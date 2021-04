Fuerte golpe para bares y restaurantes: se cierra la actividad por las noches y vuelve el delivery

Desde Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció nuevas restricciones que incluyen el cierre de la actividad gastronómica por las noches

El presidente Alberto Fernández encabezó un nuevo anuncio en el que dio a conocer cuáles serán las nuevas restricciones frente al incremento de casos de Covid-19 en Argentina.

Una de las restricciones más contundentes es la que afecta a los bares y restaurantes del AMBA. "Los contagios se concentran cada vez más en el AMBA", justificó Fernández esta noche al comenzar su mensaje. Y afirmó que la intención de todos debe ser "evitar el encuentro social, recuperar el distanciamiento, bajar la circulación y de ese modo volver a ganar tiempo", afirmó.

En este sentido, el Presidente comunicó que la actividad gastronómica nocturna se suspende por los próximos 15 días. Los locales sólo podrán funcionar, en el turno noche, vía delivery. Al igual que el resto de las actividades comerciales, deberán abrir entre las 9 y las 19 horas.

Esta medida tendrá vigencia entre las 0 horas del viernes 16 de abril y el próximo 30 del mismo mes, según lo informado por el primer mandatario.

Cómo lo viven desde el sector

Daniel Prieto, flamante presidente de la AHRCC, la asociación que integra a los emprendimientos del rubro, los bares, confiterías y hoteles de la Ciudad, había asegurado a iProfesional que "la mesura que viene mostrando la Ministra de Salud hace pensar que tal vez no se aplicarán nuevas restricciones". Evidentemente, esa situación no se dio y desde el Gobierno han dispuesto una restricción fuerte a los locales gastronómicos.

Al margen de esto, el directivo había reconocido que cualquier cambio en el horario "generará un daño enorme para muchos establecimientos".

De 2020 a esta parte, cerraron al menos 2.000 restaurantes en Capital Federal.

"Los contagios se generan en actividades ilegales, no en la gastronomía. Restringir más al sector no es la solución contra la segunda ola. Ya nos hemos tratado de adaptar a todos los cambios. Uno más sería fatal", había asegurado el referente del sector.

La conclusión que dio fue contundente: "Cerrar a las 18 traerá aparejada la destrucción de los sectores que trabaja solo de noche. Pensemos en las cervecerías, en los lugares que funcionan en torno a la cena. Para algunos sería cerrarles 100 por ciento el negocio. Un mazazo final para los que llegaron tambaleando a esta instancia de la pandemia".

La cuarentena del año pasado originó la pérdida de 2.000 establecimientos gastronómicos sólo en la Ciudad de Buenos Aires.

"No lo vamos a poder aguantar"

"No lo vamos a poder aguantar", había resumido Ariel Amoroso, ex presidente de la AHRCC, la asociación que integra a la gastronomía y los hoteles de la Ciudad. "No podremos soportar las consecuencias de un nuevo cierre. Así cierren sólo dos semanas, para el sector será un nuevo desastre. Peor que el del año anterior, porque ahora ni siquiera tenemos el beneficio de los ATP", había afirmado a iProfesional.

El directivo había sostenido que la implementación de restricciones podría terminar con la vida comercial de buena parte de los 8.000 emprendimientos que siguen en pie. La cuarentena del año pasado originó la pérdida de 2.000 establecimientos gastronómicos.

"Hace un año sumábamos 10.000 locales en funcionamiento y un nivel de empleo que llegaba a las 60.000 personas. Hoy siguen en pie unos 8.000 restaurantes y los puestos de trabajo se redujeron a 50.000. Si se achica el horario de atención vamos a hablar de cifras negativas muy superiores a las que ya conocemos", había considerado.

"Una restricción así nos termina de liquidar. Porque la gente no va a salir a cenar a la tarde, además de que nos quitaría la posibilidad de brindar más de un servicio por mesa. Ya estamos viendo una menor cantidad de gente circulando, yendo a los restaurantes. Si se avanza con el cierre perderemos casi toda la clientela", había señalado.

Durante 2020 la gastronomía de la Ciudad sufrió el cierre de 2.000 restaurantes y bares.

Para paliar el escenario que viene, la campaña "No más sillas al revés" solicita la vuelta de los ATP para cubrir parte de los sueldos, una exención en el pago de Ingresos Brutos por lo que queda del año, financiamiento para el pago de deudas y rebajas en el IVA.

"A un año del inicio de la cuarentena la situación de la gastronomía y la hotelería en Argentina es desesperante. Ya cerraron 10.000 locales y se perdieron 130.000 puestos de trabajo en todo el país. Esto representa, al día de hoy, un 20% de nuestra industria. Sin medidas a tiempo, seguirá empeorando durante este año", afirmó el movimiento, en una petición publicada en la plataforma Change.org.

"Proyectamos que otros 15.000 locales cerrarán y otros 195.000 empleos se perderán en los próximos meses si el Estado no toma decisiones en relación a nuestra industria para este año, la cual se ubica dentro de las 10 primeras generadoras de valor en Argentina, según datos del INDEC", se remarca.

Previsores en cuanto a lo que viene, algunos emprendimientos gastronómicos ya comenzaron a publicitar cenas en horas de la tarde y sujetas a un régimen de turnos. Un caso es el de Fayer, que activó esa propuesta -que ya implementa en Europa- con turnos a partir de las 19.