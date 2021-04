Escándalo con las vacunas: la joven que dio datos falsos y recibió la Sputnik V será denunciada por la Provincia

Antonella Belén Delmonte, de 24 años, recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V en un hospital de la provincia de Buenos Aires

Antonella Belén Delmonte, de 24 años, recibió su primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V en un hospital de la provincia de Buenos Aires. Se anotó como personal de salud, pero no figura como tal en ningún lado.

La joven recibió la vacuna en una entidad pública, en el Hospital Provincial Héroes de Malvinas, situado en el partido bonaerense de Merlo. La aplicación, tal como figura en el certificado que la propia mujer difundió, se dio el pasado 9 de abril.

De acuerdo a la información trascendida, la joven que tiene más de 13 mil seguidores en su cuenta de Instagram, tiene su domicilio legal en dicho partido.

No figura como personal de salud

Es importante tener en cuenta que la joven recibió su turno por haberse anotado como personal de salud en el formulario de inscripción que todas las personas deben llenar. Sin embargo, no figura en ningún lado como personal de salud.

Su perfil laboral de LinkedIn dice que trabajó como empleada en diferentes locales comerciales y que estudió para ser tripulante de cabina, pero nunca se vinculó a una actividad o carrera relacionado al ámbito de la salud.

Antonella Belén Delmonte se aplicó la vacuna en un hospital de la provincia de Buenos Aires

El ministerio de Salud bonaerense la denunciará

Según confirmaron fuentes oficiales a la agencia de noticias NA, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires denunciará a la joven por su accionar.

Desde la entidad, indicaron que luego de que se conociera el hecho, los abogados de la cartera sanitaria comenzaron a trabajar en la denuncia contra Antonella Belén Delmonte.

"Se presentó con una inscripción de personal de salud y con un certificado aparentemente falso. Es irresponsable y poco solidaria. Además hizo algo irregular y la detectamos y por eso se va a presentar la denuncia", aseguró una de las fuentes que se consultaron.

El antecedente de Stefanía Purita Díaz

Stefanía Desirée Purita Díaz es otro de los nombres que saltaron a la fama por un hecho de estas características: la joven de 18 años recibió la vacuna cuando no le correspondía.

En este caso el tema también salió a la luz por la responsabilidad de la propia protagonista: ella misma publicó en su cuenta de Instagram exhibiendo el carnet de vacunación que entrega el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a toda persona que es inoculada contra el COVID-19.

La foto que subió Stefanía Purita Díaz

Con apenas 18 años, milita en la Agrupación Eva Perón que conduce Jorge Ferraresi. Pero ese no sería su único nexo con la política: en sus redes sociales figura como parte del equipo de la Subdirección de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Avellaneda, que se encuentra a cargo de Juan Alba Musich, cuñado del ministro de Hábitat y ex jefe comunal de dicha localidad del conurbano. En ANSES no figura que Purita Díaz sea empleada municipal, aunque desde el año pasado aparece en fotos del equipo de Ceremonial, acompañando a su jefe en actos protocolares. Incluso hay posteos de la joven en Casa Rosada.

Existen otros datos llamativos que rodean la figura de Stefanía Purita. En su cuenta de Instagram menciona varios títulos: una licenciatura en Educación y Relaciones Internacionales, una diplomatura en Neurociencias de FLACSO y dos tecnicaturas, una en Políticas Públicas de la Universidad Siglo XXI y otra en Derecho Internacional de Harvard. Considerando que por su edad recién habría terminado la escuela secundaria, resulta inverosímil su historial académico.

Desde la Municipalidad de Avellaneda, que se encuentra bajo la conducción de Alejo Chornobroff luego del pase de Ferraresi al Gabinete Nacional, indicaron que Purita Díaz era una becaria que se desempeña en la Secretaría de Educación, y, en sintonía con otros casos de vacunación discrecional, justificaron que la joven se anotó en diciembre cuando Sinopharm "buscaba voluntarios" y "cuando nadie confiaba en la vacuna". Tras el escándalo, las autoridades informaron que fue dada de baja.