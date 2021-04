Ganó 20 mil millones de dólares, pero los perdió en dos días: ¿quién es este inversionista?

Bill Hwang fue el protagonista de una de las pérdidas financieras más fugaces y gigantezcas de la historia; así perdió u$s 20 mil millones en dos días

En los últimos días, el nombre de Bill Hwang trascendió en el ambiente de los accionistas debido a su mala fortuna. Se trata del ex director ejecutivo de Tiger Asia Management, el fondo derivado de Tiger Management, el fondo de cobertura estadounidense creado en los años 80 por el corredor de bolsa Julian Robertson.

En los mejores momentos de la empresa, el inmigrante coreano-estadounidense llevó a la firma a ganar cifras extraordinarias que superaban los 10 mil millones de dólares en activos, según Bloomberg. Sin embargo, esta suerte no acompañó al inversor.

Los primeros problemas legales

Tiempo después del apogeo de la firma, Hwang pasó a ser investigado por parte de los reguladores de valores de Estados Unidos (SEC) bajo la acusación de haber usado datos confidenciales de ofertas de colocación privada con el fin de vender en corto tres acciones de bancos chinos. El problema pareció solucionarse cuando el empresario tuvo que abonar más de 60 millones de dólares en multas y restituciones. Acto seguido, cerró Tiger Asia y abrió Archegos como una oficina familiar.

Bill Hwang es el fundador de Archegos Capital Management y ex CEO de Tiger Asia Management.

Desde su arraigada religión, Hwang justificaba con su fe la cartera de Archegos según Bloomberg, la cual constaba de inversiones en grandes empresas de tecnología como Netflix, Amazon, LinkedIn y Facebook. Su influencia en el entorno en el que se manejaba crecía exponencialmente, y así también lo imitaba su actividad comercial. El polémico pasado de Hwang no pareció importarle a prestamistas como Credit Suisse y Morgan Stanley, quienes no cesaron sus relaciones transacciones con él.

En paralelo, el inversionista pactaba por lo bajo y hacía crecer la cantidad de acuerdos de intercambio. Además logró incrementar su apalancamiento en las mismas acciones, como las de ViacomCBS y Discovery - al que algunos de sus bancos lo habían expuesto.

Archegos se transformó en una máquina de generar dinero, y llegó a tener aproximadamente 4 mil millones de dólares en capital para el año 2017. Ese poder también facilitó que años después Hwang pudiera ver cómo su patrimonio neto había crecido de 10 mil a 50 mil millones, de acuerdo con el New York Post.

Caos en la bolsa: la pérdida extraordinaria

Todo parecía marchar en orden hasta la primera semana de abril de este año, cuando el conglomerado mediático estadounidese ViacomCBS – empresa en la que Archegos invertía monstruosas cifras y había triplicado sus acciones en cuatro meses- devaluó su oferta de acciones de 3 mil millones dólares a través de Morgan Stanley y JPMorgan. El desmoronamiento accionario provocó que muchos corredores dieran marcha atrás y se libraran lo más rápido posible de las posiciones en nombre de Archegos.

La caída del 9% del valor de las acciones de ViacomCBS fue el desencadenante de la catástrofe financiera.

El éxodo de inversores impactó de distintas maneras a las firmas involucradas. Por un lado, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank y Wells Fargo consiguieron escapar con leves rasguños. Por otro lado, Credit Suisse, Nomura y Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. no tuvieron la misma suerte. Un ejemplo del infortunio es el de Nomura, que perdió cerca de 2 mil millones de dólares, según lo reportado por CNBC.

De esta forma, los bancos de Wall Street quienes habían confiado en apostar en una asociación con Archegos aparentemente liquidaron activos por valor de 20,000 millones de dólares.

"Este es un momento desafiante para Archegos Capital Management, nuestros socios y empleados", declaró Karen Kessler, vocera de Archegos, después de producirse las pérdidas, y continuó: "Todos los planes se están discutiendo mientras el Sr. Hwang y el equipo determinan el mejor camino a seguir".