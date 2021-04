El duro tuit de Patricia Bullrich tras las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández

El Presidente anunció nuevas restricciones por la ola de contagios y la referente de JxC publicó un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter

Tras los anuncios del presidente Alberto Fernández, Patricia Bullrich, referente de Juntos por el Cambio, publicó un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter.

La ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri dijo: "Presidente: decide en contra de los que trabajan, de los padres que llevan sus hijos a la escuela, de los comercios que se funden. Decide por los que tienen la vida resuelta contra los que trabajan. Esa es la grieta que usted ha generado. Ganó la oligarquía de los burócratas".

El tuit de Patricia Bullrich

Presidente: decide en contra de los que trabajan, de los padres que llevan sus hijos a la escuela, de los comercios que se funden. Decide por los que tienen la vida resuelta contra los que trabajan. Esa es la grieta que usted ha generado. Ganó la oligarquía de los burócratas. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 15, 2021

Pocos minutos después de haber publicado este mensaje, Bullrich dio una entrevista al canal de noticias TN y amplió algunas de sus consideraciones.

"Ya probamos esto que está haciendo el presiente y no resolvimos nada", afirmó la exministra de Seguridad de la Nación. A su vez, agregó: "El gobierno no resolvió las vacunas y ahora volvemos a una situación en la que millones de argentinos se quedan de un día para otro sin trabajar, y los chicos sin estudiar".

El presidente Alberto Fernández anunció las nuevas medidas de restricción frente al incremento de casos de coronavirus

Además, hizo referencia a la falta de asistencia por parte del Estado a los sectores afectados y a los trabajadores: "La mayoría de los que trabajan y tienen que trabajar y tienen dos horas de viaje no van a poder ir a su trabajo. El gobierno no anunció absolutamente ninguna ayuda".

Las nuevas medidas que rigen a partir de este viernes

Quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados.

Toda la actividad comercial debe realizarse entre las 9 y las 19 horas de cada día.

La actividad gastronómica nocturna en locales se suspende. Luego de las 19 hs sólo podrá funcionar entregando vía delivery.

Las clases presenciales en los colegios quedan suspendidas por 2 semanas. Se retorna a la modalidad sólo virtual en los tres niveles educativos.

Estas son las nuevas medidas que rigen a partir de las 0 horas del viernes 16 de abril

La situación epidemiológica en Argentina

El coronavirus no tiene freno en Argentina, tampoco en el mundo. El informe vespertino de este miércoles aseguró que se detectaron 25.157 casos nuevos en las últimas 24 horas. Es importante destacar que se detectaron más de 2 mil casos menos que ayer.

De esta manera, ya son 2.604.157 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

El total de fallecidos fue de 368 en un día, uno de los números más altos desde que comenzó la pandemia. Esto lleva a la Argentina a un total de 58.542 fallecidos desde marzo 2020.

El martes hubo récord de casos

El martes 13 de abril se reportó un récord de casos de coronavirus en el país: se detectaron 27.001 casos en 24 horas, el número más alto desde que comenzó la pandemia.

Esto llevó a que el Gobierno convocara a una cumbre de emergencia para analizar la situación epidemiológica y evaluar la posible implementación de nuevas medidas restrictivas de cara al fin de semana.

¿Podrían llegar a duplicarse los casos?

La segunda ola llegó con mucha fuerza y parece seguir en crecimiento. El incremento de los casos de coronavirus que se reportan diariamente da cuenta de que la situación epidemiológica es cada vez más delicada.

En este sentido, expertos advirtieron que si se mantiene la velocidad de contagio de coronavirus actual, la semana que viene se duplicarían los casos y colapsaría el sistema de salud.

"Si se dan las perspectivas que se planean en base a la situación epidemiológica, la semana que viene tenemos duplicación de casos: pasaríamos de 27 mil a 54 mil casos", consideró el médico de Terapia Intensiva del Hospital Santojanni David Barbieri.

"Si seguimos con esta velocidad, no hay manera de que no colapsemos", alertó el Dr. Barbieri en declaraciones que hizo al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop.

A su vez, el miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (SIMIRA) señaló que el hecho de que la ocupación de camas de Terapia Intensiva llegara al 70 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "es un número muy preocupante". Y agregó: "Venimos mal, porque básicamente partimos de un piso que ya venía alto".

El Dr. Barbieri advirtió acerca de la situación epidemiológica y del posible colapso del sistema de salud

En ese sentido, señaló que "el año pasado para esta fecha había cuarentena rígida: en Terapia Intensiva había los infartos, los ACV y los poquitos casos de coronavirus que podían llegar a entrar".

"No había politraumatismos, porque no se podía circular y no había quien chocara. Los politraumatismos son generalmente la mayor proporción de los `clientes´ de la Terapia Intensiva: éso y las cirugías programadas. Ahora hubo cirugías programadas y la gente circula, entonces hubo accidentes", precisó el referente del SIMIRA.

Además, Barbieri recordó que los contagiados con Covid-19 "permanecen más tiempo en terapia intensiva: el promedio normal son siete días y el de un paciente con coronavirus, de mínima son 21 días".

"Eso hace un efecto de saturación y se va llenando, se va llenado y colapsó", indicó el especialista.

Por otro lado, Barbieri advirtió acerca del impacto que tiene la situación más allá de los números. "Se pone muy en tensión el sistema en términos numéricos, pero en la parte humana la tensión es mucho mayor".