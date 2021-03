Para que planifiques: cuándo es el próximo feriado de marzo y cuáles vienen en abril

Este mes no habrá fin de semana largo ya que el feriado es inamovible. Para el próximo, los argentinos tendrán que esperar hasta Semana Santa

Ya estamos acercándonos al próximo feriado. Se trata del miércoles 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y se mantendrá en el día correspondiente ya que es un feriado inamovible.

Ese día es tradición, si bien en 2020 no se pudo concretar debido a la pandemia de Covid-19, que las organizaciones de Derechos Humanos organicen actos y movilizaciones multitudinarias para celebrar la lucha por la memoria en este feriado.

Tampoco se decidió para esta fecha utilizar el recurso que tiene el Poder Ejecutivo de definir días como "feriado puente con fines turísticos" de manera de enlazar esta fecha fundamental con el fin de semana.

Esos feriados "puente" en 2021 serán el lunes 24 de mayo, previo a la conmemoración de la Revolución de Mayo; el viernes 8 de octubre, antes del Día del Respeto a la Diversidad Cultural; y el lunes 22 de noviembre, luego del Día de la Soberanía Nacional.

Esto quiere decir que para el próximo fin de semana largo los argentinos tendrán que esperar hasta Semana Santa, celebración religiosa que tendrá lugar a principios de abril. Si bien el Jueves Santo figura en el calendario como "día no laborable", el viernes 2 de abril es otro de los feriados inamovibles en conmemoración de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.

Es por eso que los feriados de abril conformarán un fin de semana largo de cuatro días.

¿Por qué es feriado el 24 de marzo?

El feriado del 24 de marzo se propone como una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia argentina reciente.

El 24 de marzo es de hecho uno de los feriados más recientes declarados por Ley en la Argentina.

Se trata del día elegido por el gobierno nacional para conmemorar en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El objetivo de instituir este feriado fue construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente.

En las escuelas, el feriado del 24 de marzo de hecho se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local, comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º establece: "Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976".

Feriados de marzo 2021: Pésaj o Pascua Judía

La Pascua Judía en 2021 está en el calendario oficial de feriados los días 28 y 29 de marzo

En la Argentina los miembros de la colectividad judía también celebrarán en marzo la Pascua Judía o Pésaj. En 2021, esa conmemoración está indicada en el calendario oficial del Ministerio del Interior los días domingo 28 y lunes 29 de marzo.

No obstante, esta fiesta religiosa con la cual se conmemora el fin de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, se celebra durante ocho días.

Pésaj se festeja cada año el 15 de Nisan de acuerdo al calendario hebreo. Esto aproximadamente ocurre cada año entre fines de marzo y mediados de abril en el calendario gregoriano. Además coincide con la llegada de la primavera en el hemisferio norte.

Pésaj es una de las festividades más importantes en los hogares judíos y la cena familiar es la protagonista central. Se llama Séder (significa "orden", porque sigue un orden ritual) y está llena de simbolismos que recuerdan el éxodo y la liberación de Egipto hace unos 3.200 años cuando, guiados por Moisés, salieron del imperio entre los siglos XIV y XIII a.C.

La tradición dice que quien se encuentre fuera de Israel debe rezar con el corazón en dirección a Jerusalén, de este modo, los rezos llegan al Muro de los Lamentos y suben directamente al Cielo.

El término Pésaj, que en español se asocia con la Pascua, se traduce literalmente como "salto", y viene de la creencia, según la Torá, de las Siete Plagas que Dios envió a Egipto para que el Faraón deje salir a su pueblo.

En este sentido, Pésaj es entendido como el "pasaje a la libertad del pueblo de Israel".

¿Qué feriados quedan en 2021?

Mirá todos los feriados y fines de semana largos que quedan en el año y planificá tus descansos

Tras el feriado del 24 de marzo quedarán muchos otros por disfrutar en 2021.

En el mes de abril se juntan la conmemoración del 2 de abril con la Semana Santa, que cae los primeros días del cuarto mes.

con la que cae los primeros días del cuarto mes. El 1º de mayo, Día del trabajador, es el siguiente feriado del calendario, que cae sábado , por lo que pasará un poco más desapercibido de lo común.

es el siguiente feriado del calendario, que cae , por lo que pasará un poco más desapercibido de lo común. El siguiente feriado de mayo es el día 25, en conmemoración a la Revolución de Mayo.

En junio se recuerdan el Día de la Bandera , 20 de junio, y el día del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, el día 21.

