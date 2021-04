Vicente López y San Isidro, en pie de guerra por el cierre de escuelas: seguirán con clases presenciales

Frente al cierre de escuelas dispuesto por el Presidente por la segunda ola de coronavirus, este municipio declaró la educación como servicio esencial

Frente al cierre de escuelas dispuesto por el presidente Alberto Fernández el pasado miércoles, dos municipios decidieron tomar medidas en disidencia. Se trata de Vicente López y San Isidro, ambos gobernados por intendentes que representan a la oposición al Gobierno.

En el caso de San Isidro, Gustavo Posse, declaró la educación como servicio esencial. El intendente firmó un decreto en clara línea con el discurso del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

De acuerdo a lo informado por el municipio, el referente de la UCR bonaerense firmó el pasado jueves el decreto 521/2021. A través de esa norma instruye a las dependencias públicas del distrito a seguir trabajando con el objetivo de que "las clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial".

El decreto instruye a la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos del partido a continuar trabajando junto a la Dirección de Epidemiología de Salud Pública "en la ampliación y actualización de los protocolos sanitarios para que las clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial".

Además, ordena a la Dirección General de Educación a continuar con las reuniones con autoridades de las escuelas de gestión privada y con los responsables provinciales de las escuelas públicas para que pueda continuar la presencialidad en las aulas de todos los colegios de San Isidro.

Este es el decreto firmado por el intendente Gustavo Posse

Vicente López presentó un amparo

Posse no fue el único que decidió tomar esta postura. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, presentó un amparo por la nueva restricción a la presencialidad en las aulas con el objetivo de frenar la suspensión de clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.

"Como gobierno tengo un poder que es la Justicia. No planteo una rebeldía, porque las normas están para ser respetadas. Voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance para garantizar que lo que no enferma, como las clases presenciales, continúe", aseguró el intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense.

Cabe recordar que, en los últimos días, el ex presidente Mauricio Macri había instado a los intendentes de la provincia de Buenos Aires a "imponer su liderazgo".

Jorge Macri presentó un amparo frente a la restricción de impartir clases presenciales

Hubo manifestaciones en contra del cierre de escuelas

Este viernes muchos padres y madres cuyos hijos están en edad escolar, así como expertos en educación y otros referentes, convocaron a una manifestación frente al Ministerio de Educación. El objetivo fue reclamar la apertura de las escuelas y la continuidad de las clases presenciales, frente a la medida impuesta por Fernández de retomar la enseñanza virtual por al menos 15 días.

El ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, concurrió a la marcha para mostrar su apoyo al reclamo por la suspensión de las clases presenciales. En medio de banderas argentinas y de niños y niñas que fueron con sus padres, el ex funcionario dijo: "Hay que tomar las decisiones pensando en esta pandemia como un problema sistémico, no solo infectológico". Hizo esta afirmación en referencia a las útlimas medidas tomadas por el Gobierno y a su desacuerdo con el consejo consultivo que tiene actualmente, que está integrado exclusivamente por médicos infectólogos.

Además, consideró que la decisión del cierre de las escuelas está motivada por "una fuerte intencionalidad política", ya que "gran parte de las sociedad está en desacuerdo".

Luis Brandoni también se acercó al lugar y aseguró que su presencia tenía que ver con la necesidad de "apoyar esta manifestación a favor de la escuela".

Imágenes de la manifestación

Muchas personas presentes en la manifestación comparten imágenes de la situación.