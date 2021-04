Cómo descargar música gratis de forma segura y legal

Hay muchos lugares donde podemos descargar música gratis en Internet, pero no todos son seguros. Como hacerlo sin infringir derechos de autor

No en todas partes en la Argentina funciona la conexión por WiFi a Internet, por eso siempre es conveniente descargar música gratis a nuestra computadora o celular para poder seguir escuchando mientras no estamos en línea.

Hay muchos lugares donde podemos descargar música gratis en Internet, pero no todos son seguros. En algunos sitios abundan los programas de malware o spyware que luego afectan nuestros dispositivos.

Asimismo, es necesario que sepas que hay formas de descargar música gratis que son completamente legales.

En este artículo te contamos cuáles son los mejores sitios para descargar música gratis de forma segura y legal.

Cómo descargar música gratis legalmente

¿Sabías que podés descargar música gratis de Amazon o Last.fm?

Descargar música gratis implica hacerlo desde aplicaciones y páginas en las que artistas independientes deciden publicar sus canciones de forma gratuita.

En cambio, la música "mainstream" tiene su correspondiente copyright y no puede descargarse de forma legal, salvo pocas excepciones que son definidas por los propios artistas y sus sellos discográficos.

Amazon

Algunas de ellas podés encontrarlas nada menos que en el portal de comercio electrónico más grande del continente. Sí, quizás no lo sabías pero Amazon ofrece a sus usuarios la posibilidad de descargar música gratis.

La plataforma tiene una enorme variedad de miles de canciones de música gratis y te permite elegir entre oscuras creaciones indie y música clásica y los éxitos de los Foo Fighters (cuyas canciones Saint Cecelia y Iron Rooster están disponibles para su descarga gratuita en el servicio).

El proceso es rápido y sin complicaciones. Funciona igual que si compraras una canción que cuesta dinero en Amazon, pero sin tener que pagar. Simplemente, agregá una canción a tu carrito de compras y esta será tuya.

Last.fm

Otro servicio muy popular es el de Last.fm. Probablemente lo conozcas como una plataforma para streaming de contenido muy similar a Spotify. Funciona básicamente como una especie de servicio de radio, pero además cuenta con la opción de descargar música gratis.

Se puede acceder a través del enlace "Descargas de música gratis" en la parte inferior de su página y ofrece una biblioteca bastante diversa que abarca desde Sufjan Stevens hasta The Glitch Mob. No todas las canciones ofrecen esta opción, pero al menos no tenés que registrarte para descargar las que están disponibles.

Entonces, lo primero que tenés que saber es que hay sitios web y buscadores donde podés descargar música gratis sin infringir sus derechos de autor.

Esto es muy importante, sobre todo si lo que querés es descargar música gratis para usar en tus proyectos o contenidos de redes sociales. Las principales plataformas de videos y redes sociales pueden retirar tu material o incluso cancelar tu cuenta si detectan que estás usando material protegido por derechos de autor en tus publicaciones sin abonar por él.

Por eso siempre es conveniente descargar música gratis de bancos de sonido sin copyright.

Descargar música gratis sin derechos de autor

Estos son los mejores bancos de sonido desde donde podés descargar música gratis sin infringir derechos de autor

SoundCloud

Sin dudas la mejor recomendación para descargar música gratis sin derechos de autor desde un banco de contenidos de audio es SoundCloud.

SoundCloud es básicamente el YouTube para compartir música: cualquier persona puede publicar sus canciones especificando si el contenido se puede descargar o si solamente se puede escuchar en línea. La comunidad de usuarios de este sitio es muy activa y tiene una elegante interfaz, con una útil barra de navegación en la parte superior, y acceso directo a las aplicaciones móviles del sitio.

No todas las canciones disponibles en Souncloud son gratuitas y sin derechos de autor, pero podrás descargar música gratis de múltiples artistas.

