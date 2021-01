Vende agua embotellada y ya superó a Warren Buffet en la lista de los 10 empresarios más ricos del mundo

Zhong Shanshan, presidente de la empresa Nongfu Spring, especializada en la producción de agua embotellada, estableció un nuevo récord de riqueza. Ahora es más rico que el multimillonario estadounidense Warren Buffett y es la persona más adinerada de Asia.

Su fortuna aumentó en 13.500 millones de dólares y alcanzó los 91.700 millones a principios del 2021, según el Índice de Milmillonarios de Bloomberg. Ahora es la sexta persona más rica del planeta.

Es la segunda vez que un chino entra en el top ten del ranking del mundo. Previamente solo el magnate inmobiliario Wang Jianlin lo había logrado en 2015 al ser el octavo en la lista. Nadie más del continente llegó a colocarse en un alto puesto en la clasificación compilada por Bloomberg desde su publicación en 2012.

Además, Zhong destronó a Mukesh Ambani de la India como la persona más rica de Asia y le falta poco para entrar en el club privilegiado de los individuos que han conseguido amasar una fortuna de más de 100.000 millones de dólares.

De hecho, el mismo Buffett ha quedado fuera de ese grupo, ya que posee una riqueza de 86.200 millones de dólares. Podría haber estado allí si desde 2006 no hubiese donado más de 37.000 millones de dólares a cinco fondos benéficos.

Zhong Shanshan es bautizado en China como el Lobo Solitario, ya que trata de evitar involucrarse en grupos de negocio o en la política. También se le conoce por hacer público al fabricante de vacunas Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise en abril del 2020. Como resultado de su salida a bolsa, sus acciones se han disparado más de un 2.800%.

Los inversores no paran de adquirir las acciones de las empresas que venden bienes de consumo mientras el país asiático muestra señales de que su economía se está recuperando de la pandemia. Mientras tanto, los analistas se han vuelto cada vez más optimistas con Nongfu. Las acciones de esta empresa subieron un 18% en los dos primeros días de venta del 2021 y han aumentado su valor un 200% desde su cotización en bolsa de septiembre, informa Sputnik Mundo.

