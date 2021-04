Preocupación: los casos de coronavirus crecen exponencialmente y se incrementaron un 65% en la última semana

En un contexto nacional donde la provincia de Buenos Aires representa el 49% de las nuevas notificaciones, y la ciudad de Buenos Aires el 11%

El promedio de contagios reportados a diario de coronavirus ascendió esta semana a más de 12.000, un 65% más que los siete días previos, en un contexto nacional donde la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires volvieron a concentrar el 60% de las nuevas notificaciones.

"Hace varias semanas que el crecimiento de casos es exponencial, eso significa que los nuevos casos diarios de hoy son más que los de ayer (siempre contemplando promedios); lo que sucede es que en los últimos días el crecimiento se aceleró; en los términos que hablábamos a principio de la pandemia diría que se acortó el tiempo de duplicación", explicó este sábado a Télam el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga.

Según los datos del Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el promedio de casos diarios al jueves 1 de abril era de 12.162, un 65% más que la semana anterior (7.337) y un 74% por encima del de hace 14 días (6.979).

Se observa la internación de personas más jóvenes, pero es pronto para afirmar que es una tendencia

Haciendo un repaso del comportamiento de la curva, Aliaga describió que "después del Carnaval los casos dejaron de bajar a nivel país; no obstante, hasta hace una semana en el interior de la provincia de Buenos Aires seguían descendiendo, en el resto del país estaban estabilizados y en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) subían lento".

Situación #COVID19 en ArgentinaConfirmados: 9.902 | Total: 2.373.153 casos Fallecidos: 82 | Total: 56.023Ocupación camas UTI: 3.619Porcentaje ocupación total camas UTI adulto: - Nación: 55,9%- AMBA: 61,9%Reporte completo????https://t.co/be4GiHOwpj — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) April 2, 2021

AMBA complicada

"Hoy en AMBA los casos comenzaron a subir muy fuerte, incluso en el Gran Buenos Aires más que en la Ciudad y casi todo el territorio de Argentina se encuentra con una curva ascendente, con algunas excepciones como Jujuy o Salta", sostuvo Aliaga, exdecano de Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y actual secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham.

En los cuadros que elabora el GIBD, las cuatro jurisdicciones que más casos están reportando son la provincia de Buenos Aires, que representa el 49% de las nuevas notificaciones; Ciudad, el 11%; Córdoba, el 8% y Santa Fe, el 7%.

"En el hospital está aumentando la cantidad de pacientes en terapia intensiva con Covid-19 y es muy probable que en los próximos días se vuelva a expandir la cantidad de camas de terapia como se hizo el año pasado durante la primera ola, porque la ocupación de las camas de UTI tradicional ya es muy alta", describió el médico infectólogo Martín Hojman, del Hospital Rivadavia.

En el hospital está aumentando la cantidad de pacientes en terapia intensiva con Covid-19

El especialista sostuvo que "lo que estamos viendo es una internación de personas más jóvenes, pero todavía no podemos decir que esto es una tendencia".

El porcentaje de ocupación total de camas UTI adulto es del 55,9% en el país.

Teniendo en cuenta las variables de incidencia (cantidad de casos acumulados en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes) y razón (cantidad de casos en los últimos 14 días versus la cantidad de casos de los 14 días previos), hasta la semana pasada sólo las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires estaban con "alto riesgo".

Sin embargo, esta semana ingresaron a esa categoría Chubut, Corrientes, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Sólo en Catamarca, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Salta los casos no crecieron respecto a los 14 días previos.

Aliaga señaló que "hasta la semana pasada la explicación que encontrábamos al aumento de casos era la habilitación de actividades, como la escuela, porque siempre que se van abriendo ramas el contagio aumenta, pero eso no puede ser el motivo de este salto, aunque sin duda hay razones multicausales".

En este contexto, el investigador sostuvo que para explicar esta aceleración "una hipótesis posible es que haya comenzado a circular más fuerte alguna de las variantes más contagiosas, como la del Reino Unido -de la que ya sabemos que hay circulación comunitaria-", aunque aclaró que "no es algo que hoy se pueda afirmar con contundencia".

Para Hojman, "el comienzo del frío, el inicio de clases -que independientemente de las aulas hace que haya más personas viajando en transporte público- y la circulación de las nuevas variantes pueden ser algunos de los factores que influyen en este incremento".

En el mismo sentido, el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga, señaló que "los primeros fríos hicieron que nos empecemos a reunir más puertas adentro; por otro lado, a las actividades con alto riesgo de contagio que ya teníamos habilitadas como bares, restaurantes y gimnasios, se fueron sumando otras como cines y boliches, y las escuelas".

"El acople de la habilitación de actividades, el efecto estacional y la disminución progresiva de los cuidados puede ser la razón del incremento, incluso de la aceleración, aunque también puede estar influyendo la circulación de la variante del Reino Unido", concluyó.

Es posible contagiarse después de vacunarse

El viernes por la noche el presidente Alberto Fernández contó, a través de su cuenta de Twitter, que había dado positivo en un test de antígenos, aunque todavía estaba a la espera del resultado de la prueba PCR.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Pero, ¿no estaba vacunado? Sí, se había aplicado la vacuna Sputnik V, al igual que muchos otros argentinos. En este sentido surge el interrogante acerca de las vacunas y un posible contagio. ¿Es posible contagiarse un vez vacunado?