Podés navegar en Soundcloud por artista, género, popularidad y últimos lanzamientos. También hay una sección del sitio dedicada a canciones lanzadas por licencias de Creative Commons, lo que significa que podés descargarlas y mezclarlas a tu antojo.

Otros sitios

Algunos de los mejores sitios web para descargar música gratis sin infringir derechos de autor son los siguientes

BeatPick

BeatPick es un portal con una amplia selección de pistas entre las que elegir para descargar música gratis. Podrás licenciarla sin costo para el uso que le quieras dar, en películas, televisión, anuncios, música de fondo para espacios públicos, teléfono y cualquier otro uso multimedia.

Bensound

Bensound es otra página que ofrece descargar música gratis pero con necesidad de atribución al autor que compuso la música si la utilizás para algo más que escucharla. A cambio, tenés la libertad para utilizarla en tus proyectos multimedia, como videos de YouTube, webs o animaciones. Pero no se pueden usar en audiolibros, en podcasts, en la producción de canciones derivadas o en remixes musicales.

ccMixter

ccMixter es un portal al que cualquier músico puede subir sus producciones y los usuarios pueden descargar música gratis. Si utilizás esos temas en alguno de tus videos, deberás dar el crédito a su creador. Además, la página también tiene secciones de música gratuita para el uso comercial y listas específicas de canciones para películas, proyectos comerciales y juegos.

Filmmusic

Filmmusic es un portal que ofrece música gratuita para que utilices en cualquier proyecto. Utiliza una modalidad gratuita y otra de pago. Si optás por la opción de crear una cuenta gratuita no tendrás que pagar nada, pero tendrás que darle crédito al artista al que pertenece la pista que usás.

FreePD

FreePD ofrece descargar música gratis y sin necesidad de atribución, la cual podés usar sin restricción en cualquier sitio. Podrás desde usarla en videos de YouTube o Twitch hasta en comercios, anuncios o películas si lo quisieras. La versión paga de esta herramienta permite descargar mayor cantidad de canciones.

Free Music Archive

Free Music Archive es un un portal para temas con licencia Creative Commons. Esto quiere decir que sólo vas a necesitar darle crédito al creador de las canciones que utilices en tus proyectos.

Hooksounds

Hooksounds es una plataforma que se autodescribe como una colección de música gratis exclusiva, libre de regalías y de cuidadosa curaduría, producida por músicos selectos, que podés descargar e incluso utilizar para videos (no comerciales) para tus redes sociales y otras cosas.

Además de la versión gratuita, el sitio cuenta con un variado menú de suscripciones para aquellos que tienen intenciones que van más allá del uso personal. Pero si simplemente querés descargar música gratis para escucharla, no tenés que desembolsar un centavo.

ReverbNation

ReverbNation es una plataforma que los artistas usan para lanzar sus carreras y que permite también descargar música gratis. Se dice que grandes nombres como Alabama Shakes, The Civil Wars e Imagine Dragons tuvieron su inicio en ReverbNation, donde compartieron su música de manera gratuita y lograron captar una base de fans leal.

Con una comunidad de casi 4 millones de artistas, sellos y usuarios, ReverbNation te ayuda a revisar su catálogo de manera inmersiva, ofreciéndote características geniales como la aplicación Discover y la página del sitio, las cuales te ayudarán a saber quién será la estrella de la próxima generación.

Soundclick

Por último, también podemos recomendar Soundclick. Es una plataforma que tiene varios artistas establecidos que venden sus canciones a un precio razonable o te permiten simplemente descargar música gratis. Casi todos los temas se pueden encontrar para descarga gratuitamente.

SoundClick está online desde 1997, por lo que tiene millones de pistas en más de una docena de géneros, incluidos hip-hop, country, jazz, alternativo y más. Eso la hace un excelente lugar en Internet para descargar música gratis sin tener que pagar derechos de autor.

Descargar música gratis desde Youtube

Si lo que necesitás es descargar música gratis para videos de YouTube, puede que no sepas que la propia web de videos propiedad de Google cuenta con una biblioteca de audio con música gratuita que podés añadir a tus creaciones sin ningún costo.

