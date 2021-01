Estos son los países que mejor y peor manejaron la pandemia, según un nuevo ranking

Según los autores del estudio, Argentina y China no figuran en lista por falta de datos públicos disponibles sobre los diagnósticos

A más de un año del inicio de la pandemia persiste la rendición de cuentas. El Instituto Lowy de Sídney lanzó su índice de desempeño de coronavirus (Covid Performance Index), un ranking que mide diferentes variables para determinar el éxito (o fracaso) de aproximadamente 100 países (no incluye la Argentina) en el combate contra el coronavirus.

Los países se clasificaron en categorías amplias, por regiones, sistemas políticos, tamaño de la población y desarrollo económico, para determinar si existen variaciones significativas entre los diferentes tipos de estados en el manejo de la pandemia.

Brasil registró más de 218.000 fallecidos por coronavirus , el país con más muertos desúes de Estados Unidos

Para medir el desempeño relativo de los países en diferentes puntos de la pandemia, este índice interactivo rastreó seis medidas de Covid-19 en los 98 países para los que había datos disponibles. El período examinado abarca las 36 semanas posteriores al centésimo caso confirmado de Covid-19 de cada país, utilizando los datos disponibles hasta el 9 de enero de 2021. Se calcularon promedios móviles de catorce días de nuevas cifras diarias para los siguientes indicadores:

Casos confirmados

Muertes confirmadas

Casos confirmados por millón de habitantes

Muertes confirmadas por millón de habitantes

Casos confirmados como proporción de los tests (tasa de positividad)

Tests por cada 1000 habitantes

Luego, se calculó un promedio de esos indicadores para países individuales en cada período y se normalizó para producir una puntuación de 0 (peor desempeño) a 100 (mejor desempeño). En conjunto, estos indicadores apuntan a qué tan bien o mal los países manejaron la pandemia en las 36 semanas posteriores a su centésimo caso confirmado de Covid-19.

Los mejores y los peores

¿El mejor alumno? Nueva Zelanda. La noticia no resulta una novedad ya que el gobierno de la primera ministra Jacinda Ardern fue elogiado en numerosas ocasiones por sus sorprendentes resultados. El país prácticamente erradicó el virus con cierres de frontera "tempranos y drásticos", confinamientos y pruebas de diagnóstico.

Además de Nueva Zelanda, Vietnam, Taiwán, Tailandia, Chipre, Ruanda, Islandia, Australia, Letonia y Sri Lanka, están entre los 10 primeros por su respuesta. Uruguay ocupa el puesto número 12 del ranking, señaló la Agencia AFP.

¿Y el peor alumno? Brasil. Le siguen de abajo para arriba México, Colombia, Irán, Estados Unidos, Bolivia, Panamá, Omán, Ucrania y Chile.

Brasil ha registrado más de 218.000 fallecidos por coronavirus, el país con más muertos por detrás de Estados Unidos.

Los dos países más poblados del continente americano tenían en común gobiernos de líderes nacionalistas populistas que han minimizado activamente la amenaza del Covid-19, ridiculizado el porte de mascarilla, se opusieron a los confinamientos e incluso se contagiaron con el virus.

"En la totalidad de los países analizados, la respuesta ha sido bastante mediocre", señala el estudio

Por su lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) calificó ayer de "preocupante" y "crítica" la incidencia de la pandemia en Brasil, donde se registran "gran cantidad de casos y muertes" en Brasilia, Sao Paulo y Bahía.

Ante esta situación y la aparición de una nueva cepa en el país, Colombia siguió los pasos de Portugal, Turquía, Marruecos y Perú y decidió suspender todos los vuelos con Brasil a partir del viernes, mientras que Alemania prevé reducir su tráfico aéreo con el gigante sudamericano.

Argentina no figura en la lista. China -donde emergió el virus a finales de 2019- tampoco está incluido en la lista por falta, según los autores, de datos públicos disponibles sobre los diagnósticos.

Según los autores del estudio, Pekín ha tratado de manera agresiva de manipular la percepción pública sobre su manejo de la pandemia y demostrar que su sistema autoritario es preferible a la democracia, muchas de las cuales han fracasado en la crisis.