La respuesta es sí. La persona que se aplica la vacuna contra el Covid-19 desarrolla anticuerpos que ayudan al organismo a combatir el virus en caso de que se contagie.

La aplicación de la vacuna contra el Covid-19 evita enfermar gravemente, pero no impide que la persona se contagie

¿Qué tipo de protección ofrecen las vacunas contra la covid-19?

En general, hay dos tipos principales de inmunidad que es posible lograr con la aplicación de las vacunas.

Una es la llamada "inmunidad efectiva", que puede evitar que un patógeno cause una enfermedad grave, pero no puede evitar que ingrese al cuerpo o haga más copias de sí mismo.

La otra es la "inmunidad esterilizante", que sí puede impedir la infección e incluso prevenir casos asintomáticos.

Lo ideal es que una vacuna logre producir inmunidad esterilizante, pero rara vez se logra.

¿Cuál de estos dos tipos de inmunidad proporcionan las vacunas contra la covid-19?

"En pocas palabras, no lo sabemos, porque son demasiado nuevas", afirma en un artículo de la BBC Future Keith Neal, profesor emérito de epidemiología en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido.

Hasta el momento, la eficacia de las vacunas se ha medido por su capacidad de prevenir el desarrollo de síntomas, pero aún no hay datos suficientes para saber si también son capaces de evitar la infección.

Algunas investigaciones, sin embargo, ya han comenzado a medir si las vacunas pueden bloquear la infección, y los expertos esperan que en las próximas semanas y meses se obtegan resultados más dicientes.

Estudios recientes de las vacunas de Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna sugieren que estas vacunas podrían tener el potencial de reducir la la transmisión del virus.

Estos estudios, sin embargo, tienen limitaciones o aún están en revisión. Es decir, sus resultados aún no son concluyentes.

"Suponemos que todas las vacunas van a tener un nivel de capacidad de bloqueo de la infección", dijo la doctora Zulma Cucunubá, epidemióloga del Imperial College London, en el programa #TuMundoBBC, a finales de enero.

Cucunubá, sin embargo, advierte que para tener esa certeza faltan más ensayos de largo plazo, diseñados específicamente para medir esa capacidad de bloqueo de la infección.

¿Vacunarte evitará que contagies a otras personas?

"La respuesta es: no sabemos". Así lo explica la web de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, al tiempo que indica que faltan más datos para dar una respuesta definitiva a esta pregunta.

A su vez, desde Harvard aseguran que es posible que una persona vacunada pueda tener el virus replicándose en su nariz y garganta, incluso si está protegida contra la enfermedad.

Ahora, también es posible que la respuesta inmune que genera la vacuna y que impide que la persona se enferme, también reduzca la cantidad de virus en la nariz y la garganta, al punto de que sea poco probable que pueda contagiar a otros.

Sin embargo, esto no es seguro, todavía no es posivble hacer una afirmación categórica: "Necesitamos más investigaciones para estar seguros", indica el portal de Harvard.

Por eso, hay que mantener los cuidados

Al igual que se mencionó en otras oportunidades y tal como han destacado los expertos, las medidas de cuidado todavía son necesarias. La pandemia no ha terminado y la inmunidad de rebaño no se ha alcanzado. Esto implica, por un lado, que la cantidad de casos sigue creciendo y los contagios todavía son muchos, y por otro lado, que todavía no hay suficiente cantidad de personas vacunadas.

Entonces, dado que todavía hay una gran parte de la población que carece de inmunidad y que puede enfermarse, y sabiendo que los vacunados pueden contagiar, las medidas de cuidado y seguridad todavía son muy importantes. La distancia social, el uso de barbijo y el lavado de manos todavía resultan esenciales. Asimismo, se aconseja no reunirse en grupos de muchas personas y evitar compartir mates, cubiertos, bebidas, entre otros objetos.

El uso de barbijo, entre otras medidas de seguridad sanitaria, todavía es muy importante

El plan de vacunación en Argentina

En los últimos días de marzo, la Argentina recibió 1.200.000 dosis: el viernes 19 de marzo llegaron 330 mil Sputnik V; tres días después arribaron otras 500 mil vacunas desde Moscú y el viernes último, 370 mil más, todos en vuelos de Aerolíneas Argentinas.

En tanto, esta semana se prevé en total un arribo de casi 2.000.000 de dosis, entre las cuales se cuenta la primera partida de 218.400 del mecanismo Covax, que llegaron el domingo al aeropuerto de Ezeiza y corresponden a las elaboradas por Oxford/AstraZeneca; y otras 300 mil de la vacuna Sputnik V que arribaron el último martes.

Las dosis, luego del procedimiento de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, son distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días, tras la autorización de uso de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat).

Desde fines de diciembre, Aerolíneas Argentinas se encuentra realizando operaciones de vuelo especiales con el objetivo de traer vacunas al país.

En los 10 vuelos completados hacia y desde la Federación Rusa se trajeron 3.969.0000 dosis elaboradas por el Instituto Gamaleya, lo que sumado a las 904.000 dosis de Sinopharm del primer vuelo de Aerolíneas hacia la República Popular, hasta ahora, la cantidad de vacunas que llegaron al país en vuelos de Aerolíneas Argentinas es de 4.873.000.