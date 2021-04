Es el CEO mejor pago de Estados Unidos, pero su nombre es casi desconocido: ¿quién es?

Contrario a lo que se pueda pensar, el CEO con el mejor salario de Estados Unidos camina por las sombras y es menos conocido y mediático

Los trabajos mejores pagos suelen ser un tema muy discutido por la población. Un sueldo extravagante, en especial en el área empresarial, suele conducir a su recipiente a formar parte de muchos rankings que enlistan a las personas más adineradas del planeta. Sus nombre suelen resonar por todos lados, pero en el caso del CEO mejor pago de Estados Unidos se da una excepción.

Chad Richison, fundador y director ejecutivo del procesador de nómina Paycom Software, es el directivo con el mayor salario en uno de los países más poderosos del mundo. El año pasado, el empresario acumuló una compensación que ronda los 211 millones de dólares por Paycom. Esta información fue dada a conocer por la propia compañía en la declaración anual que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores la semana pasada.

Richison es el fundador y CEO de Paycom Software.

Una fortuna que crece con la bolsa

Esta fortuna anual no es el fin de las adquisiciones del hombre de negocios, ya que una adjudicación de acciones restringidas puede que le sume más de $2.000 millones de dólares a su patrimonio en la próxima década. Paycom explicó que esa cifra refleja el rendimiento de dichas acciones y que Richison no va a recibir el premio de no ser que el precio de las mismas se dupliquen, según mostró un reporte de The Wall Street Journal.

Según un cálculo independiente de ISS ESG, una rama de la firma de asesoría de representación Institutional Shareholder Services, la cifra que recibía el CEO en 2020 rondaba los $ 702 millones de dólares, valor calculado a partir de las acciones subyacentes a las adjudicaciones de acciones.

El combo cobrado incluye salario, bonificaciones, adjudicaciones de acciones y opciones de varios años. No obstante, este puede subestimar el valor final de la compensación de acciones en empresas con precios de acciones en aumento.

Quiénes son las personas más ricas del mundo

A pesar de su salario y su gran patrimonio, Richison no se acerca ni a los talones de los hombres más ricos del mundo. Cada año desde 1987, la revista estadounidense de negocios Forbes lanza una edición en la que muestra un listado de las personas más adineradas del planeta según su patrimonio neto. En la publicación de la revista, se señala a Jeff Bezos, fundador de Amazon y actual CEO de Seattle, como el empresario más rico del mundo. El mismo reúne una abundante fortuna de u$s 177 mil millones.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, es el hombre más rico del mundo.

25 mil millones de dólares separan del primer puesto a Elon Musk, dueño del segundo lugar en el ranking y conocido por ser dueño de Space X y Tesla. Musk posee una riqueza de u$s 151 mil millones.

El tercer hombre más rico del mundo es Bernard Arnault. El francés se ganó su fortuna gracias a haberse posicionado como uno de los mejores creadores de tendencias del mundo, y por supervisar un imperio de 70 marcas, incluidas Louis Vuitton y Sephora. Este acumula un valor neto de u$s 150 mil millones.