Barbijos transparentes: por qué conviene usarlos y qué características deben tener

No todos los barbijos transparentes son adecuados para prevenir el contagio del COVID-19. Enteráte qué condiciones deben cumplir

Por más que muchas de las personas de riesgo de contraer el nuevo coronavirus ya estén vacunadas o tengan anticuerpos por haber contraído el virus, es importante que sigan aplicando las medidas de cuidado correspondientes, incluyendo el uso de mascarillas. En ese marco, se propone la opción de los barbijos transparentes.

Los barbijos transparentes no son una moda y poco tienen que ver con una cuestión estética.

Se utilizan para continuar incluyendo en la sociedad a las personas con cualquier tipo de limitación auditiva que necesiten para comunicarse leer los labios de la persona que les habla.

Pero no por ser barbijos transparentes se trata de mascarillas mejores o adecuadas para prevenir el contagio del nuevo coronavirus.

A continuación te presentamos los detalles de por qué es conveniente utilizar barbijos transparentes y qué características deben tener para ser efectivos para evitar la propagación del COVID-19.

Por qué usar barbijos transparentes

Es válido recordar que en la Argentina en este momento sigue siendo obligatorio el uso de barbijo en el espacio público. No obstante, nada dice la normativa sobre cómo deben estar compuestos esos tapabocas o si debemos utilizar barbijos transparentes.

Por eso fue que desde abril de 2020, poco después de que entraron en vigencia las reglas para el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), activistas y organizaciones que luchan por los derechos de las personas sordas e hipoacúsicas reclaman que los trabajadores en servicios declarados "esenciales" -como cajeros de supermercado, agentes de policía o personal de salud- utilicen barbijos transparentes o máscaras faciales para poder leer sus labios o gestos.

Este pedido es el eje de un video que se volvió viral y de un petitorio en Change.org, así como de cientos de publicaciones en las redes sociales en los que además solicitan "más empatía" y la "capacitación en lengua de señas" para todas las personas que trabajan en atención al público, junto con el uso de barbijos transparentes.

Las personas hipoacúsicas reclaman que trabajadores de rubros esenciales utilicen barbijos transparentes para facilitar la comunicación

"Para la comunidad sorda como para todos aquellos que tenemos algún tipo de dificultad auditiva, el barbijo significa una doble barrera: distorsiona el sonido dificultando aún a quienes tienen buena audición comprender lo que se está diciendo, e impide leer los labios, que en algunos casos es una ayuda fundamental", dijo a Télam Rosario García, presidenta de la Fundación San Francisco de Asís, dedicada a promover las posibilidades de desarrollo de la persona sorda o con hipoacusia.

"Estamos conscientes de la necesidad de usarlo, pero para quienes tenemos problemas auditivos, el barbijo conlleva una dificultad adicional a la de estar aislados, que es la de no comprender lo que se nos dice en caso de necesitar ir a la farmacia, comprar comida o ir al médico", agregó al enfatizar la importancia de los barbijos transparentes.

Para García, una posible solución a este problema la constituyen las máscaras faciales o los barbijos transparentes "que permiten ver la boca" y que deberían usar "la policía, los cajeros de supermercados, personal de salud y todos aquellos considerados servicios esenciales".

García, por su parte, contó que, desde que la gente usa barbijo tradicional, tiene "enormes dificultades" y que muchas veces se va de un comercio "sin haber entendido nada".

"Ninguna de las personas que me atendió intentó comunicarse por señas o escribió en un papel lo que quería decir, solo repitieron lo que querían decir hasta que nos cansamos ambos", dijo.

En tanto, la Asociación Fordes Comunitaria de Alejandro Korn, lanzó una petición a través de la plataforma de Change.org para la "conformación de una comisión multidisciplinar para evitar barreras a discapacidad en cuarentena".

El pedido, dirigido al Gobierno nacional, al porteño y a la Agencia Nacional de Discapacidad, advierte, entre otras cosas, que "el uso de barbijo o tapaboca produce también barreras comunicacionales y sociales en la discapacidad mental-intelectual, imposibilitando lecturas gestuales, generando incertidumbres y hasta temores".

