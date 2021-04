Alerta por un virus que te roba el WhatsApp haciéndose pasar por Netflix

Varias aplicaciones que se descargan de Android instalan un 'malware' que se hace pasar por la plataforma de entretenimientos y entra al WhatsApp

Los celulares que se usan de forma constante también se pueden agarrar un virus, y aunque esto parece algo más propio de las computadoras o notebook, ya hay multitud de aplicaciones que, haciéndose pasar por otras más populares, se cuelan ilegalmente en el teléfono para obtener información privada.

La plataforma de ciberseguridad Check Point Research (CPR) ha dado con un nuevo tipo de virus para móviles que, usando aplicaciones que se hacen pasar por Netflix, consiguen acceso ilícito a la aplicación de WhatsApp y pueden desde quedarse con información de cada persona hasta entrar a los contactos o bloquear el acceso a la app de mensajería.

El virus se hace pasar por Netflix para entrar a Whatsapp

Parte de la gravedad de estos virus es que las aplicaciones han conseguido traspasar las barreras de seguridad de la Play Store de Google, por lo que si no estás muy atento, es posible que las instales pensando que son seguras y luego se infecte todo el celular.

La principal aplicación que hizo uso de esta vulnerabilidad se llama FlixOnline y ya ha sido borrada de la tienda de apps de Google, pero si ya la has descargado, nada impide que siga actuando, de ahí la importancia de identificarla, borrarla y asegurar que tu teléfono no está plagado de virus.

Esta estafa usando a Netflix como reclamo ha funcionado especialmente bien, según los expertos; y parece que la causa es que por culpa de la pandemia y de que no podemos salir lo suficiente de casa, cada vez más personas recurren a plataformas de video para pasar el rato en cuarentena.

Los celulares también corren riesgo de contraer virus.

Si instalas esta aplicación, rápidamente te pide acceso a multitud de recursos de tu celular. En caso de que se lo permitas, tu WhatsApp rápidamente queda a su merced y es posible que tus contactos empiecen rápidamente a decirte que les estás enviando mensajes fraudulentos y de spam. Estos mensajes intentan captar a otros usuarios al ofrecer una falsa oferta de dos meses gratuitos de Netflix.

La mejor forma de asegurarse de que no instalamos aplicaciones fraudulentas, es verificar bien quiénes son los distribuidores y responsables de las aplicaciones antes de descargarlas de las tiendas tanto de Google como de Apple.

Son varios los virus que hay que prestar atención porque pueden afectar al celular.

Hace algunos días, la empresa de seguridad Zimperium descubrió un nuevo spyware que se hace pasar por una actualización de datos.

Este spyware -que no tiene nombre asignado- no forma parte del Google Play Store, sino que llega al teléfono producto de la instalación de aplicaciones Android a través de fuentes no oficiales.

Un spyware, o programa espía, es un malware que tiene la capacidad de rastrear y registrar la actividad en equipos y dispositivos móviles. Se oculta en segundo plano de forma clandestina, robando datos como mensajes de texto y registros de llamadas.

Este spyware puede tener acceso a contenidos del portapapeles que contengan contraseñas, imágenes y videos. A su vez, puede grabar audios o llamadas, inspeccionar el contenido de las notificaciones o sacar fotos en forma periódica, tanto con las cámaras delanteras como con las traseras.