, 20 de junio, y el día del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, el día 21. El 9 de julio, Día de la Independencia, también es feriado y cae viernes.

también es feriado y cae viernes. En agosto, el clásico feriado del 17 , conmemoración del fallecimiento de San Martín , pasa al día 16.

el clásico feriado del , conmemoración del , pasa al día 16. En septiembre hay días no laborables relacionados a quienes profesan la religión judía, pero no hay feriados nacionales.

El siguiente feriado es en octubre , el día 12, cuando se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, que pasa al lunes 11.

, el día 12, cuando se conmemora el que pasa al lunes 11. En el mes de noviembre está el feriado por el Día de la Soberanía Nacional y en diciembre llegan los feriados tradicionales: 8 y 25.

¿Qué fines de semana largos quedan en 2021?

Estos son todos los feriados de 2021 de acuerdo al calendario oficial del Ministerio del Interior

Como ya dijimos, el feriado del 24 de marzo no conformará un fin de semana largo y por ende el próximo será recién en abril.

En el siguiente fin de semana largo, el tercero del año, coinciden dos conmemoraciones. La primera es la Semana Santa, que también es una celebración de la religión católica en la que se conmemoran los días previos al fallecimiento y la resurrección de Jesús.

La conmemoración del 2 de abril está relacionada a la historia y a la memoria del pueblo argentino. El 22 de noviembre de 2000 el gobierno nacional estableció el 2 de Abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas.

El 25 de mayo se recuerda en Argentina un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que tuvo lugar en el año 1810. Este año el feriado inamovible del 25 de mayo cae martes, por lo que las autoridades decidieron que el 24 sería feriado con fines turísticos. De esta manera, ese fin de semana se transforma en un fin de semana largo.

El mes de junio tiene dos fechas importantes que hacen que el fin de semana del 19 y 20 de junio sea fin de semana largo. El día 20, que cae domingo, es feriado por la conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, popularmente conocido como Día de la Bandera, en homenaje a que Belgrano fue el creador de este símbolo nacional. Entre ambas forman un fin de semana largo que las personas podrán disfrutar como más les guste.

En junio hay dos fines de semana largos gracias a los feriados

El 17 de junio se conmemora el paso a la inmortalidad del general Miguel Martín de Güemes, motivo por el que es feriado nacional. Sin embargo, como es trasladable, se corrió al día lunes 21, de modo que el fin de semana se transforma en un fin de semana largo.

El 9 de julio de cada año se conmemora el Día de la Independencia, que tuvo lugar el 9 de julio de 1816, apenas seis años después de la gesta conocida como Revolución de Mayo. Este año el 9 de julio cae viernes y forma un fin de semana largo ideal para quienes disfruten de los destinos de invierno.

Otro de los fines de semana largos del año tendrá lugar en agosto. El día 17 de ese mes se conmemora el paso a la inmortalidad, del General San Martín, quien liberó a la Argentina y a otros países de la región.

Si bien el día 17 cae martes, las autoridades decidieron pasarlo al lunes 16 para formar un fin de semana largo.

La conmemoración por el fallecimiento de San Martín se pasa al lunes 16, por lo que es fin de semana largo

El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, anteriormente conocido como Día de la Raza. Dado que en septiembre no hay feriados nacionales, el siguiente feriado y fin de semana largo después del 17 de agosto es el 12 de octubre.

El 12 de octubre cae martes, pero las autoridades decidieron pasarlo al lunes 11. Sin embargo, este fin de semana será extra large. ¿Por qué? Porque también se agregó un feriado con fines turísticos el viernes 8.

El siguiente feriado y fin de semana largo es el 20 de noviembre, momento en el que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Si bien el feriado cae viernes, se agrega un día más el día lunes 22, que es un feriado con fines turísticos.

Al finalizar este fin de semana largo se terminan este tipo de feriados en el 2021, dado que los dos feriados que hay en diciembre caen miércoles (el 8 de diciembre) y sábado (el 25 de diciembre).

¿Qué diferencia a un feriado de un día no laborable?

¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable?

Más allá de los feriados nacionales por fiestas patrias, hay fechas que solo algunos trabajadores tendrán libres, ya sea por motivos religiosos o por decisión de su empleador.

Sucede que no es lo mismo un feriado nacional que un día no laborable, aunque ambos se rigen por la Ley 27.399.

La jornada considerada como "no laborable" sí afecta a la administración pública y esa es la principal diferencia entre ambas.

"No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

Cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

La Ley de Contrato de Trabajo especifica en su artículo 167 que "en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple".