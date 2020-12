Ginés le echa leña al fuego a la polémica con Pfizer: "Pareciera que no le tienen fe a la vacuna"

El ministro de Salud reiteró que la compañía farmacéutica puso condiciones "inaceptables" para firmar acuerdos para comercializar la vacuna contra el COVID

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró este lunes no entender "las exigencias de Pfizer" para concretar la venta de vacunas contra el coronavirus a la Argentina y afirmó que "pareciera que no le tienen fe" a la misma.

Pfizer fue uno de los primeros laboratorios del mundo que inició conversaciones con el gobierno argentino para concretar la venta de vacunas contra el coronavirus cuando todavía no había vacunas ni certezas sobre el momento en que estarían disponibles. Incluso, en el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires se realizó uno de los ensayos clínicos más importantes del mundo.

Después de muchos meses, el desarrollo científico empezó a tener la aprobación de los entes reguladores de todo el mundo para empezar a ser inoculado, pero una contrversia impidió que la Argentina estuviera en la lista de países con acceso a esas dosis.

En ese contexto, González García, argumentó que desde el laboratorio pidieron "condiciones inaceptables" para firmar los acuerdos, pero evitó dar detalles porque -argumentó- rigen cláusulas de confidencialidad que invisten la negociación.

Sin embargo, trascendió que los impedimentos están vinculados con la inmunidad jurídica que Pfizer pretendía tener en el país ante eventuales consecuencias adversas de la dosis en la población.

"No entendemos por qué tienen tantas exigencias, pareciera que no lo tienen fe a la vacuna", afirmó este lunes el ministro en una entrevista concedida al periodista Víctor Hugo Morales en AM 750.

En ese sentido, el funcionario remarcó que "si con alguna firma ha sido generosa la Argentina, ha sido con Pfizer".

"Les ofrecimos la estructura para que hicieran el estudio clínico acá, hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren. Y la verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra ley, más allá de que no sería lo más digno para un país", repasó el ministro.

Sin embargo, dijo que el gobierno de Alberto Fernández tiene la intención de seguir negociando con el laboratorio estadounidense, cuyas vacunas empezaron a ser aplicadas en Estados Unidos y en gran parte de Europa.

Estas fórmulas representan un desafío logístico importante para la Argentina, ya que las dosis deben ser conservadas y transportadas por debajo de los 80 grados.

Cuál es la principal traba

Aparentemente, la principal traba que impidió la firma de los contratos con Pfizer fue un agregado realizado en el Congreso a la ley que se discutió y se aprobó por pedido de la compañía farmacéutica. La norma le otorga indemnidad a los desarrolladores de la vacuna "excepto en casos de negligencia".

"Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir en los contratos que celebre para la adquisición de vacunas cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial (...) con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos", dice la ley promulgada el 6 de noviembre. Esa palabra, "negligencia", es la que pide ahora Pfizer que sea removida del texto.

La Argentina iniciará el martes su campaña de inmunización con las primeras 300 mil vacunas de Sputnik V adquiridas en Rusia.

El titular de la cartera sanitaria reveló que en enero llegarán otras 5.000.000 dosis. En las proyecciones oficiales surge que a fines de marzo empezaría la distribución masiva de la fórmula de Oxford desarrollada por Astra Zeneca y producida -en parte- en la provincia de Buenos Aires. Paralelamente, hay conversaciones iniciadas con dos proveedores chinos (Sinopharm y Sinovac) y con Janssen (propiedad de Johnson & Johnson).