¿Hubo negligencia?: abogado de la enfermera de Maradona dijo que se golpeó la cabeza luego de la operación y nunca lo revisaron

El abogado también contó que en los días previos a su muerte, Maradona tenía una frecuencia cardíaca elevada y no se tomaron medidas al respecto

El abogado de la enfermera contratada para asistir a Diego Armando Maradona en su casa del barrio San Andrés, del partido de Tigre, aseguró este lunes que el ex astro de fútbol tuvo una caída y se golpeó la cabeza días antes de morir, aunque no fue sometido a estudios a pesar de que había sido recientemente operado.

Además, contó que en los días previos a su muerte, Maradona presentaba una frecuencia cardíaca elevada para un paciente con problemas de corazón y que tampoco se tomaron medidas al respecto.

"Maradona se cayó el miércoles anterior a su fallecimiento, se cayó y se golpeó y tampoco lo llevaron a hacer una resonancia o una tomografía", aseguró Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien es testigo en la causa por la muerte del exfutbolista.

"Cuando se cae, lo levantan, no fue mayor el golpe, pero se golpeó el lado derecho de la cabeza, contrario al de la operación. Fue levantado y siguió su vida normal", agregó.

En una entrevista televisiva, Baqué contó que además Maradona presentaba problemas cardíacos y que "nadie tomó nota de los avisos que iba dando su corazón".

"Por los chequeos que le realizaba el enfermero del turno noche, Maradona tenia frecuencia cardiaca 115 y el día anterior al fallecimiento tenia 109, y todos sabemos que un paciente con problemas coronarios no puede superar las 80 pulsaciones por minuto. Maradona iba avisando que había problemas con su frecuencia cardiaca y no fue asistido con medicación", expresó.

Según informó Télam, el abogado dijo que el exfutbolista estaba bajo tratamiento psiquiátrico cuando, según opinó, debía estar bajo el seguimiento de un "equipo interdisciplinario", ya que "había dos cuestiones: una psiquiátrica y una clínica"

"Maradona se podría haber atendido en la clínica más lujosa del mundo y tenia un baño químico en la habitación; de no haber estado ahí (en la casa de Tigre) Maradona hoy estaría vivo", expresó Baqué.

Respecto del rol que tuvo su clienta en el cuidado del ex astro de fútbol, el abogado dijo que sólo trabajó en la casa nueve días y que en una sola oportunidad, el primer día, tuvo contacto con Maradona, quien la vez siguiente la despidió.

"Ella solamente lo trató el primer día, un viernes, y el lunes, cuando fue otra vez, Maradona la despidió, le dijo que se fuera y la gente que estaba con Maradona le dijo que se quedara (...) nunca más pudo atenderlo o constatarle los signos vitales, la medicación que le daba la psiquiatra ella se la daba al asistente de Maradona, que se la daba", detalló.

Para Baqué, Maradona "no estaba en condiciones de decidir" y pasaba "hasta tres días encerrado en su habitación sin siquiera ver la televisión".

"Maradona fue sacado de la clínica y lo trataron por un tema psiquiátrico de adicción al alcohol y creo, por lo que yo veo, que se olvidaron del tema del corazón", concluyó.

Historia clínica de Maradona revela "grave deterioro de salud"

Desde hace años que la salud de Diego Armando Maradona, el ídolo argentino fallecido el 25 de noviembre último, no era óptima y se encontraba cada tanto internado por distintas dolencias.

No era un paciente sencillo y estaba además acostumbrado a lograr su parecer. Quizás por eso en la Clínica Olivos, donde el 3 de noviembre se sometió a una neurocirugía, le hiciero firmar un acta al confirmar la externación por la cual pudo continuar su tratamiento en un domicilio particular en lugar de un hospital.

Según reveló el portal Data Clabe, tras la intervención para descomprimir la cavidad craneal presionada por un hematoma subdural, las autoridades del Swiss Medical Group recomendaron que Maradona permaneciera internado bajo férreos controles terapéuticos, con el objetivo de evitar las complicaciones que podría ocasionar un retorno a la flexible vigilancia de su entorno.

"A Diego lo tuvimos que atar para evitar que se arrancara la vía a través de la cual le suministrábamos la medicación prescripta", explicó una fuente del equipo que lo atendió durante su internación.

Un paciente como Maradona con un persistente cuadro de adicción requiere el apoyo del entorno al tratamiento médico. Quien debe ser objeto de la atención médica no puede decidir sobre los procedimientos más adecuados para su asistencia, pero no es lo que ocurrió con el excapitan y director técnico de la Selección argentina.

"Diego se retiró de la Clínica Olivos el 4 de noviembre tras la firma de un documento en donde. quien se presentaba como su médico de confianza -Leopoldo Luque- junto a sus hijas Dalma, Gianina y Jana, se comprometían a hacerse responsables de su atención, desoyendo las recomendaciones del equipo que lo asistía en su internación", relató a Data Clave una fuente con acceso a la historia clínica del jugador.

Swiss Medical le ofreció a la familia la asistencia de un servicio a domicilio que terceriza en la empresa MediDom. El dispositivo establecía una cobertura de enfermería 24 horas, con guardia pasiva de médico clínico y psiquiatra a disposición del paciente.

"El Jefe de la Custodia personal de Maradona tenía, además, el celular del Director de Emergencias Médicas de Swiss Medical para que, ante cualquier emergencia, no dudara en comunicarse", agregó la fuente consultada.

Para el 19 de noviembre la situación se había vuelto incontrolable para el mencionado médico neurocirujano y ese esquema de atención a domicilio, por lo que Luque se comunicó con la prepaga y pidió que le enviaran un médico para hacerse cargo de la atención.

