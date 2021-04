¿Una "cuasi Fase 1"?: cobra fuerza plan de cerrar comercios por la tarde y limitar actividades recreativas

Ante el incremento de casos que se vio en los últimos días, el Gobierno evalúa sumar nuevas restricciones a las ya implementadas el pasado viernes

El fuerte incremento de los casos de Covid-19 en Argentina hizo que el Gobierno comenzara a analizar nuevas restricciones. Además de las anunciadas el pasado viernes -y con vigencia hasta el día 30 de abril-, ahora se están evaluando nuevas medidas, que podrían entrar en vigencia esta misma semana.

Con ese objetivo, el jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, estaría en la Quinta de Olivos en una reunión con el Presidente, quien recibió el alta médica y retomaría la actividad este jueves 15 de abril.

En este contexto, sería inminente la entrada en vigencia de algunas restricciones.

¿Qué medidas se implementarían?

Según trascendió, el foco de las nuevas medidas estaría puesto en los horarios de apertura y cierre de los locales y en la circulación. Por el momento, se habla de un cierre de locales no esenciales a las 18 horas y de comercios esenciales, a las 20. Todavía, cuál será el horario de cierre es materia de discusión.

Pero está claro que, de movida, se verá afectada la normal operatoria de bares, restaurantes y shoppings.

Sin embargo, no se cerraría la actividad productiva, ni se restringiría la circulación de trabajadores. Tampoco se debate, por estas, horas, volver a cerrar las aulas.

La situación epidemiológica en el país

Este miércoles se confirmaron 25.157 nuevos casos de coronavirus en el país, dos mil menos que en la jornada del martes, pero más que en la del lunes. Día tras día los casos detectados se incrementan, algo que queda reflejado en cada reporte del ministerio de Salud. De esta manera, ya son 2.604.157 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

El total de fallecidos fue de 368 en un día, uno de los números más altos desde que comenzó la pandemia. Esto lleva a la Argentina a un total de 58.542 fallecidos desde marzo 2020.

La situación epidemiológica en el país es cada vez más delicada

"La semana que viene se duplicarían los casos"

Expertos advirtieron que si se mantiene la velocidad de contagio de coronavirus actual, la semana que viene se duplicarían los casos y colapsaría el sistema de salud.

"Si se dan las perspectivas que se planean en base a la situación epidemiológica, la semana que viene tenemos duplicación de casos: pasaríamos de 27 mil a 54 mil casos", consideró el médico de Terapia Intensiva del Hospital Santojanni David Barbieri.

"Si seguimos con esta velocidad, no hay manera de que no colapsemos", alertó el Dr. Barbieri en declaraciones que hizo al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop.

A su vez, el miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (SIMIRA) señaló que el hecho de que la ocupación de camas de Terapia Intensiva llegara al 70 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "es un número muy preocupante". Y agregó: "Venimos mal, porque básicamente partimos de un piso que ya venía alto".

El Dr. Barbieri advirtió acerca de la situación epidemiológica y del posible colapso del sistema de salud

Una nueva cepa podría empeorar la situación

En medio de este difícil contexto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, hizo una declaración impactante. El funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que "hay riesgo de que se genere una nueva variante del virus, y la Argentina no es la excepción". A su vez, manifestó que eso "podría ocurrir en cualquier lugar" del país.

Por eso, destacó la importancia de "intensificar la vacunación" y mencionó: "Vacuna que nos entreguen vacuna que aplicamos". Estas declaraciones fueron hechas por Quirós esta mañana, en el reporte que da todos los días acerca de la situación epidemiológica.

La referencia de Quirós a esta posible nueva cepa tuvo que ver con las declaraciones que había hecho el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. El funcionario nacional había dicho que "hay una mutación del virus y hay circulación de nuevas cepas", al tiempo que había afirmado que "podemos llegar a generar una cepa nueva, la cepa Buenos Aires, Belgrano, Caballito ".

Vacunas: entre la esperanza y la resignación

Otro frente de tormenta se levanta en el horizonte del Gobierno y tiene que ver con un posible freno a la campaña de vacunación por la escasez de dosis.

En la mañana de este miércoles, la ministra de Salud, Carla Vizzotti dio cuenta de la gravedad de la situación al admitir el Gobierno desconoce cuándo llegarán al país más vacunas para continuar con la campaña de inmunización.

La incertidumbre tiene que ver con que no se sabe cuándo estarán disponibles nuevas dosis de Sputnik V en Rusia, mientras siguen sin avances concretos las gestiones con China para el envío de vacunas Sinopharm.

En tanto, la cada vez más cuestionada vacuna de Astrazeneca/Covishield también enfrenta un freno: hay 580.000 dosis que la India debe proveer y que la Argentina está reclamando. Sin embargo, el país asiático está envuelto en una enorme crisis sanitaria y ya avisó que utilizará todas las dosis disponibles para resolver su propia situación.

En este marco crítico Vizzotti subrayó que "sigue vigente la escasez global de vacunas", pero remarcó que el Gobierno trabaja para lograr el abastecimiento de dosis. En ese sentido, celebró la "velocidad de aplicación" que imprimieron las provincias a la campaña de vacunación y destacó que el 97 por ciento de las vacunas recibidas ya fue distribuida entre las distintas unidades que se encargar de inocular a la población. Según la información oficial, ya hay más de 5 millones de argentinos vacunados.

¡5.107.586 argentinas y argentinos ya pusieron el brazo para recibir la primera dosis!Estamos vacunando, cuidémonos más que nunca. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/CU7MjH7XHb — Casa Rosada (@CasaRosada) April 14, 2021

Al ser consultada sobre la llegada de nuevas dosis, la funcionaria explicó: "Estamos en este proceso de producción, cuando termina la producción del lote se hace el control de calidad y si se aprueba, se avisa y se genera toda la acción para ir a buscarlas. Éstas son las situaciones que no están sucediendo. Estamos esperando tener alguna información. Tenemos la expectativa de que pronto podamos tener algún embarque y continuar la campaña de vacunación".

Vizzotti habló acerca de la situación epidemiológica de la Argentina

CABA podría quedarse sin vacunas el viernes

El subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del gobierno porteño, Gabriel Battistella, aseguró que a la Ciudad de Buenos Aires sólo le quedan vacunas para aplicar hasta el viernes. Además, señaló que "es muy difícil conseguir vacunas ahora" porque las empresas "ya están comprometidas".

"Preocupa lo que dijo (Carla) Vizzotti porque ya estamos viendo resultados de la vacuna. La cantidad de personas mayores de 80 años que dan positivo bajaron en una forma muy importante. La vacuna es una herramienta fundamental para acompañar y detener este sufrimiento", consideró.

Asimismo, el funcionario porteño indicó que el ritmo de vacunación era "importante", ya que habían vacunado "a 270 mil mayores de 70 años".