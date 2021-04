Chile: un país ejemplar en su campaña de vacunación, cerca del colapso sanitario por el aumento de contagios

El 80% de la población pasa Semana Santa confinada después de las nuevas medidas del Gobierno, que acaba de cerrar las fronteras

Los chilenos pasan Semana Santa confinados a pesar de que el país lidera la vacunación en América. Con el 36% de inmunizados con una dosis, el porcentaje de Chile solo es superado en el mundo por Seychelles, Israel, Reino Unido y Emiratos Árabes. Sin embargo, el país acaba de cerrar sus fronteras porque bate récord de casos de coronavirus y la ocupación hospitalaria crece vertiginosamente.

La situación preocupa pese a que una tercera parte de la población está vacunada

La paradoja chilena es que pese a que más de una tercera parte de la población ya está vacunada, casi el 80% -residente en el área metropolitana de Santiago y otros núcleos urbanos- tiene restringidas sus actividades por las medidas dictadas hace unos días por el Gobierno ante el rápido aumento de casos.

Los contagios superaron este viernes los 8.112 una cifra récord desde que comenzó la pandemia hace un año, al igual que la ocupación de unidades de cuidados intensivos, que era de 2.804, más de la mitad en la capital chilena y su extrarradio, donde en las últimas tres semanas los pacientes de camas críticas han crecido un 50%. Quedan muy pocas camas libres de vigilancia intensiva en el país, porque la ocupación ya es del 96%, señaló La Vanguardia.

Piñera pidió paciencia

Las autoridades muestran cada día su preocupación. El presidente Sebastián Piñera pidió "paciencia" a los chilenos y recordó que "la protección de las vacunas no es inmediata". El mandatario conservador vió eclipsada la exitosa campaña de inmunización por la irrupción de la segunda ola del virus y ahora le llueven críticas al Gobierno por haber realizado una generosa desescalada durante los meses del verano austral, cuando la ciudadanía disfrutó de sus vacaciones con pocas restricciones.

Los epidemiólogos alertaron durante el verano del probable crecimiento de casos y de la propagación del coronavirus por el país durante las vacaciones, y también del riesgo de importación de las nuevas cepas, como la brasileña, después de reabrirse las fronteras para que los chilenos pudieran volver a viajar al extranjero.

El ministro de Salud, Enrique París, está en el ojo del huracán ante el recrudecimiento de la pandemia y cada vez más voces piden a Piñera un recambio en la cartera. París se vio envuelto esta semana en una polémica al acusar a The New York Times y The Washington Post de "ponerse de acuerdo" para criticar a La Moneda.

Debido a la crisis, el Gobierno postergará las elecciones

Ambos diarios estadounidenses publicaron el martes textos donde coincidían en afirmar que el exitismo del Gobierno por la campaña de vacunación y el relajamiento de las medidas de protección provocaron un exceso de confianza en la población. Por otra parte, muchos medios internacionales, incluido La Vanguardia, también publicaron esta semana informaciones sosteniendo la misma tesis.

Al criticar a esos periódicos estadounidenses, París defendió la actuación del Gobierno sacando pecho de la campaña de vacunación y aclaró que siempre dijo que los efectos de la inmunización completa no se iban a ver hasta junio. "Tenemos que dar una luz de esperanza a los chilenos y la vacuna es una luz de esperanza; pero nosotros hemos dicho hasta el cansancio que eso se va a obtener el 30 de junio", afirmó el ministro.

Por su parte, The New York Times replicó a París mediante un tuit donde el diario neoyorquino aseguró que "trabaja para reportar la verdad e interrogar al poder y lo seguiremos haciendo".

El propio París consideró el rampante aumento de casos como "preocupante". Las fronteras han vuelto a quedar cerradas esta semana y solo podrán ingresar a Chile los chilenos o extranjeros residentes después de realizar una cuarentena obligatoria de cinco días en un hotel que deberán pagar los viajeros, antes de completar el aislamiento en el domicilio, si es que no resultan positivos.

La campaña de inmunización se inició a finales de diciembre, cuando Chile se convirtió en el primer país sudamericano en empezar a vacunar. Con 19 millones de habitantes, el país suma más de 23.000 muertos y más de un millón de contagios.

Una muestra de la gravedad de la crisis sanitaria es que Piñera solicitó al Parlamento un aplazamiento de las elecciones municipales, regionales y a la Convención Constitucional que debe redactar la nueva carta magna chilena. Los comicios están previstos para el 10 y 11 de abril, pero se prevé que el Congreso los postergue al 15 y 16 de mayo mediante una ley que con toda probabilidad será aprobada en los próximos días, con el aval de la oposición, después de que lo propusiera el Colegio Médico de Chile.

La rápida expansión de la segunda ola de la covid es igual de preocupante en todo Sudamérica y especialmente en el Cono Sur, donde ya están llegando los primeros fríos del otoño. Con la excepción de Brasil –con un Gobierno negacionista-, la mayoría de países, como Argentina, también restringieron en los últimos días el ingreso a su territorio. Sin embargo, Perú y Ecuador, donde la pandemia también está golpeando con fuerza, mantienen la fecha de sus elecciones presidenciales para el 11 de abril.