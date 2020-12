Alquilar por un año con posibilidad de compra: así seduce el real estate uruguayo a los inversores argentinos

Para mantener el sector activo pese a los efectos de la pandemia, los desarrolladores inmobiliarios uruguayos han implementado un nuevo modelo de negocio destinado a captar inversiones desde este lado del Río de la Plata.

Se trata de la opción de alquilar apartamentos por un año con opción de compra tras ese período. Esto ofrece a los argentinos, además, un recurso para proteger su capital en un mercado estable como el uruguayo.

Esto sumado a los incentivos fiscales que decretó el Poder Ejecutivo de Lacalle Pou en los últimos meses, colaboró en mantener la vitalidad del mercado inmobiliario uruguayo en un año atípico.

Según El Observador, a esta tendencia se sumaron otras como el housing -una modalidad de alquiler para empresas en edificios-, o los nuevos edificios que se están levantando, los cuales integran espacios público-privados, diseñados para la participación de la vecindad en sus servicios.

En Montevideo y Punta del Este las empresas del sector afirman tener buenas ventas, mientras que para otras hay sobre todo promesas sobre la mesa.

Los negocios que mueven la aguja

Montevideo, Punta del Este y otras ciudades esteñas están tentando a los argentinos con alto poder adquisitivo

Fabián Kopel, presidente de Kopel-Sánchez (Ventura), afirmó a El Observador que están trabajando fuertemente en el área de la vivienda promovida, e ingresando en otros proyectos bajo la ley de grandes proyectos inmobiliarios, sobre todo en Parque Rodó.

Comentó que en el mercado hay también nuevas iniciativas con incentivos fiscales, que funcionan bien en zonas como Pocitos y Punta Carretas.

Ventura tendrá la primera torre exonerada de impuestos en Carrasco, bajo la ley de vivienda promovida, pero con características de confort. "Es una novedad que haya una torre exonerada de impuestos en esa zona", destacó.

A su entender, los proyectos de viviendas promovidas no tienen marcha atrás, y el último cambio legal hará que los promotores miren más a los proyectos más chicos y no tanto a los grandes como hasta ahora.

Otras propuestas son las que integran diseños de vancuardia con espacio público en las instalaciones, e incluyen espacios de coworking o restaurantes. Ese tipo de propuestas edilicias las están ofreciendo en Carrasco. "No son construcciones de alta gama, pero sí de gran comodidad, cuestan 30% por encima de lo que se paga en el Centro. Son demandas por los argentinos y por ejemplo por quienes trabajan en Zonamerica", comentó.

Sobre las ventas, Kopler sinceró que aún no han cubierto las expectativas, dado que muchos argentinos esperar poder venir a Uruguay para invertir.

"A nosotros sí nos ha movido la aguja el interés de los argentinos que viven en Punta del Este. Allí hay gente de 60 años para arriba, con buena situación económica, que se están tomando un año sabático acá", dijo Néstor Sztryk, director de Sztryk Real Estate Lab.

Por medio de un decreto, el Ejecutivo redujo en julio el monto del patrimonio necesario que se debe tener en Uruguay para obtener la residencia fiscal: bajó desde US$ 1,7 millones a unos US$ 377 mil y se exige una permanencia en el país de menos 60 días al año. Al respecto, Sztryk señaló: "A Uruguay es fácil entrar, aunque no es fácil salir de Argentina".

En Montevideo, Sztrik Real Estate Lab está ofreciendo un sistema de edificios al costo (al que están acostumbrados los argentinos), que está calando bien, afirmó el empresario.

Y quedan pocas unidades por colocar en Le Parc III, en Punta del Este. "Mucha gente (por los argentinos) quiere alquilar por un año con opción de compra. Buscan probar cómo es vivir en Uruguay para luego dar el salto más definitivo", explicó Martín Valdes, gerente comercial de Criba.