kit con los materiales necesarios para la realización de la cursada, los mismos fueron llevados a cada domicilio por la Dirección Nacional de Readaptación Social, con el fin de que todas cuenten con los materiales necesarios. Además, para seguir acompañando a las egresadas una vez finalizado el programa, la compañía certificó a las participantes y les entregó un maletín con productos profesionales para que puedan liderar su emprendimiento.

"Look que transforma es el resultado de un modelo exitoso de alianza público-privada, donde quienes participamos vamos aprendiendo de las sucesivas experiencias. Es un proyecto que nos une en la búsqueda del empoderamiento de las mujeres, y en particular en este caso, del colectivo LGBTQ+. Este proyecto visibiliza a un colectivo que en muchos casos atraviesa situaciones de vulnerabilidad, como con las mujeres atravesadas por la cárcel, asumiendo el desafío que implica deconstruir ciertos prejuicios para poder comprenderlo. Al mismo tiempo, es un proyecto que le brinda a las mujeres que no creían "merecer" una oportunidad, la posibilidad de desarrollar poyecto de vida sostenible para ellas y sus familias. Sin lugar a dudas es un proyecto que contribuye a construir sociedades más inclusivas", sostuvo Fiorella Canoni, Directora Nacional de Readaptación Social.

A partir de la articulación público-privada, "Look que transforma" ya son 53 las mujeres que egresaron del programa. Esta iniciativa busca contribuir con el empoderamiento, formación profesional, emprendedorismo, inserción sociolaboral del colectivo LGBTQ+ y mujeres participantes que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad.