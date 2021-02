Esta es la idea de Bill Gates para evitar la próxima expansión de un virus mortal

Bill Gates es una de las voces que más se escucha cuando se habla del coronavirus y de la pandemia. Esto es así porque en 2015, en el marco de una charla TED, alertó acerca de la llegada de una posible pandemia en el corto plazo.

Recientemente, ha anunciado que la pandemia de coronavirus cambiará para siempre el mundo. Puntualmente, los cambios se manifestarán en las relaciones laborales y sociales, que es evidente que han cambiado para siempre.

Es por eso que desde el primer momento en que comenzó a expandirse el coronavirus el filántropo comenzó a advertir acerca de la importancia de combatir el coronavirus y sobre cómo enfrentar situaciones futuras.

El fundador de Microsoft tiene una idea, entonces, para evitar que toda la situación que vivió el planeta se vuelva a repetir. En un vídeo que se publicó en su plataforma Gates Notes señala qué acciones se deben tomar en todo el mundo con la idea de prevenir la llegada de otra pandemia.

When it comes to preventing pandemics, scientific tools alone aren’t enough. We also need new capabilities, including a global alert system and infectious disease first responders (or what I like to call a pandemic fire squad): https://t.co/53Rf5uvjub pic.twitter.com/rTmM7STl6U — Bill Gates (@BillGates) February 1, 2021