Todos los hicieron más o menos

El Instituto Lowy asegura que no hay un claro ganador cuando se trata de saber qué sistema político gestionó mejor la pandemia. Más bien, en la práctica, en la totalidad de los países analizados, la respuesta ha sido bastante mediocre.

"Algunos países han gestionado la pandemia mejor que otros, pero la mayoría de los países se han destacado solo por un desempeño insatisfactorio", señala el estudio.

Países pequeños, con poblaciones por debajo de los 10 millones de personas han mostrado algunas ventajas. "En general, los países con menos población, sociedades más cohesionadas e instituciones capacitadas tienen una ventaja comparativa a la hora de manejar crisis globales como la pandemia", dice el estudio.

Hasta el momento, más de 100 millones personas se contagiaron con el virus y 2,2 millones murieron desde diciembre de 2019.

Los 10 países que más personas vacunaron

La vacunación contra el coronavirus en el mundo ya comenzó. Semanas atrás empezaron a distribuirse las dosis por los distintos países del planeta y se dio por iniciado ese proceso de inmunización tan necesario para poder combatir la enfermedad y evitar que la pandemia se perpetúe en el tiempo.

La cantidad de personas vacunadas en cada país depende de la campaña que se haya hecho, de las dosis que se hayan comprado, de la obligatoriedad de la vacunación, entre otros factores. En base a todos ellos, hay algunos países que se posicionan dentro de los 10 con mayor proporción de población que ha recibido la inmunización.

Our World in Data, un sitio que depende de la Universidad de Oxford, ha monitoreado muchas de las variables relacionadas a la pandemia desde el primer momento. Los casos positivos, los testeos realizados, el número de fallecidos, la tasa de mortalidad y de letalidad, entre otros, fueron algunos de los puntos clave que el sitio analizó y que publicó durante todo el 2020, no solo a nivel mundial, sino país por país.

Ahora también comenzaron a explorar todo lo relacionado a la vacunación, sobre todo las dosis aplicadas en los países de los que pudieron obtener los datos necesarios. De acuerdo a esa información y al ranking que hicieron desde el sitio inglés, entonces, estos son los 10 países con mayor cantidad de población vacunada.

1. Estados Unidos

Con más de 15 millones de personas vacunadas, Estados Unidos es el país con mayor cantidad de dosis aplicadas hasta el momento.

La vacunación contra el Covid-19 ya ha alcanzado a millones de personas en todo el mundo

2. China

China se posiciona como segundo país con más personas vacunadas. El país oriental lleva 15 millones de habitantes vacunados.

3. Reino Unido

A continuación se ubica el Reino Unido, pero muy por debajo de los 15 millones de hombres y mujeres que se han vacunado en China, por un lado, y en Estados Unidos, por otro.

En la nación gobernada por Boris Johnson, donde recientemente apareció una nueva cepa de coronavirus, se vacunaron a 4,7 millones de personas.

4. Israel

Israel ha aplicado 2,8 millones de vacunas entre su población, un número muy elevado cuando se lo compara con el total de sus habitantes. Cabe mencionar que, aunque se encuentra cuarto en este ranking, el país ha crecido exponencialmente cuando se habla de esta variable.

5. Emiratos Árabes Unidos

En los Emiratos Árabes se han vacunado a 2,07 millones de personas.

6. Alemania

Alemania es el segundo país europeo que aparece en este listado. Allí se han vacunado 1,22 millones de personas, aunque la curva de crecimiento de la vacunación el país tiene una evolución constante. En otras palabras, no ha crecido exponencialmente como sí ha sucedido con Israel, por ejemplo.

En el país gobernado por Angela Merkel se han aplicado más de 1 millón de vacunas

7. Italia

Otro país europeo. En Italia se han colocado casi la misma cantidad de vacunas que en Alemania. 1,21 millones de italianos han recibido la vacuna contra el coronavirus.

8. Rusia

Rusia, el país que se encuentra bajo la mirada del mundo por el desarrollo de la Sputnik V, ha vacunado a 1 millón de personas.

9. India

En la India la cantidad de personas vacunadas es menor a un millón; de hecho, es el primer país que tiene una cifra más baja que el millón de habitantes. De acuerdo al último relevamiento realizado por el estudio citado, son 674.835 los hombres y mujeres vacunados.

10. Francia

585.664 personas recibieron la inmunización contra el Covid-19 en Francia.