La respuesta de Swiss Medical fue contundente. "Nosotros ya sostuvimos que al señor Maradona había que otorgarle otro tipo de atención médica y que este esquema domiciliario, no era el adecuado para su situación, por lo tanto no vamos a enviarle ningún profesional para que se sume a un plan asistencial con el que no concordamos", dijeron desde la prepaga, de acuerdo al mencionado portal.

Ese mismo día, Luque mantuvo una discusión a los gritos con Diego -algunos afirman, incluso, que el médico recibió golpes- tras la cual se retiró de la casa del country de Tigre donde había quedado alojado el paciente.

El cóctel de drogas

Swiss Medical asegura que las condiciones para la externación de Maradona no se cumplieron

Al momento de su externación, a Maradona se le suministraba por prescripción médica un coctel de fármacos que de acuerdo a Data Clave era el siguiente:

- Quetiapina: se trata de un fármaco neuroléptico, perteneciente al grupo de los antipsicóticos atípicos, utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia y de los episodios maníacos y depresivos severos del trastorno bipolar.

- Naltrexona: medicamento antagonista no selectivo de los opioides, muy usado en el tratamiento de la intoxicación aguda por opiáceos.

- Gabapentina: originalmente desarrollado para el tratamiento de la epilepsia, también es utilizado para el abordaje de las terapias de dolor, especialmente de origen neuropático.

- Venlafaxina: antidepresivo, inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina.

- Lurasidona: junto al litio, es un fármaco utilizado para tratar la depresión en adultos con trastorno bipolar. Se trata de otro antipsicótico atípico que funciona al cambiar la actividad de ciertas sustancias naturales en el cerebro.

- Omeprazol: es un medicamento que se utiliza para reducir la cantidad de ácido producida por el estómago. Habitualmente tiene por finalidad la de proteger el sistema gástrico.

- Complejo B: es el conjunto de las ocho vitaminas B, que tiene como beneficios el incremento de la energía celular, efecto analgésico ante los dolores neuropáticos y contribuye a la prevención de la anemia perniciosa, debido a que ayuda a la formación de glóbulos rojos en el organismo.

Este domingo efectivos de la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense, con la colaboración de la PFA, allanaron la casa particular y el consultorio privado de Luque, con la venia del juez de garantías de San Isidro Orlando Díaz, tras un pedido de la fiscal de Benavídez Laura Capra, a cargo del caso, junto al fiscal general del distrito John Broyad y los adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Tras la declaración de las hijas del ex jugador, la carátula de la investigación pasó a ser homicidio culposo. "En virtud de la prueba que se fue recabando se consideró necesario solicitar allanamientos en el domicilio y consultorio del profesional", expresaron fuentes de la investigación a Data Clave.

Se secuestraron del domicilio en 30 de septiembre al 1800, en la localidad de Adrogué, cinco computadoras tipo notebook, tres teléfonos celulares, documentaciones varias y recetarios. Y del consultorio en la clínica de Avenida del Libertador y Juramento, en el barrio porteño de Belgrano, se secuestró una computadora de escritorio, una notebook, un legajo personal del neurocirujano y un sello médico.

Quienes llevan adelante la pesquisa entienden que en la casa de Tigre "no existía ni personal ni instrumental suficiente para una internación domiciliaria de un paciente como Maradona: no se encontró un desfibrilador, ni la medicación adecuada para la reanimación ante un paro cardio-respiratorio", explicó un informante con acceso al expediente.

De hecho, en su declaración testimonial ante la justicia, la enfermera Dahiana Madrid –quien tomó su turno a las 6:30 del 25 de noviembre- aseguró que le hizo respiración boca a boca y masajes cardíacos a Maradona para intentar revivirlo "con resultados negativos".

En el parte que confeccionó para MediDom, Madrid detalla:

- "6.30 se toma la guardia, paciente descansa".

- "7.30 se lo escucha deambular dentro de su habitación diuresis + en baño portátil".

- "8.30 continúa descansando".

- "9.20 se niega a tomarse controles de signos vitales".

- "10.45 se me informa que la Dra. Cosachov (psiquiatra) viene en camino junto a psicólogo. Dicha Dra. refiere esperar para la administración de medicación, ya que modificará la misma".

- "11.55 Dra. Cosachov modifica medicación, se prepara, se le entrego e ingresa a habitación del paciente con el psicólogo Carlos" (Díaz).

- "Tras varios intentos de llamado, paciente no responde. Al salir comento que no despierta. Entonces ingresan su sobrino Joni y secretario Maxi. El familiar da la voz de alto. ‘Está inconsciente’".

- "12.10 ingreso rápidamente a la habitación y constato que no tiene pulso, comienzo a realizar RCP básico y solicito a personal de seguridad privada que realice entrada de oxígeno (boca a boca). Pido que llamen a emergencias quien arriba a domicilio 12.17 hs".

- "Se realiza RCP aproximadamente 30 minutos luego arriban cuatro ambulancias más, se realiza maniobras RCP avanzadas. Se coloca vía periférica para la administración de medicación. Todo personal de salud se turna para realizar maniobras".

Este lunes, Swiss Medical agregará documentación a la ya presentada el pasado viernes ante la justicia para completar toda la información relacionada con la historia clínica de Maradona y la actuación del equipo profesional que lo asistió al momento de su externación de la Clínica Olivos. "Y remarco externación porque se trató de confundir utilizando el término alta y a Maradona nunca se le dio el alta, sólo se autorizó su externación bajo estrictas condiciones que, evidentemente, no fueron cumplidas", agregó otra fuente.