Se trata de un catálogo continuamente renovado. Podés buscar o filtrar en la biblioteca, elegir por género o estado de ánimo o buscar por tipo de licencia. Eso sí, solo podrás usar los archivos de audio para tus videos.

YouTube explica las condiciones: "No utilizarás los archivos de música de esta biblioteca de una manera ilegal o en relación con contenido de esa naturaleza" y "no suministrarás, distribuirás ni reproducirás los archivos de música de esta biblioteca independiente a tus videos".

Claro que existen maneras de disfrutar la música de YouTube sin romper las reglas, como el servicio YouTube Music de Google. Te recomendamos primero considerar esas opciones legítimas.

Si no querés instalar una aplicación o programa para descargar música gratis en MP3, podés utilizar servicios en línea como YouTube to MP3, un sitio web que cuenta con un convertidor gratuito para videos de YouTube.

Aseguráte de utilizar su software antivirus para escanear esos servicios y cualquier archivo que descargues al momento de descargar música gratis. YouTube a MP3 funciona de manera similar al método de escritorio: simplemente copiá y pegá la URL de su video deseado y deje que el sitio web convierta el video en un archivo de audio MP3.

Con este servicio para descargar música gratis MP3 no tenés que instalar nada y ofrece la posibilidad de cargar tu pista MP3 a un servicio en la nube, como Dropbox, en vez de guardarla en tu computadora y de allí pasarla a tu celular.

Descargar música gratis desde Vimeo

Vimeo es un servicio muy conocido por los videos cortos que publican sus usuarios, pero también tiene un archivo de música.

Muchas de las canciones son pagas, pero en algunas ocasiones permite descargar música gratis. Lo molesto es que tenés que registrarte e iniciar sesión cada vez que quieras hacerlo.

Cuánto cobran los artistas en Spotify por su música

Como mencionamos en este artículo, es necesario ser muy cuidadoso siempre en Internet pero sobre todo al descargar música gratis.

No solo hay malware y spyware al acecho al descargar música gratis sino que además podés estar infringiendo los derechos de autor de los temas al apropiártelos.

La industria de la música está recuperando sus márgenes de ganancia de las épocas de oro de los CD mediante la industria del streaming, por eso prefieren ese modelo a permitir descargar música gratis. Y es justo que los artistas y profesionales de la música reciban una compensación justa por el uso de sus creaciones.

¿Pero cuánto pagan las plataformas de streaming de música a sus artistas? Business Insider relevó que Spotify paga a los artistas una media de 0,0033 dólares por reproducción. Otras plataformas abonan un poco por encima de este líder de la industria, hasta los 0,0054 dólares.

Esto quiere decir que es necesario llegar a 250 escuchas para que un artista gane al menos 1 dólar en Spotify.

De todas formas, esto no siempre ha sido así, las tasas fueron cambiando con el tiempo. En 2014 Spotify pagaba de promedio 0,00521 dólares. En 2016 bajó a 0,00437 dólares y en 2017 se redujo a 0,00397 dólares, según The Trichordist.

Pero no todo ese dinero llega a tus artistas preferidos. Los músicos independientes y sus representantes suelen utilizar servicios como Tunecore o Distrokid para llevar su música a Spotify. Los artistas consagrados que tienen contratos con grandes sellos discográficos pasan por un proceso interno. En ambos casos, los intermediarios también se llevan su parte de las ganancias.

Los "royalties" de las escuchas en Spotify se distribuyen específicamente a partir de los ingresos netos recaudados por los anuncios y las tarifas de los suscriptores Premium.

Los artistas cobran estos ingresos mensualmente. Cuando Spotify les paga, ellos cuentan el número total de escuchas de cada una de las canciones de un artista y determinan quién es el propietario y quién la distribuye. Primero, se paga a los titulares de los derechos. A continuación, se paga al distribuidor. Por último, pagan al artista.