"Algunas personas están cuestionando los barbijos transparentes diciendo 'por qué no usan lenguaje de señas', pero no todos los sordos están 'señados´ y muchos no son totalmente sordos", dijo a Télam la presidenta de Fordes, la psicopedagoga Lorena Passini.

Barbijos transparentes: para qué sirven

¿Por qué es importante utilizar barbijos transparentes?

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 466 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 34 millones son niños.

Si bien en la actualidad existen diversas soluciones para tratar esta patología, es importante que quienes se ven afectados por ella puedan comunicarse y desenvolverse en la vida cotidiana y por eso es que es clave que las personas incorporen el hábito de utilizar barbijos transparentes mientras dure el requerimiento de cubrir la boca y la nariz para prevenir los contagios de COVID-19.

Para que esta medida de prevención no se transforme en una barrera más, activistas y organizaciones que luchan por los derechos de las personas con hipoacusia incentivaron el uso generalizado de máscaras faciales o barbijos transparentes que dejan al descubierto la boca, resaltando la importancia de su uso en todos los servicios considerados esenciales, como, por ejemplo, agentes de policía, cajeros de supermercados y personal de la salud.

Cómo deben ser los barbijos transparentes

Al igual que todos los tapabocas, los barbijos transparentes son solo efectivos si se colocan correctamente. Esto quiere decir que los barbijos transparentes tienen que cubrir nariz, boca y mentón para evitar la propagación del virus.

Además, es importante fijarse que cumple la especificación UNE 0065 o la normativa europea CWA 17553. Ambas certificaciones son internacionales y se pueden confirmar cuando se compran barbijos transparentes.

Al igual que ocurre con las máscaras de PVC, los barbijos transparentes pueden empañarse al hablar y hay partículas que se liberan y los ensucian. Por eso sigue siendo muy importante su higienización, de manera que no dejen de cumplir su función de permitir la visión de los labios y la cara.

Es posible evitar parte del empañamiento pasando por el interior de los barbijos transparentes un jabón de tipo neutro y un trapo seco antes de usarlo.

Distintos tipos de barbijos transparentes

Barbijos transparentes Leaf de silicona

Al inicio de la pandemia, la empresa norteamericana Leaf lanzó el primer tapabocas transparente registrado por la FDA (U.S. Food and Drug Administration), un elemento con capacidad de filtrar el aire según el estándar N99 que, además, cuenta con características especiales como la auto-purificación gracias a la incorporación de la luz UV-C.

Fabricados con silicona transparente de grado médico, estos barbijos transparentes proporcionan un ajuste universal para que la cara no se oscurezca o empañe a la hora de hablar, lo que permite mantener boca y nariz visible. Además, al verse la cara, permite desbloquear los celulares.

Los barbijos transparentes de Leaf están disponible en cuatro tamaños para el ajuste perfecto en niños o adultos. Además, es reutilizable (aseguran que dura un mes) y de alta calidad, aunque su precio no es tan accesible.

En el caso de los barbijos transparentes de Sonar Moda, la marca de la diseñadora argentina Sol Ungar, además de tener una transparencia de PVC en el frente, incorporaron etiquetas en braille.

El tapaboca "está realizado con una transparencia de PVC, que a diferencia de otros barbijos con la misma propuesta, posee un bolsillo interno para poder utilizar una tela cuando se necesite tapar el fondo", detalló a Télam la profesional que diseña barbijos transparentes.

Ese bolsillo "brinda el poder sentir que estamos eligiendo el diseño. También, todos los materiales que se están utilizando con transparencia, llegado un momento, transpiran, y con esta posibilidad de poner una tela de algodón o similar, contendría el sudor en los momentos necesarios y en lo que necesitamos que se vean nuestros labios, se saca".

Ungar destacó que las respectivas etiquetas de composición en sistema braille y tipografía legible están porque quienes "tienen discapacidad visual necesitan saber de qué esta hecho, qué es lo que se ponen en la cara, cómo se lava, cómo se cuida".

Motivos para usar barbijos transparentes

Los barbijos transparentes sirven para incluir a personas con dificultades de audición

El uso de barbijos transparentes es importante porque posibilita la comunicación de las personas que sufren pérdida auditiva. Se trata de una opción que debería ser utilizada por todos, ya que, además de prevenirnos del contagio, también incluye a la comunidad hipoacúsica, facilitando el desarrollo de sus actividades.

"El barbijo o tapabocas convencional genera distorsiones y disminuye la voz del que habla, dificultando la comprensión de lo que se está diciendo aún a quienes gozan de una buena audición. Por otro lado, al cubrir la boca, el apoyo visual desaparece, generando un doble aislamiento en aquellas personas padecen hipoacusia y aún no pudieron comenzar ningún tratamiento", explicó la Lic. María Laura Carral, directora del departamento clínico de la marca MED-EL de soluciones auditivas.

Además de ofrecer barbijos transparentes para que la pandemia no sea una forma de desconexión con personas hipoacúsicas, esta empresa brinda los siguientes consejos para facilitar la comunicación con personas que sufren esta patología:

Trate de hablar en dirección a su rostro, ya que es muy probable que sepa leer los labios, y evite colocarse a contraluz.

Hablar de forma pausada, clara y natural, evitando exagerar el movimiento de los labios o silabear. Las expresiones corporales y faciales son de suma importancia para completar los sonidos del habla.

Evitar llevar las manos a la cara, comer, masticar o fumar mientras se está hablando.

Si el mensaje es breve e implica cifras, direcciones o nombres propios, pregúntele si lo prefiere por escrito.

Si quiere colaborar en la comunicación, puede colocarse de frente y repetir lo que los demás dicen.

Si observa que el interlocutor no entiende lo que se le está diciendo, repita la frase.

Barbijos transparentes: ¿son efectivos?

Barbijos transparentes que no se ajustan en la nariz no son efectivos contra el COVID -19

No todos los barbijos transparentes son efectivos para combatir la transmisión del COVID-19.

Como ya dijimos, los barbijos transparentes, al igual que los tradicionales, deben cubrir tanto la nariz como la boca y el mentón para cumplir con esta función primordial.

Una de las versiones de los barbijos transparentes que muchos influencers y deportistas han empezado a usar es de plástico y tiene su fijación en la pera, no en la nariz como el modelo regular.

Según un artículo publicado en el sitio 20minutos.es, el Consejo General de Enfermería (CGE) advirtió que los barbijos transparentes hechos de PVC que están popularizando algunos "influencers" y personajes famosos no protegen frente al nuevo coronavirus. En consecuencia, advirtieron que pueden resultar perjudiciales para la salud, no porque hagan daño, sino porque no cumplen la función, que es proteger a la persona y a quienes se encuentran a su alrededor.

La institución afirmó, además, que para aquellas personas que padecen discapacidades auditivas o del habla hay otras alternativas. Para ellos, se ha certificado un modelo de tela transparente que cumple con todos los estándares de respirabilidad y filtración exigidos en relación al COVID-19.

Esto significa que hay una alternativa más segura que los que están hechos de PVC y tienen fijación en la pera, que los expertos indican que no protegen contra el contagio ni previenen que el virus salga del cuerpo.

El barbijo del CONICET filtra el 97% de polvos y gotículas

En la Argentina el modelo que se popularizó no es precisamente de barbijos transparentes, pero si es efectivo para cumplir con la función de prevenir los contagios.

Fue un grupo de científicas y científicos del Conicet, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de San Martín (UNSAM), con el apoyo de la pyme textil Kovi, que lanzaron un nuevo barbijo con capacidad filtrante de más del 97% para polvos y gotículas.

Se trata del barbijo Atom Protect N95 Plus (FFP2), que "supera en capacidad filtrante al modelo original y contienen cuatro capas de protección", de acuerdo a lo que informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.